'TSMC zal deze week instemmen met bouw chipfabriek in Duitsland'

TSMC gaat volgens bronnen van Handelsblatt akkoord met de bouw van een chipfabriek nabij de Duitse stad Dresden. Het bestuur van de chipmaker stemt daar op dinsdag 8 augustus over. Naar verwachting stemt het bestuur vóór het voorstel.

TSMC's raad van bestuur gaat binnenkort in het voordeel van de fabriek stemmen, melden anonieme bronnen van de Duitse overheid aan Handelsblatt. Daarmee gaat het bedrijf zijn eerste chipfabriek in Europa bouwen. De fabriek komt nabij Dresden te liggen en gaat volgens eerdere berichten tot tien miljard euro kosten. De Duitse overheid zou vijf miljard euro subsidie beschikbaar stellen voor de bouw, meldt Handelsblatt op maandag. Dat komt overeen met eerdere berichten van Bloomberg.

De Taiwanese chipmaker TSMC is al twee jaar in gesprek met Duitsland over de mogelijke bouw van een chipfabriek. De fabriek gaat naar verwachting chips en microcontrollers voor auto's produceren op een 28nm-procedé. TSMC zou de fabriek neerzetten in samenwerking met partnerbedrijven Bosch, Infineon en NXP, zo luidden eerdere geruchten en zo wordt bevestigd door Handelsblatt.

Kevin Zhang, senior vice president bij TSMC, meldde eerder al aan media, waaronder Tweakers, dat het bedrijf 'op zijn vroegst' in augustus een besluit zou nemen over de bouw van een Duitse chipfabriek. De topman bevestigde toen ook dat de fabriek 'in eerste instantie' 28nm-chips zou gaan produceren, hoewel de fabriek in de toekomst een upgrade kan krijgen naar nieuwere nodes.

TSMC wordt niet de enige chipmaker die naar Europa komt. Ook Intel gaat een chipfabriek bouwen, nabij de Duitse stad Maagdenburg. Die fabrikant was van plan om in eerste instantie voor 18 miljard euro twee fabrieken neer te zetten met uitbreidingsmogelijkheden naar acht fabrieken op de locatie. De scope van Intels initiële investeringen werd onlangs opgehoogd naar 30 miljard euro. De chipmaker kreeg daar extra subsidie voor terug.