'Nvidia plaatst spoedbestellingen bij TSMC vanwege sterk toenemende vraag gpu's'

Nvidia heeft spoedbestellingen geplaatst bij TSMC voor de productie van chips door een rap toenemende vraag naar diens datacenterproducten. Dat schrijft DigiTimes op basis van eigen bronnen.

Nvidia heeft een hoop spoedbestellingen geplaatst voor voornamelijk de H100- en A100-datacenter-gpu's en voor de Chinese varianten, de H800 en A800, zeggen bronnen tegen DigiTimes. Er zouden zoveel bestellingen geplaatst zijn, dat de bezettingsgraad van de 4nm- en 5nm-chipproductielijnen hierdoor vrijwel vol is. TSMC moet naar verluidt tot het eind van het jaar een versneld productieschema hanteren om de bestellingen bij te kunnen benen. Ook de bezettingsgraad voor de 6nm- en 7nm-lijnen zou verhoogd zijn door de plotse stroom aan orders.

Eerder deze week liet Nvidia bij de presentatie van zijn laatste kwartaalcijfers al weten dat de vraag 'van al onze datacenterproducten' stijgt en dat het bedrijf om die reden het aanbod 'significant' verhoogt. Ook TSMC zou verbaasd zijn door deze plotse vraagstijging, schrijft DigiTimes. De chipfabrikant verwachtte volgens de site in eerste instantie alleen een significante hoeveelheid bestellingen van Apple dit jaar.

In het eerste kwartaal van het boekjaar 2024, dat eindigde op 30 april, behaalde Nvidia een omzetstijging van 19 procent ten opzichte van het eerdere kwartaal. Er werd 7,19 miljard dollar omzet geboekt. Het bedrijf verwacht in het tweede kwartaal ongeveer 11 miljard dollar omzet te behalen. Nvidia wijt de stijgende vraag naar zijn datacenter-gpu's aan de populariteit van AI. "Bedrijven proberen zo snel mogelijk om generatieve AI toe te passen in ieder product, bedrijfsproces en iedere dienst."