'TSMC wil capaciteit geavanceerde packaging verhogen wegens vraag naar AI-chips'

TSMC wil de productiecapaciteit van zijn geavanceerde packagingtechnieken verhogen. Dat meldt DigiTimes. De vraag naar dergelijke technieken stijgt snel door een toenemende vraag naar chips voor het trainen van AI-modellen, zoals de A100- en H100-gpu's van Nvidia.

De huidige vraag naar packagingtechnieken als CoWoS is momenteel aanzienlijk hoger dan de beschikbare capaciteit, schrijft DigiTimes. Daarom versnelt het bedrijf inspanningen om die capaciteit te verhogen, vooral om de toenemende vraag naar Nvidia's hpc-chips te ondersteunen. Nvidia passeerde eerder een beurswaarde van een biljoen dollar door die hoge vraag. Er gingen eerder al geruchten rond dat Nvidia om diezelfde reden spoedbestellingen bij TSMC geplaatst zou hebben.

Het bedrijf zou aan Nvidia hebben toegezegd dit jaar 10.000 extra CoWoS-wafers te produceren. Volgens Tom's Hardware haalt Nvidia gemiddeld ongeveer zestig A100- of H100-chips uit een wafer, waarmee de toename neerkomt op 600.000 extra gpu's. De vraag naar dergelijke chips is gestegen door de opmars van AI, zoals de grote taalmodellen waar diensten als ChatGPT op zijn gebaseerd.

CoWoS is een techniek voor '2,5d'-packaging. Daarbij worden meerdere chips boven op een zogeheten interposer geplaatst en vervolgens via de interposer met elkaar verbonden. Dat maakt het mogelijk om de chips dichter op elkaar te plaatsen. Verschillende hpc-chipmakers gebruiken die techniek voor hun producten, bijvoorbeeld om gpu's te verbinden met hbm-geheugenmodules. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over chiplets, waarin ook CoWoS werd besproken.