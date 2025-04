Nvidia-ceo bevestigt dat ontwerpfout in Blackwell-AI-gpu is opgelost

Nvidia-ceo Jensen Huang bevestigt dat de komende Blackwell-datacenterchip een ontwerpfout bevatte die de productie bij TSMC beïnvloedde. De fout is inmiddels opgelost. De topman zei onlangs dat de gpu's dit kwartaal geleverd zullen worden aan klanten.

“We hadden een ontwerpfout in Blackwell”, erkende Huang volgens Reuters tijdens een evenement in Denemarken. De topman gaat niet in op de aard van die fout, maar zegt wel dat deze ervoor zorgde dat de yields bij TSMC tegenvielen. “[Blackwell] was functioneel, maar de ontwerpfout zorgde ervoor dat de opbrengst laag was. Het was volledig de fout van Nvidia.” Huang zegt dat de fout inmiddels is verholpen met behulp van TSMC, de Taiwanese chipmaker die de productie van Blackwell op zich neemt.

Eerder dit jaar meldde The Information al dat de Blackwell zou worden uitgesteld door een ontwerpfout. Die fout zorgde volgens datzelfde medium ook voor oplopende spanningen tussen Nvidia en TSMC, maar Huang doet dat af als 'nepnieuws', schrijft Reuters. Hij verwijst daarbij naar het 'ongelooflijke tempo' waarop TSMC de productie heeft kunnen hervatten nadat de fout was opgelost.

Nvidia kondigde zijn Blackwell-datacenter-gpu in maart aan. De chip krijgt een multichipontwerp en bestaat daarmee uit twee losse dies, ieder ongeveer even groot als de voorgaande H100-gpu uit 2022. Blackwell wordt gemaakt op TSMC's N4P-procedé en bevat in totaal 208 miljard transistors. Op de package zit ook 192GB aan HBM3e-geheugen met een geheugenbandbreedte van 8TB/s. De gpu heeft een tdp van 1000W.

Bij de aankondiging zei Nvidia dat de Blackwell-gpu vanaf het tweede kwartaal van dit jaar geleverd zou worden, maar dat werd dus niet gehaald. Huang zei tijdens een recente conferentie dat de leveringen in het laatste kwartaal alsnog van start gaan, meldt Reuters.