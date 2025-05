Mobiele versies Nvidia RTX 50-videokaarten duiken op in PCI-databank

Er zijn minstens vijf mobiele varianten van de Nvidia GeForce RTX 50-videokaarten opgedoken in de onofficiële PCI ID Repository. De high-end versies zouden een mobiele variant van de GB203-gpu aan boord krijgen. Nvidia heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

De vermeldingen in de PCI ID-databank zijn ontdekt door X-gebruiker Harukaze5719. Ze verwijzen naar mobiele varianten van de GeForce RTX 5050, 5060, 5070, 5080 en 5090 die Nvidia vermoedelijk begin 2025 zal aankondigen. Bij die RTX 5080 en 5090 worden ook de gebruikte gpu’s vermeld: de GB203M. Het is niet duidelijk of het om een mobiele variant van de GB203-gpu gaat en of deze informatie ook helemaal correct is. VideoCardz merkt op dat de listing enkele fouten bevat. Er wordt bijvoorbeeld nu al gewag gemaakt van een 5070 TI, terwijl deze versie doorgaans enkele jaren na release wordt geïntroduceerd.

De PCI ID Repository is een onofficiële database die bijgehouden wordt door maintainers van gpu-drivers, fabrikanten en individuen die bijdragen kunnen leveren op basis van eigen kennis of leaks. De vermeldingen in de databank zijn in het verleden al een goede indicatie geweest voor aankomende productlanceringen. Nvidia heeft de RTX50-serie nog niet officieel aangekondigd. Het Amerikaanse bedrijf houdt op 7 januari 2025 wel een CES-keynote waarbij het de nieuwe generatie videokaarten mogelijks wil aankondigen.

Naar verwachting komt Nvidia in eerste instantie met een RTX 5080 en RTX 5090, waarvan onlangs de mogelijke specificaties al uitlekten. Zo zou de desktopvariant van de RTX 5090 over 21.760 CUDA-cores beschikken, 32GB aan GDDR7-geheugen en een 512bit-geheugenbus. De desktopvariant van de RTX 5080 moet over 10.752 CUDA-cores, 16GB vram en een 256bit-bus beschikken. De videokaarten worden gebaseerd op de Blackwell-architectuur. Vermoedelijk verschijnen de videokaarten eind januari in de winkel.