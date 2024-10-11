Nvidia bracht 25 jaar geleden de GeForce 256 uit, de 'eerste gpu' - update

Nvidia viert vandaag de 25e verjaardag van de GeForce 256. Deze videokaart werd op 11 oktober 1999 uitgebracht als de 'eerste gpu'. Deze term verwees naar de enkele chip die verschillende 3d-gerelateerde taken voor zijn rekening kon nemen.

Nvidia zette de GeForce 256 in de markt als 'eerste gpu' die minstens 10 miljoen polygonen per seconde kon verwerken. Het ging ook om de eerste enkele 3d-chip die hardwarematige ondersteuning bood voor 'transform and lighting', een type berekening dat voorheen werd uitgevoerd door de cpu. De '256' verwijst naar de 256-bit QuadPipe Rendering Engine, die bestaat uit vier 64bit-pixelpijplijnen.

De GeForce 256 beschikte over de NV10-chip, die op TSMC's 220nm-procedé werd vervaardigd. De NV10 had 17 miljoen transistors onder de kap en werd initieel gepaard met SDR-geheugen. Op 13 december 1999 kwam een snellere DDR-versie uit, die de bandbreedte verhoogde van 2,65GB/s tot 4,8GB/s. Ter referentie: de RTX 4090, het huidige Nvidia-topmodel, bevat 76,3 miljard transistors en heeft een bandbreedte van 1008GB/s.

Update, 18.32 uur: Een kanttekening: de GeForce 256 is volgens de marketing van Nvidia de eerste gpu, al bestonden er daarvoor al soortgelijke producten van fabrikanten zoals 3dfx. Bovenaan dit artikel wordt de definitie van deze term uitgelegd.