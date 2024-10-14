SEGA Dreamcast kwam 25 jaar geleden op de markt - update

SEGA bracht op 14 oktober 2024 precies 25 jaar geleden de Dreamcast in Europa op de markt. Het zou de laatste nieuwe console van het Japanse gamebedrijf worden. De Dreamcast was geen commercieel succes vanwege concurrentie van de PlayStation 2, GameCube en Xbox.

De Sega DreamcastDe Dreamcast verscheen op 14 oktober 1999 in de Europese schappen. Onder de motorkap konden gamers een Hitachi-processor met een 200MHz-kloksnelheid vinden, bijgestaan door maar liefst 16MB aan algemeen geheugen en nog eens 8MB gpu- en 2MB geluidsgeheugen.

Gameconsoleliefhebbers kijken wellicht met liefde terug op de grijswitte console. SEGA's Dreamcast ging namelijk de boeken in als een vooruitstrevende spelcomputer vanwege de introductie van de mogelijkheid om online te gamen. Ook had de console een ingebouwd modem, wederom voor de nadruk op onlinefunctionaliteiten. De console ondersteunde onder meer voicechat en downloadbare content.

Desondanks kon SEGA met zijn laatste mainstreamconsole niet concurreren met Nintendo, Sony en Microsoft. De twee laatstgenoemde bedrijven kozen voor dvd-ondersteuning voor respectievelijk de PlayStation 2 en de oorspronkelijke Xbox. SEGA koos voor zijn eigen gd-rom, die met 1GB weliswaar meer opslagruimte had dan een cd-rom, maar niet kon concurreren met de algemenere toepassing van de dvd. Ook had de Dreamcast zeer beperkte ondersteuning van derde partijen.

In eerste instantie deed de Dreamcast het overigens nog relatief goed. In thuisland Japan en in de Verenigde Staten werd de console vanaf eind 1998 aangeboden. In aanloop naar de release van de GameCube, Xbox en PlayStation 2 in 2000 en 2001 wist SEGA de kooplust van gamers niet vast te houden. Stunten met de prijzen van de console bleken zelfs voor een behoorlijke financiële tegenslag te zorgen bij SEGA. Mede daarom stopte het bedrijf begin 2001 alweer met de verkoop van de console.

Uiteindelijk werd de Dreamcast nog geen 11 miljoen keer verkocht. Van de GameCube en Xbox gingen er twee keer zoveel over de toonbank. Ook zij konden niet opboksen tegen de PlayStation 2, die de geschiedenisboeken ingaat als de bestverkochte console ooit. Sony verkocht de iconische console naar schatting ruim 155 miljoen keer.

Dreamcast
Bron: Evan-Amos (CC BY-SA 3.0)

Update, dinsdag: De Dreamcasts in de afbeeldingen zijn niet specifiek de Europese variant, maar die uit Japan en de VS. De Europese variant had een blauw logo in plaats van oranje.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-10-2024 17:20 97

14-10-2024 • 17:20

97

Lees meer

SEGA kondigt Fall Guys-achtige smartphonegame Sonic Rumble aan
SEGA kondigt Fall Guys-achtige smartphonegame Sonic Rumble aan Nieuws van 8 mei 2024
SEGA brengt nieuwe Sonic-3d-platformer in december naar Apple Arcade
SEGA brengt nieuwe Sonic-3d-platformer in december naar Apple Arcade Nieuws van 1 november 2023
SEGA schrapt games, waaronder de Hyenas-shooter van Creative Assembly
SEGA schrapt games, waaronder de Hyenas-shooter van Creative Assembly Nieuws van 29 september 2023
Sega Mega Drive viert 25e verjaardag
Sega Mega Drive viert 25e verjaardag .Geek van 30 november 2015
Dreamcast debuteerde vijftien jaar geleden
Dreamcast debuteerde vijftien jaar geleden Nieuws van 14 oktober 2014
Meer producten en artikelen
Consoles Sega Dreamcast

Reacties (97)

-Moderatie-faq
97
97
39
0
0
48
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Dutchzilla 14 oktober 2024 17:25
Blijft een van mijn favoriete consoles aller tijden! Geweldige herinneringen aan. Shenmue, crazy taxi, ready to rumble boxing, mdk, house of the dead, resident evil code Veronica. And the list goes on and on
Grandpubaa @Dutchzilla15 oktober 2024 06:42
Speel nog steeds met grote regelmaat op de console. En mijn kinderen vinden het geweldig. Vorig jaar een race zitje ervoor gemaakt met stuurtje. Dat vinden ze helemaal te gek om dan crazy Taxi te spelen.
munitqua @Grandpubaa15 oktober 2024 08:12
Ferrari F355 Challenge is ook vet met een stuurtje.
Cid Highwind @Grandpubaa15 oktober 2024 08:44
Ik zou ook zeker Tokyo Extreme Racer 2 aanraden. Dat battle systeem is echt heel leuk gedaan namelijk. Wat saai met een controller maar met een stuurtje juist zeer vermakelijk.

Metropolis Street Racer is ook heel tof om zo te spelen maar wel flink lastiger.
bursche @Dutchzilla14 oktober 2024 17:51
Metropolis Street Racer, Skies of Arcadia, Chu Chu Rocket, Street Fighter 3, 3rd strike (de beste versie imo) Rez, Soulcalibur.. zulke vette games inderdaad
KlaasjeNL @bursche15 oktober 2024 10:44
Sonic Adventure, Ecco, Virtua Tennis, Legacy of Kain, NBA2K... In mijn herinnering had de DC alleen maar toppers.
The Zep Man
@Dutchzilla14 oktober 2024 17:45
Vergeet Starlancer niet, ook al heb ik die alleen op PC gespeeld. Een prima Wing Commander-achtig spel. Van wat ik over de jaren gezien heb was de port voor de Dreamcast goed speelbaar.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 oktober 2024 17:47]

mjansen2016 @The Zep Man15 oktober 2024 20:29
Deze is vooral leuk omdat je de hele campaign over LAN(of VPN) co-op door kan spelen met tot 8 man op 1 wing(PC-versie)... Met DGvoodoo kun je de graphics ook nog gigantisch opleuken door de game van 1280x1024 te laten upscalen tot fullHD of zelfs 4K, echter ga je dan wel de beperkingen van de textures in met name het damage model van capships zien.

Die co-op campaign is iets wat ik slechts bij enkele games in het combat "Arcadesim" genre gezien heb, was oorspronkelijk ook gepland voor Squadron42(De campaign van Star Citizen), maar ergens in 2017 hadden ze al aangegeven die optie te schrappen helaas.
Vipertje 14 oktober 2024 17:51
Groot gebrek was geen games van EA. Daardoor had je geen FIFA en andere grote titels. Je had wel alternatieve titels die puristen uiteraard beter vonden, maar mensen willen gewoon FIFA spelen.
sapphire @Vipertje14 oktober 2024 18:14
Dat ik dat nog eens mag horen, dat gebrek aan E.A. games een gemis was :+
Cid Highwind @sapphire14 oktober 2024 21:37
Destijds was vooral het ontbreken van een fatsoenlijke voetbalgame een belangrijke factor.

Op de Dreamcast had je enkel het arcady Virtua Striker en nog een of andere UEFA game. Dit terwijl zowel FIFA als PES op hun hoogtepunt waren.

In Amerika minder een issue, de NHL, NFL en NBA games van SEGA’s interne studio waren minstens net zo goed als de games van EA.

Het gerucht ging echter dat EA exclusiviteit af wilde dwingen, alles of niets. Onacceptabel voor SEGA, die juist net een studio had gekocht om eerder genoemde games te maken.
Hazuki @Vipertje14 oktober 2024 21:11
Geen FIFA, maar wél de 2K serie met Amerikaanse sporten, en die waren echt heel goed. En nog een aantal andere buitengewoon sterke sportgames zoals Virtua Tennis.
ronka @Vipertje14 oktober 2024 18:57
Niet alleen gebrek van EA games, maar ook te veel games di al beschikbaar waren op Arcades machines.
Dus Dreamcast was niet groundbreaking voor gamers, niets nieuws. Maar voor mij was het een van de consoles in mijn collecties had echt veel fun gehad met Dreamcast.

PS2 voor mij was toch iets nieuws, games waren groter, mooier, ruim keuzes van spellen van diverse genres & natuurlijk een van goeskoopste DVD speler op de markt. All in one device
Cid Highwind @ronka14 oktober 2024 21:45
Playstation had de hele hype van de PSX achter zich, aangedikt door magazines die uit de hand van Sony vraten.

Er was verder weinig opgewassen tegen de kernseries van Squaresoft, Konami en een Gran Turismo die allen exclusief op Playstation uitkwamen. RPG’s en stealth action / espionage games, of filmische games in het algemeen, waren net gigantisch populair geworden en daar liet Sega het afweten.

De enige hype die die van de PS2 destijds kon evenaren was wellicht die van de Revolution, aka de Wii.
lordawesome @ronka15 oktober 2024 04:56
Ik vond het juist wonderbaarlijk dat er degelijke arcade ports voor de Dreamcast waren. De arcade machines waren in die tijd hardwarematig het puntje van de zalm. En redelijk ontoegankelijk vanwege het coin up systeem. Dus een arcade thuis, net zoals de Neo Geo, was voor mij fantastisch. Eerlijk gezegd voor mij interessanter dan unieke titels van de PS2.
ThanosReXXX @ronka15 oktober 2024 09:33
Het feit dat je speelhal games thuis kon spelen was juist één van de sterke punten van de Dreamcast. Er is in de hele console geschiedenis voorafgaand aan het HD tijdperk maar één andere home console geweest die dat heeft gepresteerd en dat was de Neo Geo.

Ik weet nog wel dat ik ten tijde van het eerste jaar van de Dreamcast soms gewoon even bij de lokale Fame (een voor sommigen van ons nog wel bekende concurrent van de Free Record Shop) binnen wipte om me te vergapen aan het destijds belachelijk goed uitziende Soul Calibur. Kon ik echt gewoon een uur naar staan kijken.

Nu we inmiddels wel in het HD tijdperk zitten is het vaak andersom en zijn arcade games simpeler en nagenoeg nooit mooier dan home console/PC games, maar in 1998/1999 was het absoluut revolutionair.

En even los van de voor huidige standaarden simpelere 3D graphics zaten de games vaak ook een stuk beter in elkaar dan de huidige, dikwijls incomplete games met after release patches en dergelijke.

Ook zien de graphics er, als je ze upscaled, helemaal niet verkeerd uit. De attract mode in Soul Calibur is nog steeds mooi om naar te kijken. De animatie is vloeiend, en 480p ge-upscaled is voor dat soort games prima te doen op een PC. Zelf gebruik ik daar FlyCast voor. Ik heb zo goed als mijn gehele verzameling Dreamcast games daarin gezet. Heeft nog een mooie frontend ook:
https://dl.flathub.org/me...ts/image-1_752x458@1.webp

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 15 oktober 2024 10:52]

iew @Vipertje14 oktober 2024 19:24
De enige Sega die wij destijds thuis hadden was de Sega Mega Drive, Road Rash was een game waar we veel plezier aan hebben beleefd.
FIFA 97 speelden we op de PS1, later gingen we over op PES omdat FIFA veel te stroperig aan ging voelen.

Sim City op de Nintendo 16 bit, niet iedereen wil FIFA spelen...
Herr_Boogie 14 oktober 2024 17:39
Het was ook erg eenvoudig om gekopieerde games te spelen. Piracy was best wel een groot probleem daardoor.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Herr_Boogie14 oktober 2024 21:41
Aan de andere kant zorgde dat mogelijk ook wel voor meer console verkopen. De playstation werd ook populair ondanks dat modden en het spelen van gekopieerde spellen niet lastig bleek. Privacy was een issue op vrijwel alle game platformen op dat moment, mogelijk de Nintendo's uitgezonderd.
pagani @Bor15 oktober 2024 10:44
Echter werden indertijd consoles vaak onder kostprijs verkocht om de winst te maken met de gamesverkopen. Of dat met de Dreamcast het geval was weet ik zo niet.
Even opgezocht:
"Prior to the Western launch, Sega reduced the price of the Dreamcast to ¥19,900, effectively making it unprofitable but increasing sales. The reduction and the release of Namco's Soulcalibur helped Sega gain 17 percent on its shares."

[Reactie gewijzigd door pagani op 15 oktober 2024 10:46]

Maks @Herr_Boogie14 oktober 2024 18:07
Ja klopt, best snel kwam men achter een lek in de MIL-CD ondersteuning. Waardoor je games gewoon op een CD-R kon branden (soms moest er wel wat content worden verwijderd omdat je ongeveer 300 Mb aan storage mist).
lordawesome @Maks15 oktober 2024 04:50
300Mb miste? Een CD-R was dacht ik 700Mb. Een dreamcast CD had dan 1000Mb opslag? Hoe kon dat?
geronimos23 @lordawesome15 oktober 2024 06:00
Wikipedia: GD-ROM.


De GD-ROM is een variant op de cd-rom, gebruikt in de Sega Dreamcast en het Sega NAOMI Arcade systeem, waarbij GD staat voor Gigabyte Disc. Een GD-ROM kan circa 1,2 gigabyte data bevatten in plaats 650 tot 700 megabyte voor standaard cd-roms.
DarkKnight @lordawesome15 oktober 2024 06:02
Omdat de dreamcast games dus max 1gb innamen, terwijl er maar 700mb op een CD-R past. Dat is 300mb te veel.
ThanosReXXX @lordawesome15 oktober 2024 09:18
Staat nota bene in het artikel:
Sega koos voor zijn eigen gd-rom, die met 1GB weliswaar meer opslagruimte had dan een cd-rom, maar niet kon concurreren met de algemenere toepassing van de dvd.
;)
Andros 14 oktober 2024 19:18
Iedereen hier Jet Set Radio en Sega bass fishing vergeten? Lekker je hengel naar de tv gooien, wat een tijd :+
Jantimon @Andros14 oktober 2024 19:54
Jet set radio was echt meesterlijk ja. Dat spel is overigens gewoon via steam te krijgen tegenwoordig.
84hannes 14 oktober 2024 19:48
Weten jullie nog dat er redelijk prominent een "Windows CE"-logo naast de jou pad-poort prijkte? Blijkbaar was het idee dat spelontwikkelaars een spel voor Windows CE konden ontwikkelen en dan Windows CE mee moesten leveren op de CD. Ik vraag me wel eens af of dat een aanzet is geweest tot de XBox.
Bytebandit @84hannes14 oktober 2024 19:58
Ik weet niet zeker of je doelde op dit filmpje van Modern Vintage Gamer, maar in slechts 10 minuten legt hij perfect uit waarom Windows CE voor de Dreamcast werd gebruikt en hoe dit inderdaad een aanzet/onderdeel was voor de ontwikkeling van de Xbox. YouTube: What happened to Windows CE on the SEGA Dreamcast?
ThanosReXXX @84hannes15 oktober 2024 09:39
Dat hoef je je niet meer af te vragen, want dat is in principe ook het geval: Microsoft leverde Windows CE aan Sega als ontwikkelplatform voor de Dreamcast en hielp ze daar ook mee, en omdat ze zo betrokken waren geweest bij dat hele proces is het juist die werkervaring die inderdaad de aanzet is geweest voor Microsoft om met die opgedane kennis op zak uiteindelijk zelf te beginnen met het maken van consoles en games.

Het is daarom dan ook niet zo gek dat al vrij snel na de release van de originele Xbox er meerdere conversies van Sega Dreamcast games en vervolgen op die Dreamcast games op uit kwamen.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 15 oktober 2024 11:26]

Sonicfreak 15 oktober 2024 08:03
Fantastische console die inderdaad zijn tijd ver vooruit was. Ik heb mijn Dreamcast nog steeds aangesloten onder de tv staan.
Er worden heden ten dage nog steeds games voor ontwikkeld. De Dreamcast heeft dankzij de VGA-aansluiting een zeer clean beeld en het is vrij eenvoudig om met een VGA naar HDMI adapter de Dreamcast aan te sluiten op een moderne tv of monitor. En anders is het mogelijk om een HDMI mod te doen zoals bij wel meer retro consoles mogelijk is.
Er wordt al heel lang uitgekeken naar een Dreamcast mini en hopelijk gaat dat in de toekomst nog een keer gebeuren. Het probleem is nu vooral de prijs van componenten waardoor een Dreamcast mini te duur zou worden. Duurder dan 120 of 130 euro moet zo'n Dreamcast mini niet worden want anders verkoopt het niet goed.
SaraNostra @Sonicfreak15 oktober 2024 10:23
Nog steeds games voor ontwikkeld? Welke dan? Wie?
Sonicfreak @SaraNostra15 oktober 2024 11:00
Vooral indie games, bijvoorbeeld Shadow Gangs Zero.

https://www.kickstarter.c...jkmcorp/shadow-gangs-zero
SaraNostra @Sonicfreak15 oktober 2024 11:06
Gaaf! Dank voor het delen.
pOZOR jED 14 oktober 2024 17:37
Misschien wel 1 van de beste consoles ooit, alleen zwaar ondergewaardeerd en slecht in de markt gezet.
Sega maakte top spul, met top games, maar reclames... die waren beroerd! Zonde.
Jumpman 14 oktober 2024 17:38
Vooral Crazy Taxi, Daytona USA en Sega Rally staan mij bij, die brachten voor mij echt de Arcade kwaliteit in de woonkamer.

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 14 oktober 2024 17:39]

Verwijderd 14 oktober 2024 19:02
De beste console om street fighter 3rd strike te spelen.
Maar ja dat komt ook omdat de dreamcast hardware afgeleid is Naomi hardware.
Bux666 14 oktober 2024 19:07
Ik heb in 1999 met een studiegenoot de site dreamcast.nl gemaakt. Dat ging gewoon via-via en was niet officieel voor Sega. Uiteindelijk draaide er een Flash animatie op en wat info over de DC en waar te bestellen. Degene die ze toen (onofficieel?) in Nederland importeerde liet die site maken.

De site is al jaren niet meer online. Ik zie dat het domein op 26 september 2009 opnieuw is geregistreerd door Sega Europe Ltd.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.