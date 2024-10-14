SEGA Dreamcast kwam 25 jaar geleden op de markt - update

SEGA bracht op 14 oktober 2024 precies 25 jaar geleden de Dreamcast in Europa op de markt. Het zou de laatste nieuwe console van het Japanse gamebedrijf worden. De Dreamcast was geen commercieel succes vanwege concurrentie van de PlayStation 2, GameCube en Xbox.

De Dreamcast verscheen op 14 oktober 1999 in de Europese schappen. Onder de motorkap konden gamers een Hitachi-processor met een 200MHz-kloksnelheid vinden, bijgestaan door maar liefst 16MB aan algemeen geheugen en nog eens 8MB gpu- en 2MB geluidsgeheugen.

Gameconsoleliefhebbers kijken wellicht met liefde terug op de grijswitte console. SEGA's Dreamcast ging namelijk de boeken in als een vooruitstrevende spelcomputer vanwege de introductie van de mogelijkheid om online te gamen. Ook had de console een ingebouwd modem, wederom voor de nadruk op onlinefunctionaliteiten. De console ondersteunde onder meer voicechat en downloadbare content.

Desondanks kon SEGA met zijn laatste mainstreamconsole niet concurreren met Nintendo, Sony en Microsoft. De twee laatstgenoemde bedrijven kozen voor dvd-ondersteuning voor respectievelijk de PlayStation 2 en de oorspronkelijke Xbox. SEGA koos voor zijn eigen gd-rom, die met 1GB weliswaar meer opslagruimte had dan een cd-rom, maar niet kon concurreren met de algemenere toepassing van de dvd. Ook had de Dreamcast zeer beperkte ondersteuning van derde partijen.

In eerste instantie deed de Dreamcast het overigens nog relatief goed. In thuisland Japan en in de Verenigde Staten werd de console vanaf eind 1998 aangeboden. In aanloop naar de release van de GameCube, Xbox en PlayStation 2 in 2000 en 2001 wist SEGA de kooplust van gamers niet vast te houden. Stunten met de prijzen van de console bleken zelfs voor een behoorlijke financiële tegenslag te zorgen bij SEGA. Mede daarom stopte het bedrijf begin 2001 alweer met de verkoop van de console.

Uiteindelijk werd de Dreamcast nog geen 11 miljoen keer verkocht. Van de GameCube en Xbox gingen er twee keer zoveel over de toonbank. Ook zij konden niet opboksen tegen de PlayStation 2, die de geschiedenisboeken ingaat als de bestverkochte console ooit. Sony verkocht de iconische console naar schatting ruim 155 miljoen keer.

Update, dinsdag: De Dreamcasts in de afbeeldingen zijn niet specifiek de Europese variant, maar die uit Japan en de VS. De Europese variant had een blauw logo in plaats van oranje.