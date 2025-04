SEGA schrapt games, waaronder de Hyenas-shooter van Creative Assembly

Uitgever SEGA heeft de scifishooter Hyenas geschrapt. Het spel moest later dit jaar verschijnen, maar SEGA zegt nu te stoppen met het spel om 'de efficiëntie van het bedrijf te kunnen verbeteren'. Naast Hyenas zijn verschillende onaangekondigde games geschrapt.

Mede door de hoge inflatie is de winst bij de Europese tak van SEGA afgenomen, waardoor het bedrijf nu maatregelen wil treffen om de efficiëntie en winstgevendheid te kunnen verbeteren. Het bedrijf geeft geen details over waarom het ervoor heeft gekozen om Hyenas te schrappen. Deze multiplayer-scifishooter was onlangs nog in gesloten bèta en moest dit jaar nog verschijnen.

Behalve over het schrappen van games spreekt SEGA over het 'verkleinen van vaste uitgaven', voornamelijk bij Creative Assembly. Tegen IGN bevestigt Creative Assembly dat er een 'ontslagconsultatieproces' is gestart, waarbij eerst wordt gekeken of mensen intern andere taken kunnen krijgen. Anders volgen er mogelijk ontslagen bij het bedrijf. Om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk.