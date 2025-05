New Game+-modus Like a Dragon: Infinite Wealth komt niet naar standaardeditie

Like a Dragon: Infinite Wealth krijgt een New Game+-modus, maar alleen voor eigenaren van de Deluxe- of Ultimate-editie en niet voor die van de goedkopere standaardversie. Doorgaans maken ontwikkelaars New Game+ juist gratis beschikbaar voor alle spelers.

De basegame bevat volgens de officiële website van Like a Dragon: Infinite Wealth geen New Game+-modus. Deze modus zou alleen aanwezig zijn in de Deluxe- en Ultimate-edities die tegen een meerprijs aan te schaffen zijn. De standaardeditie heeft een digitale adviesprijs van 70 euro, terwijl de Deluxe- en Ultimate-edities 85 en 110 euro kosten. Naast een New Game+-modus krijgen spelers bij aanschaf van de duurdere versies extra bonussen, waaronder een extra dungeon en outfits.

De New Game+modus is in diverse games te starten na voltooiing van alle hoofdmissies. Het geeft spelers de mogelijkheid om een game opnieuw te ervaren, waarbij bepaalde voortgangselementen zoals ontgrendelde vaardigheden behouden blijven. In Like a Dragon: Infinite Wealth is dit alleen mogelijk voor spelers met een duurdere uitvoering van de game. In Yakuza: Like a Dragon uit 2020 was dit voor spelers in Japan al het geval. De ontwikkelaar trekt deze lijn nu door naar alle spelers wereldwijd.

Like a Dragon: Infinite Wealth is het achtste deel in de Yakuza-serie. De actiegame wordt ontwikkeld door Ryu Ga Gotoku Studio en uitgegeven door SEGA. De game verschijnt op 26 januari voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc.