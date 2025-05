343 Industries: Halo Infinite stopt met seizoenen, stapt over op 'Operations'

Ontwikkelaar 343 Industries bevestigt dat het seizoensmodel voor Halo Infinite stopt na het huidige seizoen. De firstpersonshooter stapt vanaf 30 januari over op een Operations-model waarbij er iedere vier tot zes weken twintig beloningen te ontgrendelen zullen zijn.

Senior community manager John Junyszek zegt in een livestream op YouTube dat 343 Industries Halo Infinite in 2024 blijft ondersteunen. Door seizoenen in te wisselen voor Operations zou het team zich echter op nieuwe projecten kunnen richten. Eerder schrapte de studio al cutscenes uit seizoensupdates.

Operation Spirit of Fire wordt de eerste gratis update, die onder meer personalisatieopties en een nieuwe map toevoegt. De updates zijn hierdoor frequenter en er wordt per update minder content toegevoegd. De eerste Operation-update volgt na seizoen 5, dat in oktober van start ging. Het Operations-model zou vergelijkbaar zijn met het model van de Master Chief Collection, aldus 343 Industries.