343 Industries schrapt cutscenes uit toekomstige seizoensupdates Halo Infinite

Ontwikkelaar 343 Industries maakt voor de toekomstige seizoenen van Halo Infinite geen verhalende cutscenes meer. De werknemers van het bedrijf gaan zich meer richten op 'veelgevraagde functies, content en verbeteringen' voor de game.

Brian Jarrard, communitydirector van het bedrijf, laat op Twitter weten dat er intern veranderingen zijn doorgevoerd waardoor de prioriteit nu meer naar andere onderdelen van de doorontwikkeling van Halo Infinite gaat. Jarrard zegt dat deze compromis het resultaat is van lastige beslissingen. Vermoedelijk refereert hij hiermee aan een recente vermeende ontslagronde waarbij bijna honderd werknemers van de studio ontslagen zouden zijn. Ook veel veteranen en enkele topmensen verlieten het bedrijf nadat de game eind 2021 uitkwam.

Vanaf het vierde seizoen van Halo Infinite worden er dus geen verhalende cutscenes meer aan de game toegevoegd. Tot dusver bracht 343 Industries sporadisch grote contentupdates uit, waaronder verschillende cgi-filmpjes waarin verhaalelementen uitgewerkt werden.

Halo Infinite seizoen 4 is vanaf het moment van schrijven beschikbaar. Zoals ieder seizoen is er weer een betaalde battlepass beschikbaar die in tegenstelling tot bij veel andere games niet verloopt nadat het seizoen voorbij is. Spelers kunnen cosmetische items vrijspelen via de battlepass. Verder keert de Infection-modus terug, is er een vernieuwd visueel systeem voor wapens en brengt 343 Industries een overkoepelend progressiesysteem uit met de naam Career Rank. Deze rang representeert de voortgang van een speler in alle gamemodi.