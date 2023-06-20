343 Industries schrapt cutscenes uit toekomstige seizoensupdates Halo Infinite

Ontwikkelaar 343 Industries maakt voor de toekomstige seizoenen van Halo Infinite geen verhalende cutscenes meer. De werknemers van het bedrijf gaan zich meer richten op 'veelgevraagde functies, content en verbeteringen' voor de game.

Brian Jarrard, communitydirector van het bedrijf, laat op Twitter weten dat er intern veranderingen zijn doorgevoerd waardoor de prioriteit nu meer naar andere onderdelen van de doorontwikkeling van Halo Infinite gaat. Jarrard zegt dat deze compromis het resultaat is van lastige beslissingen. Vermoedelijk refereert hij hiermee aan een recente vermeende ontslagronde waarbij bijna honderd werknemers van de studio ontslagen zouden zijn. Ook veel veteranen en enkele topmensen verlieten het bedrijf nadat de game eind 2021 uitkwam.

Vanaf het vierde seizoen van Halo Infinite worden er dus geen verhalende cutscenes meer aan de game toegevoegd. Tot dusver bracht 343 Industries sporadisch grote contentupdates uit, waaronder verschillende cgi-filmpjes waarin verhaalelementen uitgewerkt werden.

Halo Infinite seizoen 4 is vanaf het moment van schrijven beschikbaar. Zoals ieder seizoen is er weer een betaalde battlepass beschikbaar die in tegenstelling tot bij veel andere games niet verloopt nadat het seizoen voorbij is. Spelers kunnen cosmetische items vrijspelen via de battlepass. Verder keert de Infection-modus terug, is er een vernieuwd visueel systeem voor wapens en brengt 343 Industries een overkoepelend progressiesysteem uit met de naam Career Rank. Deze rang representeert de voortgang van een speler in alle gamemodi.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 20-06-2023 14:50 45

20-06-2023 • 14:50

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Halo Infinite

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Reacties (45)

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timodv 20 juni 2023 15:05
Het lijkt erop dat ze gewoon geen verhaal meer willen vertellen met Halo Infinite
Alleen maar damage control.
aangezien het tijdens de Xbox showcase ook niks van Halo hebben laten zien of horen.

[Reactie gewijzigd door timodv op 31 juli 2024 09:44]

Superman @timodv20 juni 2023 15:10
Ik heb alleen singleplayer gespeeld en daar had je wel verhaal en cutscenes. Hoe willen ze meer cutscenes stoppen? Is dit iets voor multiplayer? Tweakers artikel is beetje onduidelijk.
timodv @Superman20 juni 2023 15:15
Elk seizon van de multiplayer is een nieuwe cutscene die een kijkje geeft op wat de toevoeging is van dat seizoen. voorbeeld is seizoen 4, Infection gamemode die (eindelijk) terug is. een AI van de Banished heeft toegang gekregen tot een multiplayer map en de Mjolnir suits hierop. deze zijn daardoor "infected" en dat is het verhaal van dit seizoen.
JerX @timodv20 juni 2023 15:08
Dat hoeft toch ook niet? Aangezien het verhaal Infinite is ;p
JakkoFourEyes @timodv20 juni 2023 15:12
In elk geval niet via de multiplayer, wat ik meer dan prima vind.
timodv @JakkoFourEyes20 juni 2023 15:17
Ze hebben in januari het (hele) development team van de campaign de deur uitgestuurd. dus daar zullen we waarschijnlijk ook geen cutscenes meer zien, of überhaupt enige vorm van updates.
kevlar01 20 juni 2023 15:01
Wel jammer dat de serie steeds meer uitgehold wordt.
De gunplay van Halo Infinite is erg goed, en de singleplayer was echt top.
Hoeveel besparen ze nu eigenlijk door die cutscenes er niet in te bouwen? Ik kan me voorstellen dat 'per seconde cutscene' er vrij veel ontwikkeltijd gaat zitten, maar het geeft wel extra diepgang aan de lore.
Cryme @kevlar0120 juni 2023 15:04
Ik denk niet zozeer dat het om geld besparen gaat, maar eerder dat bijna hun hele campaign team in Januari de deur is uitgestuurd door MS. Lijkt mij een goede zet om te focussen wat je team wel kan doen. Ookal is het jammer voor de spelers natuurlijk!
Ge0force @kevlar0120 juni 2023 15:26
Microsoft verlegt de focus ook hoe langer hoe meer op hun game pass formule. Live services houden gamers langer geabonneerd dan single player content.
Finraziel
@Ge0force20 juni 2023 16:52
Volgens mij zijn spelers van live service games vaak juist redelijk exclusief op die ene game, en als je maar één game steeds blijft spelen dan is gamepass juist helemaal niet interessant en kun je veel beter die ene game los kopen. Dus ik snap niet zo waar die redenatie vandaan komt.
Ge0force @Finraziel20 juni 2023 19:48
Da's ook weer waar. Ik redeneerde gewoon dat games hoe langer hoe meer richting services gaan, zowel qua singleplayer als multiplayer content. Wat Wolfos zegt klopt ook, dus ik zal mis zijn.

[Reactie gewijzigd door Ge0force op 31 juli 2024 09:44]

Wolfos
@Ge0force20 juni 2023 16:19
Dat is totaal niet wat Microsoft bij hun showcase liet zien vorige week. De focus ligt vooral op singleplayer. Halo Infinite liep niet helemaal lekker en er is veel personeel weg bij 343. Zal vooral daarmee te maken hebben.
The Zep Man
@kevlar0120 juni 2023 15:15
De gunplay van Halo Infinite is erg goed, en de singleplayer was echt top.
Single player was OK, naar mijn mening. De open wereld voegde niet heel veel toe.

Verder was een gebrek van co-op bij launch een no-no. Het hele FOMO-gebaseerde multiplayer kan mij echt niets schelen. Daarvoor speel ik geen Halo. :P
EnigmaNL @The Zep Man20 juni 2023 15:28
Halo Infinite is nou echt een voorbeeld van een game die geen open world had moeten hebben. Het voegt echt niets toe aan de single player en is er alleen maar om de lengte van de campagne te rekken.
Zoop @EnigmaNL21 juni 2023 13:46
Vaak niet meer dan een excuus om een speler meerdere malen naar dezelfde plek te sturen. Dat zou lame zijn in een lineare single player, maar fair game in een open world.
EnigmaNL @Zoop21 juni 2023 13:51
En zo maak je van een campagne die normaal 6 uur zou duren eentje die 12 uur duurt.
Zoop @EnigmaNL21 juni 2023 14:08
Precies, ik ben daarom best huiverig als ze met een nieuwe titel komen en met veel bombarie aankondigen dat het een open world is. Dat is namelijk niet per se een positief is. Ja, het staat makkelijk garant voor uren gameplay, puur omdat men veel heen en weer moet reizen. Maar gameplay uren != kwaliteit. Zo ook moeten grinden voor zaken, ook makkelijk garant voor vele uren (waar vaak weer tegen over staat dat je die grind kan skippen door meer te betalen).

Prima in gigantische games zoals skyrim of witcher, die games zijn van de grond op zo gebouwd en bedacht. Voor Halo voelt het meer als iets wat er in geforceerd is. Eigenlijk gewoon een lineare single player game, maar dan in een openworld (goed beschouwd deed Halo ODST dat ook al soortvan), om wat magere uurtjes te padden.

De eerdere open-world "halo" was natuurlijk al Destiny en ook daar hetzelfde probleem, eindeloos hetzelfde kleine beetje content blijven herhalen, omdat er eigenlijk niet zo veel te doen is.
Dareth @The Zep Man21 juni 2023 06:34
Dat hele FOMO staat de laatste tijd vaker in de comments. Ik weet wat het is en kan niet begrijpen hoe iemand er daadwerkelijk door kan worden beïnvloed? Voordat iemand op me begint te schieten. Ik weet het, we zijn allemaal verschillend. Nee wacht...
Zoop @Dareth21 juni 2023 13:51
Puur dat men zo massaal pre-ordered lijkt mij dat er een hele grote groep is die daardoor wordt beïnvloed.

En ergens is er ook wel een praktisch nut voor wanneer het om multiplayer gaat.
Moet je nu eens voor de grap in een beetje competitieve game stappen die al wat maandjes uit is, is vreselijk moeilijk om mee te komen. Al je tegenstanders kennen de mechanics, de levels etc. Voor dit soort mensen zo vroeg mogelijk kunnen spelen om dit zo snel mogelijk door te krijgen en dus zo snel mogelijk naar een bepaald niveau te gaan. Is ook een vorm van fomo.

Ik laat nieuwe titels (ik speel dan over het algemeen geen multiplayer games meer) juist gerust een paar maandjes/jaar liggen, hopelijk de bugs eruit, dlc beschikbaar en mogelijke prijsverlagingen. Wat mij betreft werkt dat fomo je alleen maar tegen. Voor niet-multiplayer lijkt me dat juist ook onzinnig.
Verwijderd @kevlar0120 juni 2023 16:18
De gunplay van Halo Infinite is erg goed
als je alleen op normal difficulty speelt. als je hoger gaat heb je ineens wapens die letterlijk geen damage doen en is die scorpion gun glitch min of meer verplicht.
Hulleman @kevlar0120 juni 2023 23:06
Mwoah erg goede gunplay. Wapens voelen als plastic zonder enige vorm van impact. Je hebt nooit het idee echt een gestoord wapen in je handen te hebben. Vijanden reageren ook vreemd op kogels. Nee Halo Infinite vond ik zeker geen goede shooter.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 31 juli 2024 09:44]

ErikT738 20 juni 2023 15:28
Ik speel enkel de single player. Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat er verhalende cutscenes voor de multiplayer bestonden.

Hopelijk krijgen we ooit nog een Halo waarin het verhaal verder gaat, maar ik reken er voorlopig maar niet op.
Linksquest Moderator Spielerij
20 juni 2023 16:13
Als er toch niemand de scenes kijkt, dan is het zeker geen gemist, vooral niet als ze alleen voor Multiplayer zijn.

Nu ben ik zelf voornamelijk een single player gamer, en ik vond de Single Player echt wel tof, heb me er goed mee vermaakt, snap de dislike erom niet helemaal.
Elaborate8455 20 juni 2023 15:10
Het zou mooi zijn als ze hierdoor de tijd konden hebben om splitscreenco-op in te voeren. Het leek erop alsof het al voor het grootste gedeelte was geïmplementeerd.
The Zep Man
@Elaborate845520 juni 2023 15:17
Het zou mooi zijn als ze hierdoor de tijd konden hebben om splitscreenco-op in te voeren.
Split-screen co-op? Op PC? Van een AAA-titel? Zonder third-party tooling?

Onwaarschijnlijk. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 31 juli 2024 09:44]

do365nic @The Zep Man20 juni 2023 19:27
Ik vind het echt erg dat die splitscreen er telkens uit gesloopt wordt voor pc.
Mijn pc hangt aan de tv en heeft 4 controllers.
RadioKies @do365nic20 juni 2023 22:55
https://www.makeuseof.com...-play-split-screen-co-op/
Ik denk dat het er wel aan komt alleen nog te veel bugs bevat om te releasen.
doodkipje @The Zep Man20 juni 2023 16:08
Maar wie heeft het over PC? Ik gok dat hij doelt op de xbox release, die heeft namelijk ook geen splitscreen co-op wat toch wel een staple was van de halo franchise

[Reactie gewijzigd door doodkipje op 31 juli 2024 09:44]

doodkipje @The Zep Man20 juni 2023 16:28
Goed verhaal in dat geval.
Bender 20 juni 2023 15:52
Ik heb Helo nog nooit gespeelt maar..

Ik skip altijd de cutscenes, ik vind het saai om naar te kijken (ik wil immers gamen) en vind dat ze dat deel van het verhaal midddels het gamen moeten vertellen.. en niet dan maar een video maken omdat dat makkelijker is om zo een verhaal te creëren.
bskibinski @Bender20 juni 2023 16:46
Eigenlijk gek dat we al sinds 1999 met half life, en daarna half life 2, prachtige voorbeelden hebben hoe je dat goed doet zonder cutscenes. Maar dat je dat maar weinig ziet in de praktijk met shooters. (Ze bestaan wel, maar kan even niet snel iets verzinnen eigenlijk, Metro misschien? Nooit veel gespeeld helaas, backlog)
Splitinfinitive @bskibinski20 juni 2023 17:47
Voordeel van een cutscene is dat je die meestal kunt skippen

Als het onderdeel van “gameplay” is sta je soms 5 minuten te wachten voordat een deur open gaat
gast128 @Bender20 juni 2023 16:13
Mee eens. Persoonlijk heb ik liever dat ontwikkeltijd op gaat aan e.g. gameplay en graphics dan aan cutscenes of QTE's. Een overdaad aan niet skippable cutscenes is zelfs irritant; met name bij replay (e.g. Metro Exodus).
Thundernerd 20 juni 2023 15:10
Vraag me af hoeveel personen er op het team zaten die aan die cutscenes werkten, en hoeveel daar van dan programmeurs zijn.

Denk dat de verwoording van de tweet misschien een beetje vreemd is ofzo, of misschien interpreteer ik het gewoon verkeerd. Vind het nu klinken dat doordat ze stoppen met die cutscenes ze nu ineens veel meer programmeurs op de "highly requested features, content, and improvements for Halo Infinite".
L23 20 juni 2023 15:22
Mooi dat de werknemers van het bedrijf zich meer gaan richten op veelgevraagde functies. Kom maar op met die beloofde splitscreen co-op.
ddt15 20 juni 2023 15:24
Speel enkel de multiplayer, is wel fun!
FeareX @ddt1520 juni 2023 17:06
Ik begrijp persoonlijk niet wat de lol is van de multiplayer. Alles is zo plat, levenloos en recht-toe-recht-aan. Alsof het concurreert met UT2004 ofzo.

Uit interesse: welke game modes spendeer je het meeste tijd aan?

Ik heb de game hier liggen dus misschien mis ik wel wat aan de multiplayer. Ik heb het een paar keer gespeeld maar kwam tot bovenstaande conclusie.
Gladiator5 @FeareX20 juni 2023 17:55
Ja maar dat is ergens ook halo multiplayer
Speel zelf in de avond uren soms een paar potjes, imo speelt het echt als een halo multiplayer
Ondertussen zijn er ook genoeg maps in roulatie.

Team slayer; 4 vs 4s, eerste met 50 kills wint. althans die mode speelt ik zelf het liefst :p De simpelheid maakt het voor mij juist goed, ik hoef niet al die poes pas met upgrades op je wapens etc. (zal ergens ook wat nostalgisch zijn.
Vrienden van me spelen graag big team slayer. wat opzich ook wel leuk is.
RWVV 20 juni 2023 16:45
Halo infinite is zo'n beetje de eerste uit de serie die ik niet helemaal kapot gespeeld heb. Zelfs Halo 5 heb ik best wat uurtjes in zitten. Al met al zonde hoe het gegaan is met deze game, want er zit echt wel goede gameplay in. Alleen het gebrek aan content bij launch heeft er voor gezorgd dat ik al snel weer door ben gegaan naar de volgende game en hij is daardoor niet echt blijven hangen om er later weer eens wat tijd aan te besteden. Ik denk met weemoed terug aan de tijden van Halo 3, waar deze serie echt floreerde.

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