Halo Infinite-pc-patch lijkt spelen onmogelijk te maken met minder dan 4GB vram

Het lijkt erop dat Halo Infinite inmiddels definitief niet meer te starten is door pc-spelers die een videokaart gebruiken met 3GB of minder vram. Daar waren voorheen ook al issues mee, maar toen waren er nog enkele manieren om het probleem te omzeilen.

Onder meer DSO Gaming meldt dat een pas uitgebrachte patch de oorzaak is, ook al wordt in de patchnotes niets gezegd over de onmogelijkheid om de game te starten met een videokaart met minder dan 4GB vram.

Officieel heeft Halo Infinite al sinds het begin de systeemeis van een videokaart met minstens 4GB vram, maar voorheen was daar tot op zekere hoogte omheen te werken. Bijvoorbeeld door het wegklikken van een bijbehorende foutmelding of het aanpassen van bepaalde instellingen. Inmiddels lijkt dat niet meer op te gaan.

Dit raakt vooral spelers die een specifieke versie van de Nvidia GTX 1060 hebben. Deze kaart is krachtiger dan de weergegeven minimale gpu's: de AMD RX 470 en de Nvidia GTX 1050 Ti. Van de GTX 1060 is echter naast de meer reguliere 6GB-versie en de 5GB-versie ook een versie met 3GB vram beschikbaar. Bezitters van die laatstgenoemde variant kunnen de game nu niet meer starten.