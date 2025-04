Ubisoft toont AI-tool die scriptschrijvers helpt met schrijven npc-dialogen

Ubisoft introduceert Ghostwriter, een machinelearningtool bedoeld om auteurs te helpen bij het schrijven van de dialoogzinnen en uitspraken van non-player characters. Het model moet hen helpen om sneller tot een conceptversie te komen, zodat meer tijd overblijft voor andere taken.

Deze tool is vooral bedoeld om schrijvers te helpen met de zogeheten barks. Dat zijn de zinnen en geluiden die npc's produceren zodra spelers bijvoorbeeld langslopen of hen direct aanspreken. Ghostwriter kan een eerste versie van deze barks produceren, met als doel het creëren van variaties op een stukje dialoog. Dit is een repetitieve taak die door de tool minder tijdrovend moet worden gemaakt. Volgens Game Developer zal de tool vooral gebruikt worden voor grote groepen npc's die aan het praten zijn, waarbij de speler stukjes dialoog opvangt. Ghostwriter is ontwikkeld door Ubisoft La Forge, een r&d-tak van Ubisoft die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie en machinelearningtechnologie.

Schrijvers kunnen in Ghostwriter een personage en een variabele dialoogzin invoegen, inclusief een gebeurtenis of situatie die het personage ervaart. Vervolgend kan Ghostwriter nieuwe versies van de zin genereren, waarbij rekening kan worden gehouden met bijvoorbeeld de stijl van het taalgebruik. De schrijvers selecteren de zinnen die gebruikt kunnen worden en passen ze aan waar nodig voordat ze worden opgenomen. Het model leert van elke keuze voor een specifieke zin en elke aanpassing die wordt doorgevoerd, zodat de tool met het gebruik beter moet worden.

Er is kritiek op het gebruik van tools als Ghostwriter. Sam Winkler, auteur bij Gearbox, zegt dat barks, ambient dialogue en beschrijvende teksten vaak de eerste factureerbare taken voor auteurs zijn als ze aan hun baan beginnen. Ook stelt hij dat het gebruik van dergelijke tools helemaal niet tijdbesparend werkt. Edd Coates van Radical Forge stelt dat de inzet van deze tools steeds meer een kwestie van een glijdende schaal zal worden, waarbij het niet enkel beperkt blijft tot het ondersteunen van auteurs, en dat er steeds agressievere vormen van AI zullen worden ingezet. Volgens hem had dergelijk werk een baan voor een beginnende schrijver kunnen opleveren.