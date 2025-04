Hoofd van Halo-ontwikkelaar 343 Industries Bonnie Ross vertrekt

Bonnie Ross, sinds het begin van 343 Industries vijftien jaar geleden hoofd van de Halo-ontwikkelstudio, vertrekt bij het bedrijf. Ze schrijft eerder dan verwacht te moeten vertrekken vanwege een 'medische familieaangelegenheid'. Haar rol wordt verdeeld onder drie mensen.

"Hoewel ik had gehoopt bij Halo te kunnen blijven tot we de Winter Update hadden uitgebracht, laat ik jullie weten dat ik 343 verlaat voor een medische aangelegenheid binnen mijn familie", schrijft Bonnie Ross op Twitter. Die verklaring insinueert dat ze al van plan was om te vertrekken, maar dat dit vertrek nu is versneld. Ze schrijft verder 'ongelofelijk trots' te zijn op haar 343-collega's en dat het haar 'eer' was om de afgelopen vijftien jaar naast dit team te werken.

Ross was al langer een bekend gezicht binnen Microsoft; voor 343 Industries was ze algemeen directeur bij Microsoft Game Studios, nu bekend als Xbox Game Studios. Ze werkte onder meer aan Zoo Tycoon, Jade Empire, Mass Effect, Gears of War, Alan Wake en Crackdown. In een verklaring aan onder meer Windows Central bedankt Microsoft Ross voor haar 28 jaar in dienst bij het bedrijf.

In diezelfde verklaring maakt het bedrijf bekend dat Pierre Hintze, voorheen Head of Production, de rol van Studio Head van Ross per direct overneemt. Hintze zal zich focussen op de ontwikkeling van Halo Infinite en The Master Chief Collection, evenals komende games. Het managementteam van 343 Industries wordt daarnaast uitgebreid met een GM of Franchise, Bryan Koski, en een manager voor business and operations, Elizabeth Van Wyck.

Het is niet duidelijk of er, naast de medische familieaangelegenheid, andere redenen zijn voor Ross' vertrek. Sommige spelers zijn teleurgesteld over de nieuwe reeks in de serie Halo Infinite, onder meer omdat het lang duurt voor er nieuwe content naar het spel komt. Onlangs maakte 343 Industries bekend dat het spel toch geen splitscreenmodus krijgt, ook al zei de ontwikkelaar eerder van wel.