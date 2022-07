Halo Infinite krijgt van 11 tot 22 juli open bètatest voor co-opcampagne

De bètatest voor de co-opcampagne van Halo Infinite begint op 11 juli en loopt tot 22 juli. Het was eerder al duidelijk dat deze testperiode in juli zou plaatsvinden, maar 343 Industries heeft nu de exacte periode bekendgemaakt.

Ontwikkelaar 343 Industries laat weten dat de week van 11 juli het doel is, maar meerdere media melden op basis van officiële informatie dat de periode op exact 11 juli van start gaat en tot 22 juli duurt. Geïnteresseerden moeten zich aanmelden via het Halo Insider-programma en in het bezit zijn van de Halo Infinite-campagne of een actief Xbox Game Pass-abonnement hebben.

Voor het uitproberen van deze bèta moeten spelers een nieuwe campagne downloaden. Eerder opgeslagen progressie door het spelen van de campagne wordt niet overgeheveld naar de bèta en zal andersom ook niet meer beschikbaar zijn na de bèta. Tijdens de bèta is de volledige campagne beschikbaar voor vier spelers. Tijdens de komende co-optestperiode zal ook de optie beschikbaar zijn om missies opnieuw te spelen.

In een bijgaand interview legt lead world designer John Mulkey uit hoe co-op precies werkt voor verschillende deelnemende spelers. Alle spelers maken hun eigen, individuele progressie tijdens het samenspelen en zijn niet afhankelijk van de progressie van de leider. "Ik zou een solocampagne kunnen spelen, een paar uur in een co-opsessie kunnen springen en dan weer in solo kunnen spelen en alle missievoortgang, verworven verzamelobjecten, gevonden uitrusting, verdiende prestaties en upgrades die in beide sessies zijn gemaakt, zouden intact zijn. Voorbij zijn de dagen dat je het spel van iemand anders speelde, terwijl je geen vooruitgang boekte", aldus Mulkey.

343 Industries kan nog geen definitieve releasedatum geven voor de co-opcampagne van de game. Halo Infinite kwam in november vorig jaar uit, maar moet het nog altijd stellen zonder dit co-opgedeelte en bijvoorbeeld ook de level editor Forge Mode. Deze toevoegingen zijn al meerdere keren uitgesteld.