EU-landen stemmen voor cryptowetgeving die consumenten beter moet beschermen

Europese lidstaten zijn akkoord gegaan met de MiCA-wetgeving, die onder meer consumenten moet beschermen tegen fraude. Bedrijven die actief zijn in de cryptowereld moeten bovendien aangeven welke impact zij hebben op het klimaat. De EU werkt sinds 2020 aan de wetgeving.

Uitgevers van cryptomunten, stablecoins en cryptodiensten als wallets komen onder de wet voor Markets in Crypto-Assets te vallen, die onder meer investeerders en 'de financiële stabiliteit' moet beschermen. Daarnaast moet de wet volgens de Europese Raad innovatie en een 'aantrekkelijke cryptomarkt' mogelijk maken. De Franse minister voor Financiële Zaken Bruno Le Maire zegt dat er met de wet een eind wordt gemaakt aan het 'Wilde Westen van crypto's'.

Met de wet moeten aanbieders van cryptodiensten, zoals wallets, de wallets van consumenten beschermen en worden ze aansprakelijk als ze de valuta van investeerders verliezen. Onder MiCA moet cryptomarktmisbruik ook worden tegengegaan, waarbij de EU specifiek marktmanipulatie en handelen met voorkennis noemt. Aanbieders van cryptodiensten moeten bijvoorbeeld toestemming van nationale overheden hebben voor ze in Europa aan de slag mogen.

Aanbieders van stablecoins worden daarnaast verplicht om 'voldoende liquide middelen' als buffer te hebben, met een ratio van 1/1. Dit moet deels in de vorm van bankdeposito's zijn. De stablecoins komen ook onder het toezicht van de Europese Bankautoriteit EBA te vallen en uitgevers moeten een fysieke aanwezigheid in de EU hebben voor aanbieders van stablecoins munten in Europa mogen uitgeven.

De Raad merkt op dat enkele lidstaten al eigen cryptowetgeving hebben, maar dat Europese wetgeving ervoor zorgt dat aanbieders over de hele markt met dezelfde regels te maken hebben. De Europese Commissie stelde de wet in september 2020 voor, het Parlement ging eerder al akkoord. De meeste nft's vallen niet onder MiCA, al wordt de Europese Commissie wel opgeroepen te onderzoeken of wetgeving hier ook nodig is. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over MiCA.