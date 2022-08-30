Meta ondersteunt nft's in Facebook- en Instagram-posts

Meta maakt het mogelijk voor gebruikers om nft's als posts te plaatsen op zowel Instagram als Facebook. Gebruikers kunnen verschillende wallets koppelen. Bij posts verschijnt vervolgens een label. Nft's daalden de laatste maanden sterk in populariteit.

Meta schrijft in een blogpost dat het de test uitbreidt die het maanden geleden begon. Het bedrijf experimenteerde toen met de mogelijkheid om non fungible tokens, of nft's, te plaatsen op de socialemediaplatformen van het bedrijf. Nft's zijn afbeeldingen die op de blockchain staan en daarom een uniek id hebben. Daarmee zouden ze gekoppeld zijn aan individuele gebruikers, al kunnen de daadwerkelijke afbeeldingen wel gewoon gedownload en verspreid worden. Facebook testte de functie al onder een beperkt aantal gebruikers in verschillende landen, maar de Benelux zat daar niet bij.

Facebook zegt nu dat 'digitale verzamelobjecten' op Facebook en Instagram kunnen worden geplaatst als posts. Gebruikers kunnen wallets zoals Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet en Dapper Wallet koppelen. Nft's kunnen worden gemint op de Ethereum-, Polygon- en Flow-blockchain. Als gebruikers een nft posten, komt daar een labeltje bij te staan met 'digitale collectable'.

Volgens een faq kunnen gebruikers zowel foto's als video's plaatsen. Als een gebruiker een post plaatst met daarin de afbeelding van de nft, kan hij de rechtmatige 'eigenaar' daarin taggen.

Verschillende andere sociale netwerken experimenteren ook met non-fungible tokens. Reddit laat gebruikers bijvoorbeeld nft's van hun Snoo-avatars maken. Twitter doet hetzelfde met profielfoto's. Nft's verliezen wel rap aan populariteit, nadat de waarde van de digitale tekeningen eind vorig jaar sterk steeg. De waarde van de meeste nft's, het aantal actieve gebruikers en verhandelde nft's op handelsplaats OpenSea kelderde de afgelopen maanden hard. Eind vorig jaar bleek ook al dat gamers weinig interesse hadden in nft's in Ubisoft-games.