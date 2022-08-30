Meta ondersteunt nft's in Facebook- en Instagram-posts

Meta maakt het mogelijk voor gebruikers om nft's als posts te plaatsen op zowel Instagram als Facebook. Gebruikers kunnen verschillende wallets koppelen. Bij posts verschijnt vervolgens een label. Nft's daalden de laatste maanden sterk in populariteit.

Meta schrijft in een blogpost dat het de test uitbreidt die het maanden geleden begon. Het bedrijf experimenteerde toen met de mogelijkheid om non fungible tokens, of nft's, te plaatsen op de socialemediaplatformen van het bedrijf. Nft's zijn afbeeldingen die op de blockchain staan en daarom een uniek id hebben. Daarmee zouden ze gekoppeld zijn aan individuele gebruikers, al kunnen de daadwerkelijke afbeeldingen wel gewoon gedownload en verspreid worden. Facebook testte de functie al onder een beperkt aantal gebruikers in verschillende landen, maar de Benelux zat daar niet bij.

Facebook zegt nu dat 'digitale verzamelobjecten' op Facebook en Instagram kunnen worden geplaatst als posts. Gebruikers kunnen wallets zoals Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet en Dapper Wallet koppelen. Nft's kunnen worden gemint op de Ethereum-, Polygon- en Flow-blockchain. Als gebruikers een nft posten, komt daar een labeltje bij te staan met 'digitale collectable'.

Meta nfts

Volgens een faq kunnen gebruikers zowel foto's als video's plaatsen. Als een gebruiker een post plaatst met daarin de afbeelding van de nft, kan hij de rechtmatige 'eigenaar' daarin taggen.

Verschillende andere sociale netwerken experimenteren ook met non-fungible tokens. Reddit laat gebruikers bijvoorbeeld nft's van hun Snoo-avatars maken. Twitter doet hetzelfde met profielfoto's. Nft's verliezen wel rap aan populariteit, nadat de waarde van de digitale tekeningen eind vorig jaar sterk steeg. De waarde van de meeste nft's, het aantal actieve gebruikers en verhandelde nft's op handelsplaats OpenSea kelderde de afgelopen maanden hard. Eind vorig jaar bleek ook al dat gamers weinig interesse hadden in nft's in Ubisoft-games.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 30-08-2022 08:33 160

30-08-2022 • 08:33

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Reacties (160)

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ro8in 30 augustus 2022 09:01
Graag een correctie in dit artikel. Een NFT is geen plaatje op de blockchain, het is een link naar een plaatje op de blockchain. De blockchain zelf is niet geschikt om zoveel data als een plaatje op te slaan. Gaat de server waar het plaatje staat down, dan heb je dus een token met een dode link.
NFT's is de grootste onzin die momenteel het internet rond gaat, ik snap niet dat deze grote bedrijven hier aan mee doen.
DeCo @ro8in30 augustus 2022 09:26
Deze grote bedrijven hebben ook belang in hosting. Dus NFT brengt automatisch nog meer met zich mee (de link naar de blockchain). Dat stukje zekerheid kun je afnemen bij een groot bedrijf die de middelen kan bieden en dat is weer een garantie voor lange termijn (hosting) inkomsten. Zie het als een kluisje huren bij de bank. Dus nog meer omzet voor deze grote bedrijven. Het is dus in alle belang om hier júist aan mee te doen.

[Reactie gewijzigd door DeCo op 22 juli 2024 14:34]

Ad_Astra @DeCo30 augustus 2022 09:34
Het afhankelijk zijn van grote bedrijven gaat compleet in tegen het zogenaamde doel van de blockchain en NFT's.
Loller1 @Ad_Astra30 augustus 2022 09:47
Maar dat is juist één van de grote leugens van de blockchain en NFTs: er is *bitter* weinig "decentralized" aan. De grootste macht ligt bij een beperkt aantal gigantische spelers in de markt (al dan niet achter een hoop schuilnamen die tot dezelfde entiteit behoren), en verschillende incidenten hebben al aangetoond dat storing bij een partij, of de val van die partij, grote gevolgen kan hebben op de rest.

Het hele "maar het is gedecentralizeerd" is een prachtig voorbeeld van "het blijven herhalen maakt het niet waar".

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 14:34]

Ad_Astra @Loller130 augustus 2022 09:51
Vandaar ook dat ik "zogenaamd doel" zei.
DeCo @Ad_Astra30 augustus 2022 09:39
als NFT eigenaar wil je toch voorkomen dat de link dood gaat. Een groot bedrijf kan dat prima faciliteren. Of koppel het dan aan een papieren eigendomsbewijs. Concluderend dat het concept NFT sowieso volledig in gaat tegen het zogenaamde doel, zoals @Verwijderd al aan gaf.. wat is de toegevoegde waarde van NFT dan nog?
Ad_Astra @DeCo30 augustus 2022 09:52
wat is de toegevoegde waarde van NFT dan nog?
Niks. Dat is het hele punt. NFT's voegen niks toe aan de samenleving. Het is een ponzi-scheme.
z1rconium @Ad_Astra30 augustus 2022 12:12
Tuurlijk joh. Totdat je beseft dat concerten in de Ziggo Dome gewoon met NFT tickets werken, tot zover je onzin.
RGAT @z1rconium30 augustus 2022 13:39
En wat is de toegevoegde waarde van tickets als NFTs maken? Maakt dat tickets goedkoper (nope), maakt dat tickets beter (nope), maakt het tickets sneller of maakt het tickets gewoon meer 'hyped' omdat het super ultra turbo NFT deluxe gaming RGB (tm) is?...
Als een nutteloze techniek gebruikt wordt voor iets wat al vele jaren op veel betere manieren gedaan wordt maakt het die techniek niet ineens nuttig.
z1rconium @RGAT30 augustus 2022 17:37
Uhhhm, ze kunnen nu niet meer gescalped kunnen worden: geen frauduleuze tickets meer.

Dus ja het word voor jou goedkoper, geen ticketmaster waar ze "plotseling" binnen 1 minuut allemaal zijn uitverkocht aan scalpers en niet aan jou.
RGAT @z1rconium30 augustus 2022 17:44
Dus het voordeel is dat je je ticket niet kan doorverkopen, waarom zou dat niet kunnen met een ander systeem dan NFT's en blockchain?...
Vooral omdat GUTS hier de tussenpersoon is en je als gemiddelde klant dus nooit iets van die blockchain/NFT ziet en een centrale database dus exact hetzelfde kan bereiken.
Hier gaat het dus om hype, marketing door buzzwords 'het is beter want smart blockchain', dat maakt de techniek erachter nog steeds niet nuttig.
Als ik morgen stoeptegels als vervanger voor WC papier ga verkopen, maakt dat stoeptegels dan nuttig in de WC of gewoon onnodig en zelfs onhandig?... Probeer maar eens een vieze stoeptegel door te spoelen :+
Dagelijks krijgen we meldingen van kaartkopers die hun bestelde tickets nooit hebben ontvangen en/of kochten tegen een veel te hoge prijs. Er is ook een toename van het aantal fans die zich aan de deur meldt met vervalste of reeds geannuleerde tickets. Met als gevolg dat zij het concert niet kunnen bijwonen. GUTS Tickets gebruikt innovatieve technologieën zoals blockchain om eerlijke tickets te verspreiden. Deze digitale tickets gaan ongewenste doorverkoop en ticketfraude tegen.
Allemaal zaken die met een 'traditioneel' en 'ouderwets' client-server systeem al lang opgelost zijn, jij kan nog steeds bij 'neppe-tickets.bs' niet werkende tickets kopen, de blockchain doet daar niets tegen oplichters, ook een ticket annuleren is nog prima mogelijk dus apart dat ze zelf 2 voorbeelden geven die niet opgaan...

Als jij liever een kokosnoot gebruikt maakt het nog niet beter dan een voetbal tijdens een potje op het veld ;)
z1rconium @RGAT30 augustus 2022 18:02
Je denkt het helemaal door te hebben he ?

Als je je ietsje meer verdiept dan zal je inzien dat de NFTs aanzienlijk veel meerwaarde gaan bieden, zo kunnen ze events van te voren financieren dmv van NFTs icm DeFi. Zo heeft Lewis Capaldi zijn concerten in ijsland voorgefinancieerd dmv NFTs. Financiering nogal een ding in de event industrie, want ook daar heeft ticketmaster de macht dmv Live Nation.

Deze jongens praten met de UEFA en dat soort partijen na de ellende met UEFA cup in frankrijk. Denk ook iets verder dan alleen maar tickets, NFT's zijn interactieve objecten. Zo houd basketbal club Heroes Den Bosch de standen bij in de NFTs, of ze verloren/gewonnen hebben - en de fan ziet dat ook, je kunt er allerlei extras aantoevoegen om de interactie met je fan in stand te houden, kortingen, seizoenskaarten, noem het op. Gaat je "traditioneel" niet lukken.

Sure je kunt iedereen voor de gek houden op marktplaats, maar al doende leert men, het is geen argument. Er zijn op dit moment 12 integrators die GET protocol gebruiken, schijnbaar doen ze iets goed.
RGAT @z1rconium30 augustus 2022 18:11
Je denkt het helemaal door te hebben he ?
Nou ja vooral dat niemand weet waarom NFT/blockchain hierin de cruciale rol speelt, alleen dat het cool is...
Als je je ietsje meer verdiept dan zal je inzien dat de NFTs aanzienlijk veel meerwaarde gaan bieden
En als jij iets minder de hype-train volgt zal je zien dat het geen magisch wondermiddel is ;)
zo kunnen ze events van te voren financieren dmv van NFTs
Weer zo'n voorbeeld van iets wat al lang voor NFT's kon en blockchain techniek niets toevoegd, of dacht je dat elke lening bij de bank ook via blockchain MOET? Kickstarter, ook een crowdfunding platform doet het ook prima met financieren van projecten/events zonder NFTs, dezelfde functionaliteit maar minder buzzwords...
Zo houd basketbal club Heroes Den Bosch de standen bij in de NFTs
Wauw, niet alsof elk stadion al tig jaar een bord heeft met de scores erop, dat moet dan ook wel NFT zijn :+ Of posten op facebook, doe ik dan een NFT? (Of gebruik ik gewoon 'een' techniek die het prima doet en waar NFT zelf geen toegevoegde waarde heeft behalve hype, zoals je hier heel goed demonsteert)
Gaat je "traditioneel" niet lukken.
Als je jezelf er ietsje in verdiept zal je zien dat het al vele jaren 'traditioneel' lukt :+
Sure je kunt iedereen voor de gek houden op marktplaats, maar al doende leert men, het is geen argument.
Tja wel als zo'n dienst het zelf als argument gebruikt natuurlijk, vandaar de quote ook ;)

Noem nou eens 1 ding wat een blockchain gehost door 1 partij WEL kan wat geen enkele andere techniek kan doen, het maakt jou en mij niets uit of ticketmaster MariaDB, MySQL, een Access bestand of een eigen prive blockchain gebruikt namelijk, dat lijk je niet te willen inzien namelijk.
z1rconium @RGAT30 augustus 2022 18:19
Noem de ticketproviders maar op die jou niet naaien ? Welke techniek ze dan ook gebruiken, juist crickets...
Je begrijpt hopelijk wat blockchain inhoud ? immutable.
Maar goed je voorbeeld van kickstarter voor event financing en het ontwijken van de NFTs extras geeft al aan dat je het niet wilt snappen. Kijk jij maar lekker op je scoreboardje en koop je tickets voor te veel geld op marktplaats in de hoop dat ze geldig zijn, good luck.

[Reactie gewijzigd door z1rconium op 22 juli 2024 14:34]

RGAT @z1rconium30 augustus 2022 19:19
Als alle ticketproviders jou 'naaien' zou ik denk ik vooral eerst bij je zelf gaan kijken, ben nog nooit opgelicht of 'genaaid' maar het lijkt erop dat jij denkt dat het NFT's of Marktplaats is dus ja als dat jouw enige ervaring ermee is begrijp ik dat je er niet al te positief over bent, de rest gebruikt websites namelijk :+
Kijk jij maar lekker op je scoreboardje en koop je tickets voor te veel geld op marktplaats in de hoop dat ze geldig zijn, good luck.
Jammer dat je niet gewoon op een normale manier kan reageren, toegeven dat je iets niet weet is ook een optie natuurlijk ipv kinderachtige reacties zoals dit.
Zeker wanneer het zeker een interessante discussie is die je aanslingert, maar helaas kan niet iedereen mee doen in een normale discussie tegenwoordig.
z1rconium @RGAT30 augustus 2022 19:45
Ok dus stoeptegels, kickstarter, nooit opgelicht is een normale discussie ?

Enig idee hoeveel rechtzaken er tegen ticketmaster zijn aangespannen vanwege hun verkoop praktijken ?

Hint: Ze gebruiken een website - speciaal gemaakt voor scalpers die de tickets kunnen opkopen voordat jij ze kunt kopen, ze hebben hier zelfs conferenties voor met trainingen hoe scalpers dit het beste kunnen doen - dit is een gigantisch probleem, ontkennen is echt geen optie. Die gebruiken een prive database (lees mysql etc), dus je kunt niet zien voor hoeveel een ticket is verkocht en doorverkocht. Blockchain is transparant en je kunt de hele lifecycle van een ticket volgen, van kopen, doorverkopen, gescanned aan de deur etc.
RGAT @z1rconium30 augustus 2022 20:23
Tenzij je persoonlijk aangevallen wordt door een vergelijking waarin een stoeptegel een overduidelijk symbolisch voorbeeld is wel ja, is kickstarter een scheldwoord/belediging voor jou?...

Zelf reageer je met opmerkingen als:
tot zover je onzin.
Je denkt het helemaal door te hebben he ?
...geeft al aan dat je het niet wilt snappen.
Kijk jij maar lekker op je scoreboardje
Misschien is dat voor jou normaal (dat kan) maar voor de meesten is dat een redelijk respectloze toon, daar kan je rekening mee proberen te houden, anders dan zeggen dat ik het jammer vind dat je zo reageert heb ik gewoon normaal gereageerd en dan verwacht ik hetzelfde van anderen :)

Je noemt zaken als het niet kunnen doorverkopen van je ticket, iets wat jouw eigen voorbeeld GUTS juist aanprijst als een optie. Hoewel GUTS roept dat het een vaste prijs betreft kan ik alsnog met jou afspreken dat jij meer betaalt, NFT maakt het niet onmogelijk voor jou (of wie dan ook) meer te betalen. Je kan ook een website hebben met een prijslijst, zelfde effect als de NFT dan.
Je noemt zelf crowdfunding/financiering van optredens/events, ik noem Kickstarter als voorbeeld van crowdfunding wat zonder NFTs en blockchain werkt (hoe kwalitatief en betrouwbaar Kickstarter zelf is, tja daar heeft iedereen zijn eigen mening over, de techniek is waar het hier om gaat).
Je noemt het toe kunnen voegen van eigenschappen aan een ticket zoals welke stoel, VIP service, gratis popcorn etc. iets wat met papieren tickets van honderd jaar geleden ook al kon en natuurlijk met digitale tickets uit 'een MySQL' database ook prima kan.

Allemaal dingen die een blockchain KAN doen, maar geen enkel ding wat ALLEEN door een blockchain mogelijk gemaakt kan worden. Ook geen van allen zaken die een blockchain noodzakelijk beter doet.

Vooral omdat de meerderheid (insert willekeurig percentage...) geen idee heeft hoe of wat GET is en dus gewoon op 'een' website kijkt die zegt dat hun ticket 100 euro kost en 'echt' is, net zoals zonder blockchain op een normale website/app.
Oplichting aanpakken is altijd mooi, alleen gaan NFTs daar niet veel tegen doen, valse tickets kan je nog steeds maken (ik heb hier 14 tickets naar de maan ;)), tenzij je weet hoe je in de blockchain kan checken val je daar gewoon nog voor. Net zoals 'nu' je ook nog valse tickets kan kopen tenzij je bij de event-organiser/ticket provider op de website checkt of een ticket geldig is.
Leuk dat GUTS de prijs van een ticket vast zet op bijv 50 euro, ik biedt 'm nog steeds aan voor 100,- en iemand koopt het toch wel (voorbeeld natuurlijk), dat via GUTS diegene mij 50 euro betaalt en via een Amazon giftcard of Paypal de rest maakt dan weinig verschil :+

Again, interessante techniek, maar hier geen game-changer nog maar vooral hype. Het kan voordelen hebben, maar tot nu toe gebruiken we het in dezelfde context en zijn die specifieke voordelen er (nog) niet.
z1rconium @RGAT30 augustus 2022 22:35
Scalping is geen doorverkopen, maar opkopen.

Dat kan hier niet omdat het kopen via je telefoon verloopt, het is gebonden aan je imei. Max aantal tickets. Dat is dan ook de reden waarom scalping volledig geëlimineerd is. Het “ticket” zelf is niet zichtbaar of “screenshotbaar” tot op de dag van het event zelf, daarnaast is het een rotating qr code die iedere 15 seconden veranderd.

Ze hebben ondertussen 12k events via de blockchain geregistreerd met 2.5m tickets, 12 bedrijven die dit dagelijks gebruiken. Ik weet niet wat jij onder “hype” schaart, maar dit is het niet.

[Reactie gewijzigd door z1rconium op 22 juli 2024 14:34]

RGAT @z1rconium31 augustus 2022 02:17
Dus het hele argument achter je stelling dat NFT's hier nuttig zijn is 'ze gebruiken het dus het zal wel beter zijn', had dat dan gelijk in het begin eerlijk aangegeven ;)
Dat een ticket niet screenshotbaar is is natuurlijk onzin/niet relevant, je hebt het ticket immers pas op de dag van het event nodig. Ook telefoonnummers zijn gewoon makkelijk te vervalsen aangezien ze niet gemaakt zijn als identificatie-middel en zelfs met een echt telefoonnummer kan je de ticket nog steeds doorverkopen, dat is een feature die ze zelf aanprijzen als geweldig...

Er zijn nog heel veel meer events zonder blockchain geregistreerd dus volgens jouw logica is dat wel heel veel beter :+

Ik zou aanraden toch echt eens erin te verdiepen wat blockchain en NFT's zijn, hier hebben ze namelijk geen toegevoegde waarde, niets wat niet al decennia lang mogelijk is zonder blockchain...
z1rconium @RGAT31 augustus 2022 06:20
Dat een ticket niet screenshotbaar is is natuurlijk onzin
haha nu is het ineens onzin...wat krijg je precies als je een ticket koopt op ticketswap, marktplaats ?
Juist: een pdfje met een QR code.
Ook telefoonnummers zijn gewoon makkelijk te vervalsen
Alles is te vervalsen, maar als je het concept van scalping had begrepen, dan snap je dat je hier niets aan hebt. Scalpers hebben 100-en bot accounts die tickets opkopen.
Ik zou aanraden toch echt eens erin te verdiepen wat blockchain en NFT's zijn
Dat zou je inderdaad eens moeten doen, hoop te leren :')
_Pussycat_ @z1rconium31 augustus 2022 02:12
Zo houd basketbal club Heroes Den Bosch de standen bij in de NFTs, of ze verloren/gewonnen hebben - en de fan ziet dat ook,
Wauw. Dat was tot nu toe compleet onmogelijk.

Ik denk dat NFTs wel ergens een nut hebben (concerttickets zonder intermediair zou zinvol kunnen zij ) maar dit voorbeeld is nou niet echt bijzonder nuttig.
seba @z1rconium30 augustus 2022 20:52
Waarom zouden nfts niet gescalped kunnen worden?
Verwijderd @z1rconium31 augustus 2022 08:29
Dat kan nog steeds, ook met NFT's.
BlaDeKke @z1rconium30 augustus 2022 14:02
Haha. Dit noemen ze bij ons in Antwerpen zever in pakskes verkopen.

Wat maakt het voor jou als eindgebruiker nu uit?
Ad_Astra @z1rconium30 augustus 2022 13:03
Tuurlijk joh.

Alsof het opnoemen van 1 bedrijf dat misschien legit is weghaalt dat meer dan 90% van al het crypto- en NFT-gezeik keiharde fraude is.
seba @z1rconium30 augustus 2022 20:55
Het enige(!) voordeel van Blockchain is dat je geen centrale entiteit moet vertrouwen. Bij concert tickets is dat helemaal niet van toepassing, want je hebt toch de promotor/venue als centrale entiteit. Nft heeft hier 0 toegevoegde waarde. Alle voorbeelden die je geeft zijn beter (goedkoper en efficiënter) op te lossen met een gecentraliseerd systeem.
z1rconium @seba30 augustus 2022 22:41
Apart, de hele wereld zit al jaren op een oplossing te wachten, waar zijn ze?
Loller1 @DeCo30 augustus 2022 09:49
Maar een NFT eigenaar heeft zelden tot nooit macht over het voorkomen dat die link dood gaat. Het is de persoon die de NFT heeft gemaakt die heel waarschijnlijk de servere beheert en eens die NFT verkocht is, is er niet echt nog een reden voor de originele host om dat plaatje beschikbaar te houden.
koelpasta @DeCo30 augustus 2022 15:19
Een groot bedrijf kan dat prima faciliteren.
En een groot bedrijf kan je ook prima naaien aangezien je helemaal niks bezit (behalve een link) en je waarschijnlijk al in een overeenkomst met dat bedrijf hebt aangegeven dat ze alles met jouw NFTs mogen doen wat ze willen.
wat is de toegevoegde waarde van NFT dan nog?
Je kan als uitgever van NFTs heel makkelijk een markt maken waar die dingen worden verhandelt en daar kun je grof geld aan verdienen.
DeCo @koelpasta30 augustus 2022 16:01
Als ik snel even OpenSea bekijk, wordt er geen grof geld verdiend. Het gros van het aanbod ligt te verstoffen voor weinig. Bovendien heb je geen NFT nodig om een markt te beginnen.
koelpasta @DeCo31 augustus 2022 12:31
Als ik snel even OpenSea bekijk, wordt er geen grof geld verdiend.
Ja, dat las ik ook gister. Het is ordes van grootte minder dan een jaar geleden. Blijkbaar is de NFT hype weer een beetje over ofzo. Denk dat meta dan voor de long con gaat..
Bovendien heb je geen NFT nodig om een markt te beginnen.
Daar ben ik het mee eens maar ik bepaal de hypes niet. :)
Bouddieehh @ro8in30 augustus 2022 10:56
NFT's is de grootste onzin die momenteel het internet rond gaat, ik snap niet dat deze grote bedrijven hier aan mee doen.
Ik snap het héééél goed. Stel je voor he, jij kan met gebakken lucht eventjes €2.500.000 cashen als bedrijf dan doe je dat toch? En stel je voor dat je dit tientallen keren kan doen en extra rijk kan worden door de domheid van het plebs. Dat is toch geweldig?? Het kost je geen grondstoffen, geen energie, geen transport. Enige wat het je kost is de vennootschapsbelasting.
cool_deepblue @Bouddieehh30 augustus 2022 11:22
NFTs kosten wél energie. Belachelijk veel energie zelfs: 54kWh (zelfs 340kWh als je alle transacties meerekent)
Meteen dé reden om deze hele scam wereldwijd te verbieden.
Gewoon obsceen in deze tijden van energie en klimaatcrisis...
Wolfos @cool_deepblue30 augustus 2022 12:45
De Ethereum blockchain gaat volgende week over op een veel zuinigere methode, en volgens mij is de NFT hype sowieso afgelopen dus heeft niet zoveel zin meer om nog te verbieden.
Verwijderd @cool_deepblue31 augustus 2022 00:46
Hou dan ook de focus op NFTS op blockchains die geen energie kosten, zoals Neo bijvoorbeeld. Dan kost een transactie een fractie van wat een conventionele verbinding kost.
drdelta @Bouddieehh30 augustus 2022 11:47
Enige wat het je kost is de vennootschapsbelasting.
Als dat mijn business was, zou ik het via een van deze landen laten lopen: Anguilla, Bahamas, Bahrein, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Man (eiland), Guernsey, Jersey, Kaaiman Eilanden, Sint-Bartholomeus, Tokelau, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu, Verenigde Arabische Emiraten, Wallis en Futuna.
Remzi1993 @Bouddieehh30 augustus 2022 13:42
Een een beetje uurloon van een aantal werknemers (designers) of jezelf uren. Maar inderdaad lekker cashen.
Amanoo
@ro8in30 augustus 2022 12:19
Nou ja, niet per se een link naar een plaatje. Het kan ook naar wat anders linken. Maar het is in wezen een aankoopbon, en blijkbaar zijn cryptobro's gek op aankoopbonnen.
ro8in @Amanoo30 augustus 2022 14:36
Klopt maar een aankoopbon waarvan verder ook niet valt te achterhalen of de verkoper wel echt eigenaar is van het geen wat hij verkoopt.

Ik kan nu een NFT maken van een plaatje van een ander en deze verkopen. Neus eens rond op de NFT marktplaatsen. Het staat vol met NFT's van werk van anderen.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 14:34]

Amanoo
@ro8in30 augustus 2022 15:52
Sterker nog, ik kan een NFT maken van jou als persoon. Eventueel hash ik je BSN (zodat die niet te achterhalen is, maar wel te controleren). En dan ben jij een NFT. Maar jij bent niet mijn eigendom.
FuZZbaLL @ro8in30 augustus 2022 12:23
Als je het goed doet staat je NFT plaatje op een decentraal netwerk als Pinata, en niet op een willekeurige sever.
Verwijderd @ro8in30 augustus 2022 13:15
ik snap niet dat deze grote bedrijven hier aan mee doen.
De VR wereld heeft een grote tekortkoming om commercieel te zijn: Bezit.
Het 'eigendom' is in onze fysieke wereld de kern van kapitalisme (daar valt geld ook onder). Het is een systeem dat werkt en daarom wil men dit ook heel graag introduceren in de virtuele wereld.
ro8in @Verwijderd30 augustus 2022 14:42
En toch stappen we steeds meer af van bezit.

Leenautos, streaming diensten, CV ketel abonnement, Software abonnementen etc. etc. Juist is bewezen dat maandelijks betalen in plaats van bezitten op lange termijn altijd meer oplevert voor bedrijven.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 14:34]

Verwijderd @ro8in30 augustus 2022 15:40
Ja, ik bedoel het ook meer abstract. Een virtueel huis hebben met een mooie inrichting is de doelstelling, of je het nu huurt, least of koopt. Dat maakt de commerciële instelling daarachter niet uit.
Het NFT idee is hier dat het object waarde heeft en niet slechts een 'illegale kopie' is.
ro8in @Verwijderd30 augustus 2022 17:45
Een NFT kan natuurlijk ook staan voor een stukje recht op huren :)
koelpasta @Verwijderd30 augustus 2022 15:13
Het 'eigendom' is in onze fysieke wereld de kern van kapitalisme (daar valt geld ook onder). Het is een systeem dat werkt en daarom wil men dit ook heel graag introduceren in de virtuele wereld.
Die aanhalingstekens in 'eigendom' moet je dan wel conseqent blijven toepassen. Er is namelijk helemaal geen sprake van eigendom. Het enige dat je bezit is een link naar iets. Als facebook dan besluit jouw 'eigendom' terug te trekken (en je NFT naar niks meer linkt) dan kan niemand daar iets aan doen. Het is dus inderdaad 'eigendom', met aanhalingstekens.

En het werkt vooral voor facebook en niet voor de gebruikers. Of dacht jij dat er geen andere manieren zijn om 'eigendom' te registreren? Je beseft hoop ik dat een bedrijf als meta binnen zn omgeving alles kan doen wat het wil, dus ook 'eigendom' geven aan zn gebruikers zonder dat er sprake is van NFTs.

De vorm van NFTs is eigenlijk compleet arbitrair als het gaat om het invullen van 'bezit'. Het voordeel voor meta om het met NFTs te doen is dat ze hun eigen NFT markt hebben voor hun eigen NFTs.
Dat betekent dat meta door die NFTs geld kan verdienen aan de 'eigendom' die ze zelf maken. Dat is gratis geld printen!. Als jij je NFT met verlies moet verkopen (verplicht op de marktplaats van meta) dan betaal je alsnog aan meta voor de transactie en maken zij winst. Het is dus een manier om altijd winst te maken ook al maken de gebruikers gemiddeld alleen maar verlies.
Typisch facebook dus en het is een wonder dat ze dit niet al een jaar geleden hebben gedaan...
Verwijderd @koelpasta30 augustus 2022 15:54
Ik doel ook niet direct NFT's maar het idee hierachter. Ik heb echt geen idee hoe NFT's werken (en wil hier ook niets over weten) maar ik hoor wel veel uitleg over het achterliggende idee binnen VR. VR heeft enorme toekomstige potentie maar hoe sleur je hier nu bakken met geld uit?

Het voordeel voor meta om het met NFTs te doen is dat ze hun eigen NFT markt hebben voor hun eigen NFTs.
Inderdaad en daarnaast maken ze het 'normaal' voor de gewone mens om te betalen voor virtuele zaken. Ze willen de markt voorbereiden op wat ze in de toekomst gaan brengen in VR (aanname aan mijn kant).

Het is dus een manier om altijd winst te maken ook al maken de gebruikers gemiddeld alleen maar verlies.
Het perfecte amerikaanse verdienmodel! ;)
En dan komen we terug op: 'ik snap niet dat deze grote bedrijven hier aan mee doen'

Typisch facebook dus en het is een wonder dat ze dit niet al een jaar geleden hebben gedaan...
Ze investeren groot geld in VR (zie Horizon Worlds) en wat zou nu (voor hun) een betere wereld zijn als ze letterlijk op alles binnen die wereld kunnen kapitaliseren..
Metallize @ro8in30 augustus 2022 13:18
Ach, ik zie NFT's als een keurmerk voor een bedrijf, als het aan nft's doet moet je er met een grote bocht omheen lopen , en niets mee beginnen :D
Bierbal @ro8in30 augustus 2022 14:45
" ik snap niet dat deze grote bedrijven hier aan mee doen."

Nee, dat jij het niet snapt is begrijpelijk. Dat is typisch hokjesdenken. Maar deze bedrijven snappen het wel. Misschien gaat bij jou het kwartje nog vallen over een paar jaar als NFT's niet meer zijn weg te denken.
ro8in @Bierbal30 augustus 2022 17:44
Wij kennen elkaar? Kan me namelijk niets herinneren over jou.

Eh maar "too the moon, hey hey hey" toch. Heb je jouw plot op Cryptoland al gereserveerd?

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 14:34]

Tintel
@ro8in30 augustus 2022 17:44
idd - gekkigheid. Zit in de range van "dit stukje kool komt uit het ruim van Titanic - met echtheids certificaat" - echter is er niets echt uniek aan dit stukje kool.

Maar daarom is het prima dat FB mee doet aan deze farce. Blijkbaar ook als de populariteit dalende is.
FlooDnl @ro8in31 augustus 2022 15:30
Hmm ja en nee het kan ook volledig on chain overigens en NFT's zijn niet alleen plaatjes ik heb n Emulator project waar je games op je nft kan spelen (en in de "metaverses" ja al actie en werkend) dus dr kan ook werkende code bevatten.
johanneslol 30 augustus 2022 08:38
Ik snap het nut nog steeds niet van die NFT het is een blijft een opgeblazen onzin in mijn ogen... Je kan gewoon niet voorkomen dat iemand het kopieert in tegenstelling van bitcoin.
himlims_ @johanneslol30 augustus 2022 08:55
NFT's voor plaatjes/jpeg acht ik complete onzin, en vergelijkbaar met piramide spel [..]

NFT's voor games lijkt mij een ideaal systeem -afhankelijk- hoe deze implementatie uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld 'loot' die aan mij gelinkt is, zou ik kunnen verkopen aan iemand anders; je verdient wat euro's terug voor de tijd die je in een game gestopt hebt (super!).
luxebenen @himlims_30 augustus 2022 09:05
NFT's voor games lijkt mij een ideaal systeem -afhankelijk- hoe deze implementatie uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld 'loot' die aan mij gelinkt is, zou ik kunnen verkopen aan iemand anders; je verdient wat euro's terug voor de tijd die je in een game gestopt hebt (super!).
Er zijn al een hoop games die dit doen zonder NFTs, je hebt er geen blockchain voor nodig.
Nogne @luxebenen30 augustus 2022 11:42
Zou je er een paar op kunnen noemen dan, want ben daar dan wel benieuwd naar. Meeste games die ik tot nu heb gespeeld had ik niet de mogelijkheid om mijn in-game items en tokens te verkopen zodat ik bij een andere uitgever weer verder kan.

Vaak ben je namelijk gebonden aan de uitgever of zelfs spel en kan je verder weinig met je ingame items of tokens.

Niet dat ik hier NFT's wil goed praten want het is alles behalve nodig maar het enige voordeel wat ik zie is dat als je besluit te stoppen met een spel je alle gewonnen items en ingame munten kan verkopen en daardoor weer budget hebt voor het volgende spel.
Dexcuracy @Nogne30 augustus 2022 12:57
Meeste games die ik tot nu heb gespeeld had ik niet de mogelijkheid om mijn in-game items en tokens te verkopen zodat ik bij een andere uitgever weer verder kan.
Als dit jouw utopie zou zijn, dan is het noodzakelijk dat alle uitgevers waar je je items naar kan verplaatsen hetzelfde systeem ondersteunen, plus dat ze alle art van alle items van alle games in dat systeem moeten maken zodat het werkt in hun game. Dit is een ontzettend grote investering, die alleen maar groter wordt hoe meer games het systeem ondersteunen.

Waarom zouden grote uitgevers zo'n systeem inbouwen wat je beloont om een ander spel dan hun spel te gaan spelen?

[Reactie gewijzigd door Dexcuracy op 22 juli 2024 14:34]

Nogne @Dexcuracy30 augustus 2022 13:22
[...]


Als dit jouw utopie zou zijn, dan is het noodzakelijk dat alle uitgevers waar je je items naar kan verplaatsen hetzelfde systeem ondersteunen
Dat is niet nodig aangezien de items al op de blockchain staan met NFT's, dus de items en token zijn altijd al in jouw bezit. Jij kan er dan zelf voor kiezen om het om te wisselen voor een andere token/stablecoin en die dan bridgen naar een andere chain waar het spel actief is waar je naar toe wil over gaan.
Waarom zouden grote uitgevers zo'n systeem inbouwen wat je beloont om een ander spel dan hun spel te gaan spelen?
Geen idee, dat is namelijk ook niet wat ik zeg.
Dexcuracy @Nogne30 augustus 2022 14:17
Dat is niet nodig aangezien de items al op de blockchain staan met NFT's, dus de items en token zijn altijd al in jouw bezit.
Sure, maar als je wilt dat die items daadwerkelijk iets doen in de game, dan moet de game dat ondersteunen, niet? Als ik, bijvoorbeeld, een draak mount bezit op een of andere blockchain, dan ga ik die niet kunnen gebruiken in een MMORPG die niet iets doet met die specifieke blockchain, laat staan überhaupt iets doen met een blockchain. Als die MMORPG niet besluit NFTs te ondersteunen, dan kan je niets met je draak NFT. Als die MMORPG wel NFTs ondersteunt, waar is dan het einde? Welke NFTs ondersteunen ze, welke niet? Het is niet mogelijk alle NFTs te ondersteunen, want dat is een praktisch oneindige hoeveelheid aan developtijd, en zij krijgen geen beloning voor die investering.

En als ik kom aankloppen bij bijvoorbeeld Call of Duty, kan kijken ze mij raar aan, want dat soort item betekent niets in dat genre.

Items van game naar game kunnen gebruiken is iets wat praktisch nooit op de schaal kan gebeuren zoals cryptobros beweren.

EDIT: Oeps, nogmaals je originele comment gelezen, en ik had iets verder moeten lezen. Ik dacht het argument te herkennen dat met NFTs de items van jouw blijven en je ze dus kan meenemen naar andere games, wat vaak wordt aangehaald door NFT-fans. Excuses aan @Nogne.

[Reactie gewijzigd door Dexcuracy op 22 juli 2024 14:34]

Wolfos @Nogne30 augustus 2022 12:57
Wat je hier voorstelt is letterlijk pay to win.
Nogne @Wolfos30 augustus 2022 13:22
Play2Earn en Pay2Win ligt heel dicht bij elkaar inderdaad, er is jammer genoeg wel animo voor (zie Fortnite).
Jonataurus @Nogne30 augustus 2022 13:00
Skins in csgo kan je makkelijk verkopen via steam. Je krijgt het geld dan als tegoed om je steam account. Je kan het ook via externe sites verkopen als je het geld op je bank wilt, maar die nemen meer commissie.
De reden dat de meeste games dit niet toelaten is niet omdat het technisch zo ingewikkeld is, maar omdat het minder geld oplevert voor de publisher als mensen tweede hands items kunnen kopen.
Nogne @Jonataurus30 augustus 2022 13:23
Steam doet dit al inderdaad, Steam heeft geen blockchain nodig want die hebben al hun eigen platform.

Ik wil ook niet zeggen dat NFT's/blockchain noodzakelijk zijn, wilde alleen maar de andere kant toelichten.
Gropah @Nogne30 augustus 2022 13:05
Het gaat om verkopen voor echt geld, toch? Diablo 3 had het, maar dat is er uit gehaald door kritiek van de spelers. Csgo en andere (valve) games ondersteunen verkoop via de marketplace, waarmee je er ook items in andere games kan kopen. En er zijn genoeg games die een manier van Real world trading kennen, maar dan buiten de game om geïmplementeerd.

Het kan dus al lang. Waarom zijn er dan nfts en een blockchain nodig?

[Reactie gewijzigd door Gropah op 22 juli 2024 14:34]

Nogne @Gropah30 augustus 2022 13:25
NFT's/Blockchain is zeker niet nodig, en om je voorbeeld van Blizzard te nemen je kon hiervoor echt geld krijgen maar dat geld kan je niet opnemen. Dit moest weer uitgegeven worden binnen Battle.net

Steam heeft een eigen platform, dit is hoe uitgevers het kunnen oppakken. Maar voor kleine ontwikkelaars kan dat best wat geld kostten en daarvoor zou dit een mogelijkheid kunnen zijn.

Ik wil niet zeggen dat dit de beste manier is, maar wilde alleen even andere kant toelichten met mijn reactie.
separhim @Nogne30 augustus 2022 17:32
Op het moment kan dat al, je kan allerlei accounts kopen en verkopen voor verschillende games. Vaak is de publisher/developer het daar niet mee eens omdat zij er niks aan verdienen en is het niet toegestaan volgens de gebruikersvoorwaarden. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat opeens wordt toegestaan omdat alles in NFTs. Als game publishers NFTs gaan toestaan voor dit soort toepassingen, dan kun je er gerust vanuit gaan dat zij een flink deel van de verkoopsom gaan nemen. Developers moeten zelf de NFTs integreren in hun systeem en daar kun je dus compleet een houdgreep op houden als publishers.

[Reactie gewijzigd door separhim op 22 juli 2024 14:34]

Nogne @separhim30 augustus 2022 18:21
Kan je dan ook voorbeelden geven, want ben daar zelf niet van op de hoogte. Ik moet het eerste spel nog tegen komen (buiten Steam) waar je je ingame items en ingame geld kan omzetten naar euro’s zodat je met die euro’s weer in een ander spel ingame items en ingame geld kan kopen.

Ik wil zeker niet zeggen dat ik hier op zit te wachten, maar wil wel aangeven dat als dit geïmplementeerd word dat je dan minder snel gebonden bent aan het spel/uitgever.
separhim @Nogne30 augustus 2022 23:28
Ik zei accounts verkopen, niet in-game items verkopen. Je kan een account van Riot, Blizzard etc kopen hoewel dat niet is toegestaan zoals ik zei. Game uitgever staan dit niet toe omdat de nieuwe persoon waarschijnlijk minder uitgeeft dan dat ze met een nieuwe account zouden doen.

Daarnaast is het echt niet zo dat je met nfts niet gebonden zit aan de uitgever, dat is alleen in de naïeve idee dat ze zomaar nfts gaan toelaten op hun servers en daarbij de handel daarin niet zelf willen reguleren. Tot nu toe alle pogingen om nfts in games te krijgen werden door de uitgever gedaan en met een duidelijk oogmerk op het faciliteren van de doorverkoop binnen het eigen ecosysteem zodat zij aan elke transactie kunnen verdienen. Uitgevers zijn niet geïnteresseerd in de beste ervaring voor ons, maar in zoveel mogelijk geld persen uit gamers. Vaak blijven nfts binnen een game, zijn niet tussen games te gebruiken bij dezelfde uitgevers, omdat ze willen dat je een assst twee keer koopt ipv kunt overdragen.

[Reactie gewijzigd door separhim op 22 juli 2024 14:34]

Nogne @separhim31 augustus 2022 09:34
Mijn opmerking gaat juist over het kunnen verkopen van ingame items en ingame geld zodat je dat weer kan gebruiken om een ander spel te kopen / in-app aankopen te kunnen doen.

Met NFT's zit je wel gebonden aan het spel wat het ondersteund om te spelen, maar aangezien de NFT's in je eigen portemonnee staan kan je er voor kiezen om ze via een marktplaats te verkopen (waarbij je dus een deel royalty fee af staat aan de eigenaar van het contract) of je kan je het op 1-op-1 verkopen waarbij je dus geen royalty fee betaald.
johanneslol @Nogne30 augustus 2022 22:39
Ik denk dat de gene die het dichtste in de buurt komt is steam met hun kaartjes.
Amanoo
@luxebenen30 augustus 2022 12:21
En dat is dan ook meteen een thema bij NFT's. Het is wel een oplossing op bepaalde problemen, maar in ieder geval is een traditionele database in bijvoorbeeld SQL een beter alternatief.
Sissors
@himlims_30 augustus 2022 09:22
Behalve wat andere al hebben gezegd. Wie denk je dat hier meer van zullen profiteren?

1. Bots die de hele dag door effectief gratis werken
2. Goldfarmer die in een derde wereldland 10 accounts tegelijk draaien
3. Hackers die gewoon valsspelen
4. Himlims_ die een leuk spelletje wil spelen

Zelfs als jij wat winst zou maken, zou jij graag een spel spelen wat helemaal vol zit met die eerste drie partijen? Of zou jij willen dat als jij dood gaat, je weet dat je niet alleen je legendary zwaard kwijt bent, maar dat je effectief dus ook $45 kwijt bent, want voor dat bedrag had je hem kunnen verkopen?
Kaoh @himlims_30 augustus 2022 09:12
Dat stimuleert alleen maar dat ik bepaalde loot niet kan vinden in mijn game instance omdat iemand anders hem al gevonden heeft. Ik wil gewoon een uniek zwaard in een RPG kunnen vinden, random, als beloning van quest etc, los van wat anderen die het zelfde spel spelen geovnden hebben.
Want alleen dan is het een NFT waardig iets, uniek/schaars maken.
NFT is per definitie een kunstmatige schaarste creeeren van iets. Iets wat bij fysieke producten vanzelf gebeurd door er een beperkte oplage van te producren. Maar digitaal is het een pure kunstmatige ingreep om verzamelaars hun verslaving aan te wakkeren.
Sjeefr @Kaoh30 augustus 2022 09:49
Dan nog heb je geen blockchain nodig. Zorg gewoon dat de software 5 miljoen (afh. hoeveel spelers je hebt) variaties kan maken. Bijv. 7 verschillende zwaarden, ieder verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren, uitgevoerd met 8 verschillende handvatten en 20 verschillende 'keychain' aan het handvat. Daarbovenop heeft het wapen op het zwaardblad ook nog wat cosmetische aanpassingen, zoals een hap eruit of brandmerken (~30 verschillende variaties). En nu aan jou om nog een aanpassing te verzinnen in 15 variaties. Vervolgens zit je op 5 miljoen unieke combinaties, waarvan diegene die jij maakt uniek is, simpelweg aan je account gebonden, opgeslagen in de database van de game producent.

5 miljoen volledig uniek-unieke wapens is natuurlijk niet te doen, zelfs niet met AI. Al gauw heb je teveel overlap, plus het is gewoon teveel man-tijd. Dus je zal het moeten doen met variaties, als je per se zelf een unieke collectable wilt.

NFTs in games zijn niks meer dan één van de vele manier om 'unieke eigendommen' te bereiken

[Reactie gewijzigd door Sjeefr op 22 juli 2024 14:34]

Crysania @Sjeefr30 augustus 2022 09:59
helemaal eens.

blockchain zou pas interessant worden als je het over games heen van verschillende ontwikkelaars wil gaan delen. dus dat je dat unieke zwaard ook in een heel ander spel zou kunnen gebruiken of dat het zwaard ook een entree kaartje is voor een fysiek event. whatever zolang het maar over verschillende partijen heen gaat. is het allemaal 1 partij dan kun je net zo goed alles gewoon in een "gewone" database stoppen en voegt blockchain weinig toe gezien er toch maar 1 eigenaar is van de data.
Kaoh @Crysania30 augustus 2022 10:20
En los van of er een game bouwer is die de moiete wil steken in de digitale assets werkend maken van andere games in zijn game, incl. daar dan ook de eigenschappen in de game te faciliteren, dan zal dat enorme balanceer issues met de games veroorzaken. Dat gat zonder zulke externe invloeden al regelmatig mis.
Crysania @Kaoh30 augustus 2022 10:27
voor cosmetische items zou het kunnen. nadruk op "zou". ik zie het in de praktijk niet echt gebeuren maar stel je dit voor:

je koopt nieuwe Nikes in de winkel die met een NFT komen. je kunt deze schoenen dan ook in verschillende spellen gebruiken voor je avatar en je zou ze 2e hands door kunnen verkopen aan anderen.

dat zoiets in de praktijk heel veel effort kost en dus weinig oplevert ben ik met je eens hoor. dus zie het niet zo snel gebeuren.

om een NFT nuttig te maken moet je veel meer toevoegen dan "eigendomsbewijs van een link naar een extern plaatje" dat voegt 0,0 toe.
Ad_Astra @himlims_30 augustus 2022 09:06
NFT's voor games lijkt mij een ideaal systeem -afhankelijk- hoe deze implementatie uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld 'loot' die aan mij gelinkt is, zou ik kunnen verkopen aan iemand anders; je verdient wat euro's terug voor de tijd die je in een game gestopt hebt (super!).
Dit heet de Steam Marketplace en bestaat al bijna 10 jaar.
sfc1971 @himlims_30 augustus 2022 09:51
En wat is hier het verdien model?

Het game bedrijf kan een percentage in rekening brengen, zeg 10%. Dus ze kunnen het item zelf direct verkopen zonder allerlei problemen met rapportage aan belastingdiensten voor 100% van de omzet of ze kunnen jouw het item laten verkopen voor 10% van de omzet...

Bol en Amazon en nu ook blokker doen dat natuurlijk maar daar zit wel een belangrijk punt bij, die "partner" neemt alle risico's op zich. Bij een spel heeft de verkoper geen risico, alle problemen en investeringen zijn voor het spellen bedrijf.

Aangezien ze nu maar 10% krijgen van items die ze makkelijker zelf kunnen verkopen moeten ze om dezelfde omzet te krijgen 10x zo veel verkopen realiseren. Dat wordt een leuk spelletje. De meeste cash shops hebben al een grind, dit spel dus nog eens 10x zo erg.

De meeste van deze games zijn dan ook scams en ze hopen dat jij items koopt voor 10 euro die je HOOPT te verkopen voor 100 euro maar die je niet kwijt kunt. Net zoals al die "wees je eigen baas" oplichterij zaakjes waar je zoveel moet inkopen dat zo veel anderen ook proberen te slijten. Niet je klanten maar JIJ zelf bent het verdien model.
Wolfos @himlims_30 augustus 2022 12:54
Dit werkt alleen niet zo, economisch gezien. Je krijgt dan mensen uit ontwikkelingslanden die voor centen per uur gaan zitten grinden, en als je dan klaar bent met spelen krijg je misschien 50 cent terug voor je loot. Net als al die Steam trading cards.
Je gaat hier nooit serieus geld mee kunnen verdienen. De gemiddelde gebruiker moet juist geld verliezen. Er bestaat immers geen markt zonder klanten.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:34]

klaasraak @himlims_30 augustus 2022 13:21
Games hebben al 20 jaar een nft, dat is je persoonlijke code die je krijgt als je een game koopt...
koelpasta @himlims_30 augustus 2022 15:34
Bijvoorbeeld 'loot' die aan mij gelinkt is, zou ik kunnen verkopen aan iemand anders
En hoe is dit anders dan een in-game markt zonder NFTs? De game backend weet toch heel goed welke spullen van wie zijn? Welk probleem lossen NFTs dan op?
je verdient wat euro's terug voor de tijd die je in een game gestopt hebt (super!).
Tja, maar compenseert dat uberhaupt al de tijd die je moet stoppen in het traden i.p.v. spelen?
En wil je dan niet eigenlijk gewoon een handelsspel spelen?
Ik zie het anders. Ik wil het spel spelen en wil helemaal niks te maken hebben met geld verdienen aan de loot. Helaas zie je dat als een gekoppelde virtuele economie gaat meespelen dat het spel daar zelf anders door wordt. Moeilijkheidsgraad gaat bijvoorbeeld omhoog omdat je wapens (met echt geld) kunt kopen. En zo glijdt de eigenlijke spelervaring af naar een soort markteconomie die niks meer met het spel zelf te maken heeft.

Ik zou dus zeggen, ga lekker daytraden ofzo, dan kun je dat spelletje lekker spelen en worden mn games met rust gelaten. :)
Nou heb ik er niks op tegen als sommige games NFTs invoeren, vooral als een markt goed inhaakt op het spel, maar je ziet de laatste tijd dat grote uitgevers op zoek zijn om werkelijk overal NFTs in te prakken, ook al maken ze daarmee het spel minder leuk. En dat heeft uiteindelijk maar 1 reden, de uitgevers verdienen geld aan elke transactie. Het gaat dus helemaal niet om een leuke feature geven aan de gebruikers want die feature hadden ze ook zonder NFTs kunnen implementeren.

[Reactie gewijzigd door koelpasta op 22 juli 2024 14:34]

Krimglas @himlims_30 augustus 2022 15:52
Bijvoorbeeld 'loot' die aan mij gelinkt is, zou ik kunnen verkopen aan iemand anders; je verdient wat euro's terug voor de tijd die je in een game gestopt hebt (super!).
Datgene dat valve al 10 jaar doet zonder energieverbruik van een klein land nodig te hebben?
Cemmey @johanneslol30 augustus 2022 08:45
Tuurlijk kan je het kopiëren, net als dat er kopieën zijn van de Mona Lisa en de nachtwacht. Zie het als digitale kunst waarbij 1 persoon (die de code bezit) rechtmatige eigenaar is van het plaatje.
Verwijderd @Cemmey30 augustus 2022 08:49
Maar daar heb je geen NFT voor nodig.
Cemmey @Verwijderd30 augustus 2022 08:52
Wat heb je dan nodig?
Verwijderd @Cemmey30 augustus 2022 08:54
Een eigendomsbewijs. Dat kan een bonnetje zijn, of een contract, of een mondelinge afspraak, of wat dan ook. NFT's voegen daar niets aan toe.
Cemmey @Verwijderd30 augustus 2022 08:56
Wat denk jij dat de blockchain is dan?
Zoijar @Cemmey30 augustus 2022 09:50
Wat denk jij dat de blockchain is dan?
Zoals gezegd, een vrij brakke database
Ad_Astra @Zoijar30 augustus 2022 09:54
Een database die zo brak is dat je van CRUD alleen maar CR kan uitvoeren.
Verwijderd @Cemmey30 augustus 2022 08:59
Het feit dat je andermans spullen als NFT kan minten maakt het in ieder geval geen goed medium voor eigendomsbewijzen.
lukjah @Verwijderd30 augustus 2022 09:47
Ik kan nu ook een bonnetje maken in word waar ik zeg dat ik de eigenaar ben van de nachtwacht. Maakt het bonnetje nog niet waarheid.

NFTs lossen dat probleem niet op. Maar wel eigendom in een gedecentraliseerde digitale wereld.
Verwijderd @lukjah30 augustus 2022 10:02
Nee, dat probleem lossen NFT's ook niet op omdat ze juist in een decentrale digitale wereld geen enkele autoriteit hebben.

Of men het nou leuk vindt of niet, eigendom vereist een centrale autoriteit.
Thekilldevilhil @lukjah30 augustus 2022 11:04
NFTs lossen dat probleem niet op. Maar wel eigendom in een gedecentraliseerde digitale wereld.
Nee, want ik kan jouw NFT minten op een andere blockchain en vervolgens is het van mij. Hoe los je dit precies op dan.
Sissors
@Cemmey30 augustus 2022 09:23
Een link naar een plaatje. Ik kan zo nog 57 NFTs maken die exact dezelfde link hebben. Vraag is welke dan echt is. Gelukkig bepaald een Twitter dat bijvoorbeeld heel makkelijk: Ze laten het over aan OpenSea, en die is de enige die bepaald welke link de echte link is. Lekker decentraal he ;)
Loller1 @Sissors30 augustus 2022 09:58
En laten we vooral niet vergeten dat OpenSea zoveel verzoeken tot het verwijderen van illegale content kreeg dat ze gewoon geheel zijn gestopt met aan die verzoeken te voldoen en verschillende artiesten die hun content gestolen zagen in plaats daarvan bij Google moesten gaan aankloppen om hun content van OopenSea te laten verwijderen.
_nethack @Sissors30 augustus 2022 10:30
En wie of wat is dat Opensea dan precies? Door welke overheid zijn die aangewezen als uitvoeringsinstantie voor formele registratie van eigendom? (Zoals bijvoorbeeld een kadaster?)
Loller1 @Cemmey30 augustus 2022 09:56
De blockchain is een immutable database waar iedereen kan inzetten wat zij maar willen, zoals bijvoorbeeld een "eigendomsbewijs" van iets waarvan ze helemaal niet eigenaar zijn, iets dat verdacht vaak overeenkomt met wat een NFT is: praktisch gewoon een verwijzing naar iets waarvan de eigenaar van de verwijzing weinig tot geen rechten over heeft.
_nethack @Cemmey30 augustus 2022 10:27
Een ongereguleerde rotzooi, met derhalve geen enkele juridische status qua waarde of eigendom? Zit ik er heel ver naast?
Zoijar @Cemmey30 augustus 2022 09:08
Notaris. Werkt al eeuwen goed. Mensen kopen er zelfs huizen mee.

Of als dat te omslachtig is, veel items zoals merkkleding, een database met serienummers (bestaat ook al)

Mensen blijven maar niet snappen dat blockchain een hele dure, gecompliceerde, trage, uiterst gelimiteerde database is met een piepklein voordeel dat je eigenlijk vrijwel nooit nodig hebt. Dus als je requirements afvinkt tegen features kom je vrijwel altijd uit op "gebruik een standaard database"

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 22 juli 2024 14:34]

MennoE @Zoijar30 augustus 2022 09:58
Nou ben ik ook geen fan van crypto, maar ik vraag mij af of blockchain zo weinig meerwaarde heeft als jij schetst. Er zijn heel veel belangrijke databases in de wereld, zoals die van het kadaster, het aandelenregister ed, en die verschillen per land/regio en kunnen kwetsbaar zijn. Ik kan mij op zich wel voorstellen dat als alle aandelen over de wereld op de blockchain zouden staan dit voordelen zou hebben boven alle lokale registers. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken.
Ad_Astra @MennoE30 augustus 2022 10:11
Er is maar één foutieve transactie nodig om een volledig wereldwijd blockchain netwerk om te laten vallen.

Je kan in de blockchain niks wijzigen, alleen toevoegen, dus als er een foute transactie heeft plaatsgevonden kan je die niet zomaar terugdraaien. Dat kan alleen door de volledige blockchain terug te zetten naar de staat van voor dat die transactie heeft plaatsgevonden, wat als gevolg heeft dat alles dat na die transactie is gebeurd teniet wordt gedaan. Dit resulteert vaak in 2 blockchains, met conflicten tussen de twee welke nou de "werkelijke" is; degene die is teruggezet of niet?

Stel je koopt iets online en je betaalt in bitcoin o.i.d., als blijkt dat je het product niet thuisgestuurd krijgt dan heb je pech. De betaaltransactie kan niet worden teruggedraaid en het geld is allang weggesluisd.
Hieronymuski @Ad_Astra30 augustus 2022 10:31
Stel je koopt iets online en je betaalt in bitcoin o.i.d., als blijkt dat je het product niet thuisgestuurd krijgt dan heb je pech. De betaaltransactie kan niet worden teruggedraaid en het geld is allang weggesluisd.
Slecht voorbeeld. Transacties worden namelijk nooit aangepast of teruggedraaid, er wordt een nieuwe transactie gedaan in de vorm van een creditnota.
Ad_Astra @Hieronymuski30 augustus 2022 10:40
En wie zorgt ervoor dat die creditnota wordt gecreëerd? Daar heb je een centraal orgaan voor nodig en dat is volledig het tegenovergestelde van wat crypto claimt dat het is.
Hieronymuski @Ad_Astra30 augustus 2022 10:45
Crypto maakt helemaal niks? Het is een opslag medium.

Dat het orgaan, wat de transactie doet, niet decentraal is maakt toch geen hol uit?

Jij bent ook niet decentraal, jij kan toch ook gewoon crypto transacties doen?
Ad_Astra @Hieronymuski30 augustus 2022 10:53
Het boeit de blockchain niet wat er buiten een transactie om gebeurt, dus die heeft ook geen enkel idee of een transactie "juist" is of niet.

Als ik mijn product niet krijg is er geen enkele manier voor de blockchain om dat te weten, dus hoe kan ik dan een creditnota aanvragen als, volgens de blockchain, de transactie volledig correct is?

Je hebt een centraal orgaan nodig met macht over de blockchain die kan bepalen dat een transactie onjuist is en "teruggedraaid" moet worden.
veltnet @MennoE30 augustus 2022 11:11
Alles wat je met blokchain kan oplossen kun je ook zonder blockchain oplossen.
Blockchain is niks anders dan een hippe manier om je administratie bij te houden.
MennoE @veltnet30 augustus 2022 18:17
Ja maar die redenering is iets te eenvoudig. De ene oplossing is beter dan de andere.
veltnet @MennoE31 augustus 2022 11:07
Wat bedoel je in dit geval met beter? Efficienter? Veiliger? Energiezuiniger? Transparanter?
Crysania @Zoijar30 augustus 2022 10:03
juist voor een notaris zie ik blockchain wel als prima vervanger.

"dure, gecompliceerde, trage, uiterst gelimiteerde" vind ik ook allemaal wel passen bij notarissen. Dat zou prima vevangen kunnen worden door een blockchain.
icecreamfarmer @Cemmey30 augustus 2022 08:56
Iets wat wel werkt zoals een kadaster.
Ad_Astra @Cemmey30 augustus 2022 09:08
Als de Mona Lisa wordt gestolen vindt er een groot politieonderzoek en klopjacht plaats om het terug te vinden.

Als je NFT wordt gestolen heb je pech.
Loller1 @Cemmey30 augustus 2022 09:21
Kopieën van de Mona Lisa, Nachtwacht, etc. zijn echter te onderscheiden van de originele werken. Een kopie van een NFT is dat niet en he et hele princiepe van "het originele werk" van een digitaal bestand is natuurlijk ook geheel absurd.
avlt @Cemmey30 augustus 2022 09:48
Bij een NFT ben je juist *geen* eigenaar van het plaatje, je bent alleen de eigenaar van een link naar het plaatje. Als de server waar jouw NFT op staat ermee ophoudt heb je pech.

Als je het wilt vergelijken met papieren kopiën, dan zou een NFT zo iets zijn als een bewijs dat er een kopie van de Mona Lisa in een kluis bij een notaris ligt met een raampje waardoor je ernaar kunt kijken. Als de notaris failliet gaat of de kluis weghaalt heb je pech.

Kan ik je interesseren in een NFT van de eifeltoren?
appel00 @johanneslol30 augustus 2022 08:46
Een NFT is juist een bewijs voor eigendom van iets specifieks. Als jij een NFT van een digitaal bestand hebt, kan je dat digitaal bestand kopieeren, maar jouw NFT bewijst dat jij 'bezit' hebt. Dit heeft waarde.

Ik moet zeggen dat ik meer nut zie voor NFTs van niet deelbare objecten in de echte wereld dan die NFTs van digitale objecten. NFTs voor fysieke objecten, zoals kunst, kunnen nuttig zijn omdat je flexibeler met het concept eigendom kan omgaan. En dat is niet het gebruik wat Meta hier faciliteert.
Verwijderd @appel0030 augustus 2022 08:50
Het heeft alleen waarde in de context van de blockchain waar de NFT in is opgeslagen. Daarbuiten heb je er niet zoveel aan. Sterker nog, ik kan "jouw" digitale bestand minten in een andere blockchain. Is ie dan van mij?
Keypunchie
@Verwijderd30 augustus 2022 08:52
Je kan hem zelfs minten in dezelfde blockchain…
Verwijderd @Keypunchie30 augustus 2022 08:54
Haha wauw. Dat wist ik niet eens.
killerbie @Keypunchie30 augustus 2022 08:57
MAW een nft en de 'waarde' dat men geeft aan het zijn van de rechtmatige eigenaar is gewoonweg niks waard :-D
IIIIIIIIIIII @appel0030 augustus 2022 09:02
Naar mijn mening heeft het pas waarde als dit juridisch afdwingbaar is.
Ad_Astra @IIIIIIIIIIII30 augustus 2022 09:14
En zodra je dat gaat doen stort de hele markt in want de enige reden dat het bestaat is voor mensen om ongereguleerd geld te verdienen d.m.v. een grote variatie aan fraudepraktijken.

Dus hopen dat het snel juridisch afdwingbaar is want dan ze we af van het hele NFT verhaal af.
Loller1 @appel0030 augustus 2022 09:22
Nee, je NFT wijst naar een bewijs dat op zijn beurd weer wijst naar een bestand dat jij "bezit". Maar niet alleen kan dat bestand veranderd worden, maar meerdere NFTs kunnen naar hetzelfde bestand wijzen.

Of met andere woorden: NFTs bewijzen vrij letterlijk niets.
avlt @appel0030 augustus 2022 09:52
Nee, Nee. Een NFT is geen eigendomsbewijs van het plaatje of bestand, een NFT is alleen een link naar een plaatje of bestand. Het *eigendom*, copyright blijft van de eigenaar.

NFT's zijn letterlijk lucht, nog geen eens gebakken.
Hieronymuski @avlt30 augustus 2022 10:43
Auteursrecht is niet hetzelfde als eigendomsrecht.

Iets kan prima mijn eigendom zijn, zonder dat ik de auteursrechten bezit en visa versa.
Dreamvoid @avlt30 augustus 2022 11:36
NFT's zijn eerder vergelijkbaar digitale bonnetjes: je hebt een onvervalsbaar bewijs dat je geld van A naar B hebt betaalt. Maar dat bonnetje hebben betekent niet dat je ook eigenaar bent van het object, als de verkoper B niet het recht had om het object te verkopen.
MiesvanderLippe @johanneslol30 augustus 2022 08:45
Je kunt wel degelijk voorkomen dat iemand het certificaat van eigendom (oh, wettelijk is het dat niet...) kopieert. Je kunt alleen niet voorkomen dat iemand het gekoppelde werk kopieert, of dat iemand een NFT maakt van iets dat zij niet bezitten. Je hebt dus naast de NFT ook bewijs nodig dat deze is uitgegeven door de artiest. En als je er daadwerkelijk iets mee zou willen doen zou er een klassieke overeenkomst bij horen over wat er dan vervolgens met het werk mag gebeuren.

Ik vind het grotere probleem met NFT's is dat ze vaak verwijzen naar een klassieke website. Idealiter is het werk zelf ook opgeslagen in de slimme blokkenketting maar dat is dan weer slecht haalbaar.
avlt @MiesvanderLippe30 augustus 2022 10:44
Een NFT heeft niets met eigendom van het gekoppelde werk te maken. Het enige dat het bewijst is dat jij een link ernaar toe gekocht hebt van iemand; dat kan de eigenaar/artiest zijn, maar eigenlijk iedereen kan NFTs uitgeven naar wat dan ook; je moet alleen gelovigen zien te vinden die er hun geld in willen steken.

Kan ik je interesseren in een NFT van de eifeltoren? Of de Golden Gate Bridge?
MiesvanderLippe @avlt30 augustus 2022 11:06
Ik snap dat NFT's een onderbuikonderwerp zijn maar misschien is het wel handig om de hele reactie te lezen.
En als je er daadwerkelijk iets mee zou willen doen zou er een klassieke overeenkomst bij horen over wat er dan vervolgens met het werk mag gebeuren.
Verwijderd @MiesvanderLippe30 augustus 2022 08:49
Wat is "het certificaat van eigendom" dan precies?
En als je er daadwerkelijk iets mee zou willen doen zou er een klassieke overeenkomst bij horen over wat er dan vervolgens met het werk mag gebeuren.
Dus het voegt niets toe?
Dreamvoid @Verwijderd30 augustus 2022 11:37
Het is een digitaal bonnetje, dat kan in sommige situaties wel handig zijn.
Verwijderd @Dreamvoid30 augustus 2022 11:45
Klopt, maar de bon heeft alleen waarde in de context van de blockchain waar het bonnetje gemint is. Daarbuiten is de autoriteit van het bonnetje niets waard. Een screenshot van je internetbankieren is al legitiemer.
Verwijderd @MiesvanderLippe30 augustus 2022 08:56
Je bent denk ik vergeten mijn vraag te beantwoorden. Wat is "het certificaat van eigendom", en wat voegt dat toe als je toch nog een "klassieke overeenkomst" nodig hebt?

Zijn die vragen als zodanig niet al een indicatie van wat mijn kritiek is?
De_Bastaard 30 augustus 2022 08:37
En wat voegt dit nu precies toe?
MiesvanderLippe @De_Bastaard30 augustus 2022 08:46
Op Instagram en Facebook zijn toch gigantisch veel kleine artiesten? Nou, juist voor hen is het uitgeven van NFT's interessant. Voor de rest is het natuurlijk een grotere discussie of een NFT uberhaubt praktisch nut heeft maar goed. Als je dat even aan de kant legt is deze zet best wel te begrijpen.
Ad_Astra @MiesvanderLippe30 augustus 2022 09:04
Er zijn meerdere redenen waarom NFT's afschuwelijk zijn voor kleine artiesten.

1. Hun werk wordt constant gestolen en verpatst als NFT's en de online markten als OpenSea weigeren hier tegen op te treden. Ik noem specifiek het voorbeeld van de artiest die overleden is aan kanker en wiens werk enkele maanden daarna online werd gezet als NFT's.

2. Kleine artiesten die worden overtuigd met beloftes van een grote markt en rijkdom voor hun komen nagenoeg altijd van de koude kermis thuis wanneer blijkt dat hun NFT's niet verkopen nadat zij aanzienlijk veel tijd en/of geld hebben gestopt in het maken en minten van NFT's.

3. De markt is al sinds het begin volledig in handen van grote spelers, grifters en rug-pullers die het onmogelijk maken om een project groot te krijgen. De enige uitzonderingen zijn de enkele projecten die door crypto-bros worden uitgekozen om groot te maken, zodat ze er daarna naar kunnen wijzen en zeggen dat kleine artiesten veel geld kunnen verdienen om zo weer meer artiesten te kunnen recruiten voor het ponzi-scheme.
Verwijderd @MiesvanderLippe30 augustus 2022 08:48
Kletskoek natuurlijk. NFT's hebben voor artiesten juist bijzonder weinig toegevoegde waarde. Integendeel, ze verliezen er alleen maar op.
StefanJanssen @Verwijderd30 augustus 2022 09:06
Ik kan me voorstellen dat gebakken lucht verkopen best wat geld in het laatje kan brengen. Hoe verliezen ze hier precies op?
Verwijderd @StefanJanssen30 augustus 2022 09:11
Om te beginnen is de markt voor gestolen digitale art vele malen groter dan die voor legitieme digitale art. Waarbij je eerste introductie als artiest met NFT's is dat al je tekeningen door anderen worden verkocht.

Dan moet je jezelf nog aansluiten bij een digitaal platform om je NFT's te verkopen waarbij de afspraken wat je dan met de kunst kan totaal verloren gaan, mits je die elders vastlegt, en een NFT alleen regelt niets in de "echte wereld" waardoor de NFT er bovenop komt en op zichzelf nog geen waarde biedt.

Ondanks de "decentrale" blockchain zijn er 2 of 3 grote partijen waar alles gebeurt rondom NFT's en als die jou van het platform pleuren ben je effectief weg als digitale artiest. Daarmee maak je jezelf niet onafhankelijk en decentraal. Een website kan je overal hosten. Er is maar 1 OpenSea.

Daarnaast is de blockchain als zodanig voor veel artiesten een doorn in het oog vanwege de energie die verspilt wordt.
Ad_Astra @StefanJanssen30 augustus 2022 09:11
Voor het creëren van NFT's moet je ze minten, dit kost geld. Als kleine artiesten worden belazert om zo in te stappen in de markt en nagenoeg altijd blijkt dat ze niks verkopen hebben ze tijd en geld verspilt.

Niet dat ik heel veel medelijden heb met deze artiesten; het is alom bekent dat de hele crypto/NFT markt met scams en fraude aan elkaar hangt.

Het grotere probleem is de kunst die constant wordt gestolen en verkocht zonder dat de originele maker daar iets tegen kan doen.
Loller1 @StefanJanssen30 augustus 2022 09:17
Omdat het geld kost om te minten en als je denkt dat je voor winst gaat kunnen verkopen kom je veel vaker dan niet bedrogen uit.

Het idee dat NFT's juist "goed zijn voor artiesten" is ook gewoon weer een ononderbouwd argument om eer mensen in het hele NFT verhaal mee te krijgen om de piramide in stand te houden.
divvid 30 augustus 2022 08:36
oplossing zoek nog een probleem......
KingFrogzz @divvid30 augustus 2022 08:56
Met dat format moet SBS makkelijk 12 afleveringen kunnen maken
Verwijderd @divvid30 augustus 2022 09:23
Inderdaad, nft als idee vind ik zo gek nog niet. Maar een plaatje ?
fapkonijntje 30 augustus 2022 08:37
Dit is wel typisch Meta/Facebook/Instagram in 2022 hè.
Nft's daalden de laatste maanden sterk in populariteit.
Meta maakt het mogelijk voor gebruikers om nft's als posts te plaatsen op zowel Instagram als Facebook.
Op het moment dat de wereld ergens wel klaar mee is, pakken ze 't op bij Meta. Het is in de marketing een beetje een vuistregel aan het worden dat zodra een innovatie of techniek door Meta opgepakt wordt, je heel snel op zoek moet gaan naar iets nieuws.
Oon @fapkonijntje30 augustus 2022 08:43
Ik denk dat dit gewoon een symptoom is van hoe belachelijk groot Facebook is geworden. Ik ken iemand die daar aan de netwerkkant werkt, en hoe die hun processen beschrijft gaat echt helemaal nergens meer over. Kan me goed voorstellen dat een dergelijke feature een half jaar als proof of concept klaar heeft gelegen voor het verder opgepakt is.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @fapkonijntje30 augustus 2022 08:53
Dit zie je wel bij bijna alle grote techbedrijven, ook Reddit en Twitter kwamen hier rijkelijk laat mee bijvoorbeeld. Het kost waarschijnlijk gewoon veel tijd om te implementeren, te testen etc. Ik denk niet dat dat specifiek Meta-eigen is.
batjes @TijsZonderH30 augustus 2022 09:09
Wet van de remmende voorsprong. Het lukt maar weinig bedrijven zich hier overheen te zetten.
Krimglas 30 augustus 2022 10:12
Bedankt facebook, dat we nu dankzij de blockchain en nft's...*kijkt op papier* plaatjes kunnen posten op sociale media. Revolutionair!
alienfruit 30 augustus 2022 11:29
In hoeverre is het zinvol om een NFT te laten linken naar een IPFS uri? Zal dit niet veiliger zijn?
senatah 30 augustus 2022 08:59
Ik vind het jammer dat NFT's worden gekaderd in het gedachte goed van "een plaatje met een unieke id". Daarmee doe je de uitvinding en mogelijk andere applicaties ervan tekort.

Alhoewel ik het concept van eigendom op het internet zelf wel al een zwakke basis vind hebben.
koelpasta @senatah30 augustus 2022 15:21
Daarmee doe je de uitvinding en mogelijk andere applicaties ervan tekort.
En welke werkelijke problemen lossen NFTs dan op? Welke andere toepassingen zijn er?
StefanJanssen @senatah30 augustus 2022 09:11
Maar zolang er geen centraal orgaan voor is, wie houdt mij tegen het eigendom van een ander te minten?

Ik hoor vaak dat het ene goed uitvinding is maar ik heb nog geen enkel idee waar het goed voor is.
ro8in @StefanJanssen30 augustus 2022 09:20
Zie het als een bewijs van eigendom. Je hebt nu ook een bewijs van eigendom van je huis bijvoorbeeld.Dit staat ergens opgeslagen in een centrale database van het kadaster. Maar het kan net zo goed opgeslagen worden in de blockchain, zonder zo een dure instantie als het kadaster die er tussen zin. Echter moet dit bewijs van eigendom wel juridisch erkend worden. Ik heb nog geen enkele zaak gezien waarbij een NFT is aangevoerd als bewijs van eigendom en deze gewonnen is. Tot die tijd lijkt mij zo een bewijs van eigendom dan ook compleet waardeloos. Verder is een NFT dus helemaal niks.

Overigens zou ik het een hell vinden als je bewijs van eigendom van bijvoorbeeld je huis zou afhangen van een private key die ergens op je computer staat. Dan heb ik toch liever een systeem van Notarissen, kadaster etc die overziet dat mijn eigendom niet zomaar naar een andere partij gaat zonder mijn medeweten. De blockchain heeft geen enkele verificatie. Heb jij mijn keys, dan ben je eigendom van mijn NFT's simple as that. Het zou misschien een leuk alternatief kunnen zijn voor kleinere zaken, maar het enige waar wij tot nu een toepassing zien is voor het eigendom van digitale kunst. Echter ik moet nog maar zien hoe en of dit ooit juridisch erkend gaat worden. Ik zie het al voor me dat je in een rechtzaak je bewijs van eigendom moet gaan aantonen met een token. Hoe kan een rechter weten of de originele uitgever van de token wel ook het eigendom van het werk heeft gehad etc. Er is gewoon totaal geen controle over, daarom gaat dit ook nooit werken.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 14:34]

Verwijderd @ro8in30 augustus 2022 09:37
zonder zo een dure instantie als het kadaster die er tussen zit.
Ik wil hier even benadrukken dat voorstanders van NFT's er geen bezwaar tegen hebben dat het duur is: dat geld moet alleen hun kant op rollen. Voor de eindgebruiker is er geen verschil, of gaan ze er op achteruit.
Ad_Astra @ro8in30 augustus 2022 09:24
Overigens zou ik het een hell vinden als je bewijs van eigendom van bijvoorbeeld je huis zou afhangen van een private key die ergens op je computer staat.
Stel je voor dat je een keertje stroomuitval hebt waardoor je hardware wallet corrupt raakt of iets dergelijks en je de volgende dag uit bed wordt gehaald door de politie voor een huisuitzetting.
IStealYourGun 30 augustus 2022 09:40
En dit gaat wel goed zijn voor de mentale gezondheid van de gebruikers? Tieners worden nu al gepest als ze een standaard character hebben in games of basic kleding dragen irl. En nu brengen ze het ook nog eens naar sociale media. -_-
Dark Angel 58 @IStealYourGun30 augustus 2022 10:19
Precies, het moet echt verboden worden, omdat de gebruikers gestimuleerd worden om meer te kopen, net als lootboxen.

Daarom vraag ik de gebruikers nfts niet meer te kopen en mijd facebook!

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 22 juli 2024 14:34]

Zenomyscus 30 augustus 2022 09:49
Daar zullen mijn tante en haar buurvrouw blij mee zijn. Zij zijn de enige personen die ik ken die nog actief zijn op Facebook. Komop zeg, NFTs heeft toch niks meer met Facebook te maken. Vroeger kon je gewoon een stukje tekst plaatsen, dan zagen je vrienden dat op chronologische volgorde en kreeg je wat likes en reacties. Zo te horen mis ik niks.

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