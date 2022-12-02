Coinbase verwijdert nft-functie iPhone omdat Apple commissie 'gas fees' vraagt

Coinbase Wallet heeft de transactiefunctie voor nft's naar eigen zeggen uitgeschakeld in de iPhone-app omdat Apple een recente update blokkeerde. Volgens het cryptoplatform vereist Apple dat zogenoemde 'gas fees' via het in-app betaalsysteem verlopen om commissie te kunnen innen.

Apple vereist dat de vermelde gas fees via het in-app betaalsysteem moeten verlopen, maar volgens Coinbase is dat onmogelijk en onterecht. Dergelijke transactievergoedingen worden aan entiteiten betaald voor het valideren van nft-transacties en worden doorgaans in cryptovaluta uitbetaald. Apples betaalsysteem zou geen cryptovaluta ondersteunen.

Daarnaast haalt Coinbase uit naar Apple: "Iedereen die begrijpt hoe nft's en blockchain werken, weet dat dit overduidelijk niet mogelijk is. Apples eigen betaalsysteem ondersteunt geen cryptovaluta dus we zouden niet kunnen meewerken, al zouden we dat willen." Het platform gaat verder: "Dit is vergelijkbaar met wanneer Apple commissie zou vragen voor iedere e-mail die verstuurd wordt via een open internetprotocol."

In de App Store-gebruikersvoorwaarden vermeldt Apple nadrukkelijk dat handelingen omtrent nft's inderdaad zijn toegestaan in apps die via het ecosysteem worden aangeboden, maar dat betalingen als in-app aankopen behandeld moeten worden, aldus The Verge. "Apps mogen in-app aankopen gebruiken voor het verkopen en aanbieden van services omtrent nft's, waaronder minting, het aanbieden [van nft's] en het overdragen hiervan." Het is niet duidelijk hoe deze regel geïnterpreteerd moet worden als Apples systeem voor in-app aankopen dit daarentegen niet ondersteunt of wanneer iemand een nft weggeeft maar een derde partij een transactievergoeding krijgt.

Gas fees zijn vergoedingen voor derden die een transactie van in dit geval nft's valideren. Omdat non fungible tokens gedecentraliseerd zijn ingericht, moeten partijen als het ware ingehuurd worden om iedere stap van een transactie te controleren. Iemand die een nft verstuurt, ongeacht of dit een verkoop of een cadeau is, betaalt een kleine vergoeding aan de entiteit die de transactie valideert. Iedere stap, van het maken tot het verkopen en van het kopen tot het overhevelen van een nft, kost een dergelijke vergoeding.

Via de iPhone-app van Coinbase is het momenteel niet mogelijk om nft's verhandelen of versturen. Onder de tweets van het platform melden gebruikers dat men als workaround via de desktopversie van Coinbase wel gewoon nft's kan verhandelen en versturen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 18:05
81 • submitter: Munchie

02-12-2022 • 18:05

81

Submitter: Munchie

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Reacties (81)

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SinergyX 2 december 2022 18:23
Maar is het nu Apple die dit zo noemt? Want als ik het zo lees, gas fees is dus een term voor vergoeding in de NFT-wereld voor de validatie, maar Apple stelt dus heel simpel: je betaalt iets, dus dat moet via onze app?
Nopheros @SinergyX2 december 2022 18:28
Gas fees zijn een vergoeding om transacties te valideren op een betreffende blockchain. Degenen die de transacties valideren krijgen deze vergoeding uitbetaald voor de gemaakte kosten. Coinbase ziet hier niets van en verdient hier dus ook niets aan. Coinbase kan Apple dan ook niets betalen omdat ze niets binnenkrijgen.

[Reactie gewijzigd door Nopheros op 24 juli 2024 06:30]

RocketKoen @Nopheros2 december 2022 19:53
Maar apple eist dus 30% van een transactie tussen 2 gebruikers van de App.

Moeten de banken straks ook 30% aan Apple betalen als ik met de App van de bank een ideal betaling doe?
Nopheros @RocketKoen2 december 2022 20:09
Indien jij via de ABN Amro app naar mij een betaling zou sturen en dit via IDEAL zou doen (wat een paar cent aan transactiekosten kost) dan wil Apple in deze vergelijking 30% van deze kosten van ABN Amro uitbetaald krijgen. Aangezien ABN Amro geen geld ontvangt voor de IDEAL transactie zouden ze hier verlies op maken.

De reactie van Coinbase is dus goed te verklaren.

[Reactie gewijzigd door Nopheros op 24 juli 2024 06:30]

Tenebris @Nopheros3 december 2022 00:37
Het verschil is alleen dat ABN een "normale" bank is, en NFTs uitsluitend een scam.
ichnaton @Tenebris3 december 2022 15:18
Dat klopt, net als regulier, debt-based geld. Goed op de hoogte!
StCreed @ichnaton4 december 2022 12:27
Het feit dat je "debt-based" als term gebruikt zonder smiley, geeft aan dat je weinig van finance begrijpt, vrees ik.

Het aparte van de crypto-bros is dat ze denken dat ze heel erg goed op de hoogte zijn, terwijl ze continu in de ene na de andere scam trappen.
Mopperman @Nopheros4 december 2022 00:00
Apple heeft al manieren om dit voor elkaar te krijgen middels Apple Pay
Arckedo @Nopheros3 december 2022 14:26
Klinkt als een Coinbase probleem en niet een Apple probleem.

Apple is gierig, dat zeker, maar Coinbase heeft zelf besloten om de crypto-markt in te stappen en blockchains te ondersteunen die gas-fees rekenen. Niemand heeft ze daartoe verplicht. Je zou het dus ook zeker kunnen zien als deel van de draaikosten die je als bedrijf maakt.

[Reactie gewijzigd door Arckedo op 24 juli 2024 06:30]

Marty007 @Arckedo3 december 2022 22:27
Dit is pure onzin.

Coinbase IS een crypto-markt bedrijf, en strijkt zelf deze transactiekosten helemaal niet op dus wat zouden ze uberhaupt moeten afstaan daarvan ?

Deze reactie van Coinbase vind ik volledig terecht, het is volstrekt belachelijk als Apple inderdaad zou eisen dat zij hier 30% van opstrijken.

Je vergelijking klopt echt niet.
Apple is een OS leverancier op een telefoontoestel (even ongeacht van wie) die een app store bijhoudt waarbij alle betalingen met 30% worden afgeroomd door Apple voor hun services.
Als jij via die coinbase app dus crypto zou kopen, dan is het heel "terecht" in die context, dat apple daar een deel van mee pakt (volgens hun eigen regels dus)
Maar als je dan vervolgens je crypto wilt versturen dan betaal je dus transactie kosten op de blockchain, vaak wordt dit gelijk verrekend met de crypto die je dan verstuurt, even voor het gemak.
een NFT is echter niet deelbaar, dus zullen er aanvullende fondsen ingebracht moeten worden om de transactie te betalen.. hier zien alleen de validators van de blockchain iets van, de eigenaar van de app (in dit geval coinbase) dus niets.. waarom zou coinbase hier dan ineens 30% over moeten betalen ?
Arckedo @Marty0074 december 2022 14:33
Omdat het Coinbase is die die transactie uitvoert, en daarvoor het te-betalen extra bedrag doorincasseert naar de gebruiker. Dit is een keuze die Coinbase zelf heeft gemaakt, om te voorkomen dat zij hier zelf voor moeten betalen.

Nu kan je zeggen; terrecht dat ze dit doorekenen, en vanaf een winst-verlies oogpunt is dat ook niet meer dan logisch, maar tegelijkertijd ziet Apple dit dan als een "aankoop"-transactie van de gebruiker naar Coinbase toe, en op elke aankooptransactie wordt 30% gerekend binnen het Apple ecosysteem, en persoonlijk kan ik ook daar wel consistentie/logica in vinden.

Volgens deze logica heeft Coinbase dan dus ook twee keuzes, en die zijn of de functionaliteit uitschakelen, of zelf voor die kosten opdraaien. Dat tweede gaan ze natuurlijk nooit niet doen, want ze zijn een bedrijf dat een gedecentraliseerde markt probeert te centraliseren met een capitalistisch uitgangspunt, maar dat betekent natuurlijk ook niet automatisch dat Apple hier de boosdoener is.

De enige situatie die ik mij kan bedenken waarbij Apple naar mijn mening inderdaad te ver zou gaan, is een situatie waarbij jij als gebruiker bijv. via je browser geld stort op een Coinbase wallet, en vervolgens via de app een aankoop/verkoop doet waar dus bijv. extra kosten bijkomen, welke 100% uit die wallet kunnen worden geincasseerd zonder extra (aakoop)transactie die langs Apple loopt, maar mits ik het artikel misinterpreteer is dat niet hetgeen wat hier het probleem is?

[Reactie gewijzigd door Arckedo op 24 juli 2024 06:30]

CamelKnight @Marty0075 december 2022 12:00
Ik zie het een beetje alsof je bij de Appie een messenset koopt en vervolgens van elk stukje vlees dat je daarmee snijdt, 30% wil hebben. Of is die vergelijking krom?
CharlesND @Nopheros2 december 2022 23:15
Coinbase kan Apple dan ook niets betalen omdat ze niets binnenkrijgen.
Coinbase verdient zijn geld voornamelijk met een kleine fee op handelen in crypto’s. Met die kleine fee wisten ze in 2021 uit een omzet van nog geen 8 miljard een netto winst van meer dan 3 miljard te halen. Coinbase weet dus nog beter dan Apple hoe je de klanten een zeer winstgevende fee kan laten betalen.

De kans dat Coinbase niets verdiend aan die nft’s en Gas fees schat ik dan ook niet veel groter dan de kans dat ook Sinterklaas bestaat.
mark-k @CharlesND2 december 2022 23:50
als die gas fees over het ETH netwerk gaan dan ziet Coinbase daar inderdaad helemaal niks van.
VySio @CharlesND3 december 2022 00:10
Coinbase verdient voornamelijk geld als custodian voor grote investeerders en institutionals. Natuurlijk verdienen ze ook aan de kleine transactiekosten, maar dit is niet waar ze de meeste winst binnenhalen.

Coinbase Custody heeft 2 miljoen Bitcoins in beheer (ongeveer 12% van alle bestaande bitcoins). Ze houden onder andere de Bitcoins aan voor Grayscale (635k btc) Microstrategy (130k btc) en Blackrock (mij onbekend hoeveel).

De kleine man betaald fees voor de exchange, maar bij mijn weten niet voor de wallet en nft wallet.

Daarnaast is de winst geflatterd, want bezittingen worden meegerekend met winst, maar ze hebben natuurlijk aardig wat winst behaald met de bitcoinkoerswinst (hun valutawinst) 2022 zal een extreem verliesgevend jaar lijken alleen omdat de valuta veel minder waard zijn.
Dit is vergelijkbaar met bv Ahold, deze had OK cijfers, maar omdat ze sterk blootgesteld zijn aan de dollar hebben zij ook een hele goede periodes gehad.

[Reactie gewijzigd door VySio op 24 juli 2024 06:30]

Leejjon @Nopheros5 december 2022 08:08
Coinbase rekent met normale btc/eth transfers wel transactie kosten, een deel daarvan wordt gebruikt om de gas fees te betalen, een ander deel gaat in de zak van coinbase. Coinbase vraagt hogere transactie kosten ten opzichte van concurrenten. Maar het zou extreem veel zijn als er ook nog een 30% apple tax bovenop komt. Als je dat ook voor je bank app moet doen.

[Reactie gewijzigd door Leejjon op 24 juli 2024 06:30]

Freeaqingme @SinergyX2 december 2022 18:38
Klopt. Maar die fees gaan niet naar Coinbase, maar naar de onderlinge gebruikers van het platform. Je zou het kunnen vergelijken met dat Marktplaats een iOs app heeft, en Apple vervolgens van alle transacties tussen kopers en verkopers 30% wilt hebben.
i-chat @Freeaqingme2 december 2022 19:48
Breng ze in godsnaan nou niet op ideeën

Misschien moeten ze om Apple te omzeilen de app niet meer gratis maken je betaald dan 99ct per jaar voor onbeperkt aantal transacties Apple krijgt zn geweldige 30ct en moet verder zn kop houden en blij zijn dat ze grheel volgens de regels en totaal onverdiend tóch nog centen krijgen

[Reactie gewijzigd door i-chat op 24 juli 2024 06:30]

Triblade_8472 2 december 2022 18:16
Ik snap dat het Apple gigantisch veel gratis geld oplevert zo, maar ze moeten toch echt gaan stoppen met spookfacturen te versturen.

Apple (en Google play store) moeten wat mij betreft een bedrag vragen voor de grootte (hosting) van een app en desnoods een transfer cost per download voor het daadwerkelijke gebruik + 10% ofzo. Dit slaat nergens meer op.
bilbob @Triblade_84722 december 2022 19:42
2 a 3 procent moet meer dan genoeg zijn. Meer dan genoeg zelfs.
WhatsappHack
@bilbob3 december 2022 04:24
Niet als je een gezond bedrijf wil.
hottestbrain @WhatsappHack3 december 2022 09:24
Ik denk dat het bedrijf al gezonde marges heeft op de hardware. Daarop een vendor lockin om ook nog marges te hebben op reparaties, apps en dus O.A. in-app aankopen. Overal waar apple maar een íets aan kan verdienen zijn de marges en het gedrag vrij onbeschoft en doen ze er alles aan om te voorkomen dat je niet om ze heen kan. Gezond bedrijf is het dus allang niet meer: De cultuur is door en door verrot.
MsG @hottestbrain3 december 2022 10:38
Waarom is de cultuur door en door verrot als je gaat voor winstmaximalisatie? Denk je werkelijk dat de bakker denkt, ik verdien al genoeg op mijn krentenbollen dus ik doe de prijs van een suikerbrood 50 cent lager dan ik kan pakken? Als de prijzen daadwerkelijk zo hoog waren dat daarmee de vraag keldert, had het niet de prijs die ze vragen. Blijkbaar is er genoeg vraag voor de huidige prijzen.
Marty007 @MsG3 december 2022 22:30
Puur omdat door de gigantische rijkdom die Apple heeft, zij hun pseudo-monopolie kunnen beschermen en bevestigen.
Het is een systeem wat zichzelf in stand houdt..
Als de Google Play store er niet geweest zou zijn dan had Apple de boel vast al op 50% gezet ondertussen zeg maar bijvoorbeeld.

30% is echt een waanzinnig % voor een middleman, zeker als je kijkt dat hier weinig tot geen limitaties aan zijn... stel je voor dat jouw netwerkleverancier ineens 30% zou gaan eisen op al je digitale uitgaven via hun internetverbinding, dat zou toch volstrekt idioot zijn.. toch leveren zij een soortgelijke dienst.. een veilige verbinding waarvan je er uit mag gaan dat er geen rotzooi op komt, die snel en altijd bereikbaar is etc etc..
hottestbrain @MsG4 december 2022 00:41
Je positie als nummer 1 in een duopolie op die manier uitbuiten (al dan niet na het eenzijdig wijzigen van voorwaarden richting leveranciers en consument, of wat jij noemt winstmaximalisatie) vind ik moreel verwerpelijk: De bakker waar je het over hebt bestaat immers nauwelijks meer, dankzij winstmaximilisatie van de grote supers.
RienBijl @hottestbrain5 december 2022 10:13
De bakker waar je het over hebt bestaat immers nauwelijks meer, dankzij winstmaximilisatie van de grote supers.
Dankzij veranderend koopgedrag van consumenten*
Als de consumenten ergens geen behoefte meer aan hebben, dan sterft het af. En terecht.
DLSS @Triblade_84722 december 2022 18:38
Ik vind 10% eigenlijk nog vrij fors dit is op hele grote schaal, het kan veel lager. We hebben gewoon een gebrek aan concurrentie helaas.
i-chat @DLSS2 december 2022 20:11
Ik denk dat je zn post verkeerd interpreteert

Ik denk dat hij bedoelt dat Apple de werkelijke kosten van so’n appdownload mag vragen met een marge van 10

Aangezien de hosting + transactie kosten in werkelijkheid maar zn 10 tot 100ct zullen zijn gaat Apple hooguit een paar cent mer download verdienen en dus niet meer enkele euro’s op basis van de abonnementsprijs
Rinzwind @Triblade_84723 december 2022 05:10
Jep percentage en brute regels was ongehoord in de normale softwarewereld. Ja, officiële resellers krijgen in de pc markt 20-40 procent. Maar daar staat iets anders tegenover dan een downloadmogelijkheid aanbieden. In de pc wereld staat voor download, update, facturering etc een vergoeding van om en nabij 5% (2checkout, digital rivers, etc, er is marktwerking). Dit is puur platformmonopolie misbruik, en de overheid zou dat heel hard moeten aanpakken... lopen helaas altijd jaren achter de digitale feiten aan. Plus dat Apple hard aan lobbyen doet, legale omkoping... de wereld wordt voor een veel te groot deel gerund door megalomane corporaties.

[Reactie gewijzigd door Rinzwind op 24 juli 2024 06:30]

Kol Nedra 2 december 2022 18:21
die gas fees is voor het gebruik van de Blockchain, aangezien Apple hier 0.0 aan meehelpt hebben ze geen recht op die fees.
Byron010 @Kol Nedra2 december 2022 19:15
Over recht kunnen wij niet spreken (daar zijn rechters voor), maar de redenering vanuit apple zal natuurlijk zoiets zijn:

"Wij leveren het platform om jullie app uit te brengen, alle transacties moeten een fee betalen zodat dit mogelijk is. Als je transacties in je app hebt moeten ze via het apple betaal systeem verlopen zodat wij die dienst kunnen blijven leveren."

Apple helpt dan dus mee door het hosten van de app en het mogelijk maken van distributie. Waardoor je stelling niet meer zou kloppen.

Of het rechtvaardig is is een 2e, maar dit circus loopt al langer en zo ver ik weet is er nog steeds geen uitkomst.
SED @Byron0102 december 2022 20:06
Apple "host" geen app. Ze hebben een monopolie op hun distributie platform.
arjan1995 @SED3 december 2022 13:54
Eh, maar komt de download voor de app dan vandaan? Er moet toch écht ergens een server(park) staan met daarop de installatiebestanden van de app
Sando
@arjan19953 december 2022 18:13
Die moet, hoewel heel veel app-ontwikkelaars het met alle liefde zelf hosten - verplicht bij Apple vandaan komen.

Het is dus letterlijk een "offer you can't refuse."
Verwijderd @Sando3 december 2022 21:13
Kun je heel gemakkelijk links laten liggen. Gewoon je apps niet uitbrengen op iOS. Tuurlijk je mist inkomsten, maar persoonlijk heb ik het wel gehad met Apple en hun arrogante houding. Dan maar geen inkomsten uit die hoek.

Ik heb af en toe het idee dat ze devs en uitgevers van apps actief tegenwerken.
Marty007 @arjan19953 december 2022 22:31
Dat zijn dus veelal de servers van Amazon :)
dasiro @Byron0102 december 2022 22:40
Apple levert alleen hardware en saboteert elke vorm van installeren van software erop behalve via hun eigen store en op hun eigen voorwaarden. Ze "helpen" dus helemaal niet mee. Dat is zoals voor de kogels van je eigen executie te moeten betalen.
lenwar
@Byron0103 december 2022 05:04
Ik vind het in deze een ingewikkelde om eerlijk te zijn. Je betaald die vergoeding in principe alleen voor zaken die met de app zelf te maken hebben (bepaalde inhoud ontsluiten of ‘muntjes/diamantjes’ in een spel of zo)

Voor ‘fysieke’ zaken niet. Als je iets via de bol.com of Thuisbezorgd app koopt is dat niet het geval. (Even los van de commissies van die twee bedrijven voor derden)

Of ik nog een papieren tekening koop of de NFT die richting een foto van een tekening verwijst zou toch niet zo veel moeten uitmaken? Of misschien toch wel omdat het niet ‘fysiek’ is.

Nu gaat het om de vergoeding voor het handelen in NFTs. Dus eigenlijk om de servicekosten van een product.
Is dit niet het equivalent van ‘administratiekosten’ als ik een fysiek product of telefoonabonnement koop? Want dan betaal ik het niet.

Ik vind het een ingewikkelde.
Krimglas @Kol Nedra2 december 2022 21:51
grifters die grifters willen griften. Is best wel poetisch :)
mrbullet 2 december 2022 18:24
Nog even en worden de bank applicaties geweerd, omdat je niet 30% fee betaalt op je transacties.
Blokker_1999
@mrbullet2 december 2022 18:31
Direct 30% van je loon naar Apple.
k995 @Blokker_19992 december 2022 18:56
Breng ze AUB niet op ideen.
mark-k @k9952 december 2022 23:54
Lol gebruik gewoon geen apple, probleem opgelost.
DirtyBird @Blokker_19993 december 2022 09:45
Dat doen de Appleklanten al zelf toch :+
Database freak @Blokker_19995 december 2022 12:13
En 30% van de verkoop opbrengst van je huis, als je dit via de Funda app op je iPhone gespot hebt.
_eLMo_ 2 december 2022 18:28
Als crypto vind dat ze echt geld zijn heeft Apple gelijk. Alle aankopen / transacties zijn onderhevig aan de AppStore tax.

Met gas koop je in feite een transactie.
Koekhapperrr @_eLMo_2 december 2022 18:32
Dus als ik via mn bank-app geld naar jou overmaak, of een Tikkie betaal, moet Apple daar 30% van krijgen?

En moet Apple ook 30% van mn Parkmobile-transacties krijgen?

Of als ik 1BTC zou kopen via de Binance-app, nou ja je snapt mijn punt inmiddels.
LOTG @Koekhapperrr2 december 2022 18:55
En moet Apple ook 30% van mn Parkmobile-transacties krijgen?

Of als ik 1BTC zou kopen via de Binance-app, nou ja je snapt mijn punt inmiddels.
Ik zie niet in waarom het ene wel en het andere niet onderhevig zou zijn aan de draconische appstore regels?

Banktransacties zijn iets totaal anders dan je andere twee voorbeelden. In die twee situaties koop je een product of dienst.

Bij parkmobile koop je een parkeerdienst en volgens mij zou dat best onder de voorwaarden kunnen vallen. Je doet een betaling die via app kan en zou moeten lopen dan.

Zelfde voor het aankopen van btc via de Binance-app, waarom is zou dat niet er onder moeten vallen. Je koopt iets en volgens de voorwaarden heeft Apple dan recht op commissie.

Ik vind het allemaal bullshit overigens, en van mij mag er liever vandaag dan morgen een verplichte openstelling komen. Dan heeft Apple tenmiste wat druk er achter om ook eens iets te gaan doen voor dat geld behalve de hand op houden terwijl ze de deur achter je afsluiten.
TWeaKLeGeND @LOTG2 december 2022 19:03
Binance verkoopt geen btc. Net zoals dat degiro geen aandelen verkoopt etc. Ze faciliteren de transactie enkel. Ook parkmobile verkoopt geen parkeerdienst. Ze faciliteren alleen. Binance en parkmobile rekenen wel een commissie voor het faciliteren. Coinbase verkoopt wel btc etc (maar ook dat is faciliteren want ze kopen in jouw opdracht via een versimpelde interface). Of ze nft verkopen of de verkoop faciliteren weet ik niet.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 24 juli 2024 06:30]

LOTG @TWeaKLeGeND2 december 2022 20:11
Ze verkopen wel een dienst, daar betaal je immers de commissie voor. De dienst die parkmobile je verkoopt is dat je met hun app je parkeerkosten kunt betalen.

Net als Binance, die bied jou dus een dienst aan om crypto te kopen.
Staat gewoon letterlijk onder service op hun site.

Het systeem is verrot en het lijkt er op dat Apple het einde ziet naderen en dus zoekt naar manieren om daar nu nog van te profiteren.
TWeaKLeGeND @LOTG3 december 2022 05:47
dus.. je zegt gewoon wat ik zeg... tjah..
Triblade_8472 @LOTG2 december 2022 23:13
Zelfde voor het aankopen van btc via de Binance-app, waarom is zou dat niet er onder moeten vallen. Je koopt iets en volgens de voorwaarden heeft Apple dan recht op commissie.
Dat is het nou net, ze vangen er niks voor. Apple vraag nu 30% van niks. Dus ja, dat kunnen ze niet betalen, want <error>.

Voor zover ik het snap, maakt Coinbase geld met de handel in ETH, niet in NFT's. En gezien je ETH nodig hebt om de NFT's te betalen... You do the math.

Dus er is géén geld wat van de gebruiker naar Coinbase gaat.

Wellicht kan je het nog het meest vergelijken met 'goudstukken' in een videospel. Als we beide FinalFantasy spelen, we er is een App waarmee we goud kunnen ruilen. Zou Apple dan geld van de App bouwer vragen, omdat wij goud uitwisselen? Dat is feitelijk wat Apple nu wel eist.
laptopleon @Koekhapperrr2 december 2022 20:02
Dus als ik via mn bank-app geld naar jou overmaak, of een Tikkie betaal, moet Apple daar 30% van krijgen?

En moet Apple ook 30% van mn Parkmobile-transacties krijgen?

Of als ik 1BTC zou kopen via de Binance-app, nou ja je snapt mijn punt inmiddels.
Dit is niet / geen goede vergelijking met wat er nu aan de hand is. De gas fee is niet de betaling zelf maar, een vergoeding voor de betaling, ter waarde van maar een fractie daarvan.

Het is eerder te vergelijken met een bank, creditcardbedrijf of betalingsintermediair à la Mollie, die bij een contactloze betaling of online overschrijving een paar cent in rekening brengt.

Tja, ik begrijp het ergens wel. Als dit echt de potentie heeft om banken en financieel intermediairs overbodig te maken, is het ook een manier om te betalen. En dan wil Apple ook een stukje van de koek, zoals ze dat nu ook hebben. Eigenlijk is het in dit geval een veel kleiner stukje.
_eLMo_ @Koekhapperrr2 december 2022 18:37
Dit gaat om aankopen van NFT’s toch? Niet om valutatransacties.
Werelds @_eLMo_2 december 2022 18:46
Dit gaat om aankopen van NFT’s toch? Niet om valutatransacties.
Aankopen van NFT's tussen gebruikers. Het is alsof jij iets via Marktplaats van een ander koopt en dat Marktplaats iets aan Apple zou moeten betalen omdat er kosten zijn verbonden aan de manier van betaling tussen jou en die ander.
_eLMo_ @Werelds2 december 2022 18:51
Dit geld voor digitale goederen inderdaad. Marktplaats heeft mazzel tot dusver.
Staat duidelijk in de regels.
Digital gift cards, certificates, vouchers, and coupons which can be redeemed for digital goods or services can only be sold in your app using in-app purchase. Physical gift cards that are sold within an app and then mailed to customers may use payment methods other than in-app purchase.
Apps may allow users to browse NFT collections owned by others, provided that the apps may not include buttons, external links, or other calls to action that direct customers to purchasing mechanisms other than in-app purchase.
Werelds @_eLMo_2 december 2022 19:00
Dit geld voor digitale goederen inderdaad. Marktplaats heeft mazzel tot dusver.
Staat duidelijk in de regels.
Echter is het niet Marktplaats, of in dit geval Coinbase, die iets verkoopt. Het zijn de gebruikers die rechtstreeks iets aan elkaar verkopen. Apple's regels slaan op aanbieders die zélf aan gebruikers verkopen; dat is waar het eerste op slaat. Als Coinbase gebruikers nou zou dwingen om dit via credits te doen die ze van Coinbase kopen, dan zouden deze regels van toepassing zijn.

Ebay betaalt bijvoorbeeld ook niets aan Apple. Amazon ook niet, voor de derde partijen die via Amazon verkopen; zij betalen enkel voor de dingen die ze zélf aanbieden.

Nu kan Apple best een regel verzinnen dat ze ook daar weer geld van binnen harken, maar dan nog zou Coinbase er onmogelijk aan kunnen voldoen omdat Apple's betalingssysteem niet geschikt is voor deze transacties.
_eLMo_ @Werelds2 december 2022 19:13
Interessant. Een marktplaats of ebay “koop” is buiten de app, dus valt hier niet onder, sterker nog dan MAG je geen IAP gebruiken:
3.1.3(e) Goods and Services Outside of the App: If your app enables people to purchase physical goods or services that will be consumed outside of the app, you must use purchase methods other than in-app purchase to collect those payments, such as Apple Pay or traditional credit card entry.
Er is wel een uitzondering voor services, maar niet voor goederen zoals NFTs.
3.1.3(d) Person-to-Person Services: If your app enables the purchase of real-time person-to-person services between two individuals (for example tutoring students, medical consultations, real estate tours, or fitness training), you may use purchase methods other than in-app purchase to collect those payments. One-to-few and one-to-many real-time services must use in-app purchase.
Apple’s redenering lijkt te zijn dat Coinbase je een transactie van een digitaal goed laat kopen dmv gas (crypto) die niet buiten de app geconsumeerd word.

In die redenering is de fee logisch. De vraag is of de redenering juist is, koop je met coinbase voor gebruik binnen de app (een transactie).

Sowieso mag Coinbase dan ook alternatieve betaalmethoden aanbieden?
3.1.3(b) Multiplatform Services: Apps that operate across multiple platforms may allow users to access content, subscriptions, or features they have acquired in your app on other platforms or your web site, including consumable items in multi-platform games, provided those items are also available as in-app purchases within the app.
Heb je het nu over aan Marktplaats betalen voor bijvoorbeeld een hogere plaatsing ofzo (een pakket zegel niet, dat is fysiek goed), zou dan ook aangeboden moeten worden via in app purchases volgens deze regel.

De grenzen zijn vaag dus.
Werelds @_eLMo_2 december 2022 20:20
Apple’s redenering lijkt te zijn dat Coinbase je een transactie van een digitaal goed laat kopen dmv gas (crypto) die niet buiten de app geconsumeerd word.

In die redenering is de fee logisch. De vraag is of de redenering juist is, koop je met coinbase is voor gebruik binnen de app (een transactie).
En dat is waar ze de fout maken, want de NFT wordt niet binnen de app "geconsumeerd". De overdracht wordt ook niet door Coinbase bewerkstelligd, enkel gevalideerd.
Sowieso mag Coinbase dan ook alternatieve betaalmethoden aanbieden?
Op papier wel, echter kan ik je uit eigen ervaring vertellen dat Apple dit regeltje telkens weer anders interpreteert. In twee apps waar ik bij betrokken ben gaat het al jaren goed en laten ze alles lekker via Stripe lopen. Een derde app, die heel erg op één van die andere twee lijkt, moet om de zo veel maanden weer de discussie met ze aan gaan.
Dennism @Werelds2 december 2022 19:18
Nu kan Apple best een regel verzinnen dat ze ook daar weer geld van binnen harken, maar dan nog zou Coinbase er onmogelijk aan kunnen voldoen omdat Apple's betalingssysteem niet geschikt is voor deze transacties.
Deze snap ik niet helemaal, stel dat die regel er zou zijn, waarom zou coinbase daar niet aan kunnen voldoen. Als coinbase zegt wij gebruiken eenheid X, in dit geval 'Gas', dat 'Gas' vertegenwoordigd een waardein bijvoorbeeld dollars, dan kan Coinbase in theorie toch gewoon per transactie die ze faciliteren tussen 2 entiteiten Y hoeveelheid 'Gas' inhouden en dan aan Apple Z hoeveelheid dollars betalen gelijk aan de dollarwaarde van 'Y'. Ik daar niet direct de onmogelijkheid van in, ook al ben ik het niet met Apple eens dat ze recht zouden hebben op dat soort vergoedingen.
Werelds @Dennism2 december 2022 20:23
Omdat dit alles op de blockchain plaats moet vinden om daar ook als geldig beschouwd te worden, kán dit dus niet via In-App Purchases.

Apple zou natuurlijk kunnen eisen dat het dan op een andere manier alsnog bij hen terecht komt, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier specifiek over het gebruik van Apple's IAP systeem voor het faciliteren van deze overdracht.
Dennism @Werelds2 december 2022 20:33
Dat laatste bedoelde ik inderdaad, ik zie een afdracht in de coinbase app tussen Coinbase en Apple in principe losstaan van wat er op de blockchain met die NFT's gebeurt. Je kan het toch prima zo inrichten dat gebruiker 'in app' laten we zeggen $100 betaald voor een NFT (in die $100 zitten het aankoop bedrag afgesproken tussen verkoper en koper en uiteraard alle fees, ook die voor Apple), deze $100 geint wordt door Coinbase via het IAP systeem, waardoor de afdracht naar Apple goed gaat en Coinbase daarna de gewenste handelingen op de blockchain in gang zet aangaande de NFT transfer tussen koper en verkoper met het overgebleven bedrag.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 24 juli 2024 06:30]

Werelds @Dennism2 december 2022 22:39
Je kan het toch prima zo inrichten dat gebruiker 'in app' laten we zeggen $100 betaald voor een NFT (in die $100 zitten het aankoop bedrag afgesproken tussen verkoper en koper en uiteraard alle fees, ook die voor Apple), deze $100 geint wordt door Coinbase via het IAP systeem
Het blockchain gedeelte even negerend (want dat is voor veel gebruikers van dat soort dingen juist een beetje een dingetje ;)), kan dit deel niet. IAP vereist vooraf gedefiniëerde producten en prijzen. Dus dat gaat niet :)
World Citizen @Koekhapperrr2 december 2022 18:40
Er zijn inderdaad fees die de banken betalen aan Apple.
Bv bij Creditcards is dat 0.15%.
Hiervoor krijgt de bank veilige transacties terug en een eenvoudige interface voor de gebruiker.
Tim AtSharp @Koekhapperrr2 december 2022 19:21
Nee, de juiste vergelijking zou zijn:
jij betaalt maandelijks een bedrag aan je bank voor je rekening te houden, en transacties te doen.
Apple wil een deel van dat maandelijkse bedrag dat je aan je bank betaalt - immers, de bank biedt een dienst aan en wordt daar rijk van - en niet op de daadwerkelijk overgemaakte som. De dienst waar het hier over gaat is namelijk de transfer, niet het onderwerp van de transfer.

Neemt niet weg dat het ongehoord is wat apple doet. Ze hebben een aanzienlijk deel van de markt gepakt, en nu persen ze die uit. Maar, eerlijk is eerlijk: de bling-bling die ons voorgesteld wordt maakte ons blind hiervoor. En we droegen alweer een maandloon af voor de nieuwste telefoon, waarvan zowel apple als onze sociale omgeving vinden dat we écht niet zonder kunnen...

Ik denk dat de grootste innovatie niet zit in het 'wat', maar wel in het business model...
laptopleon @Tim AtSharp3 december 2022 11:14
Even zonder ethiek bekeken: Dit is niets innovatiefs, in de zin dat allerlei faciliterende diensten van bedrijven dit soort constructies al sinds jaar en dag gebruiken. Ik zou bijna zeggen: Dit is juist een heel traditionele manier van met heel veel heel kleine bedragen, toch heel veel geld te verdienen.

Eigenlijk maakt het ook niet zo veel uit hoe het precies betekent wordt, zolang het de klant maar niet te veel extra kost.

Als het wettelijk niet verboden is, gebruikers het wel prima vinden en bedrijven het ook accepteren, waarom zou Apple het dan niet doen?

Begrijp me goed, ik ben niet zo’n voorstander van monopolie/duopolie-achtige situaties, maar als we daar naar gaan kijken, dit is dit nog maar kruimelwerk. Wat Adobe doet met een verplicht abonnement op Photoshop bijvoorbeeld, gaat over € 30 of zo per gebruiker per maand.
Madrox @Koekhapperrr3 december 2022 09:55
Eerst maken ze vet winst op de hardware, daarna mag je voor het gebruik van derde party apps, Apple nogmaals spekken, keer op keer. Lekker ziek verdienmodel....
hiostu @_eLMo_2 december 2022 18:36
Als ik dus iets koop via de Amazon app zou ik ook 30% moeten afdragen aan Apple?
_eLMo_ @hiostu2 december 2022 18:38
Nee, de fee is niet voor fysieke goederen.
TWeaKLeGeND @_eLMo_2 december 2022 19:00
Genoeg niet fysieke goederen op amazon.
_eLMo_ @TWeaKLeGeND2 december 2022 19:13
Deze goederen hebben geen effect op de Amazon app zelf.
3.1.3(e) Goods and Services Outside of the App: If your app enables people to purchase physical goods or services that will be consumed outside of the app, you must use purchase methods other than in-app purchase to collect those payments, such as Apple Pay or traditional credit card entry.
TWeaKLeGeND @_eLMo_3 december 2022 05:45
zelfde geld voor coinbase, die hebben geen hol met coinbase te maken mbt het gebruik of consumeren ervan.
k995 @hiostu2 december 2022 18:58
Nee maar wel 30% op de verzendkosten, debiel van apple natuurlijk maar ja geld is geld zeker.
Jan Onderwater @hiostu2 december 2022 19:26
Heb jij enig idee wat Amazon je in rekening brengt als je daar je spullen verkoopt?
Epsix 2 december 2022 20:26
Ik vraag me af of er nog steeds mensen zijn die zo kritisch op Epic zijn over het aanvechten van Apple op hun maffia gedrag.

Ik snap dat deze situatie weer anders is, maar in medische termen zien we hier een symptoom van dezelfde aandoening; een haast compulsieve jacht op geld zonder erbij stil te staan of het terecht is, of het gepast is, en of het zelfs mogelijk is. Een heblust syndroom dat meer op wallstreet thuis hoort dan ergens anders.
WhatsappHack
@Epsix3 december 2022 04:38
Epic is geen Robin Hood of underdog ofzo. Epic v Apple is gewoon Big Corp v Big Corp, of in jouw termen: gewoon de ene maffia familie die de andere probeert om te leggen. :+ (Serieus trouwens, als Epic zijn zin zou krijgen en heel iOS wordt finaal kapot gemaakt om Epic te spekken dan is “Look how they massacred my boy” prima terecht om te gebruiken.)

Die marketing BS dat Epic een of andere nobele strijd levert tegenover werkelijk iedereen behalve Epic (iedereen is evil behalve wij, hehe) en niet in werkelijkheid enkel over het vullen van hun eigen zakken gaat zijn we hopelijk toch wel klaar mee intussen. Epic heeft dat het hardst geprobeerd met dat net doen alsof ze voor de kleine dev opkwamen, toen Apple vervolgens de commissie voor die enorme groep halveerde (notabene in overleg met die groep die helemaal happy is) was Epic boos. Daar kwam de ware aard van ‘t beestje nogal duidelijk naar boven, als dat niet al eerder duidelijk was, want surprise: het ging toch niet over die indiedevs enzo, maar om eigen inkomsten.

Dus ja, wat Epic vindt en probeert voor zichzelf te bewerkstelligen door alles en iedereen te proberen aan te klagen, Apple included, zal me echt een rotzorg zijn. Dat gaat gewoon om Epic’s eigen poen en zodat ze niet aan vervelende regeltjes gebonden zijn als makkelijke refunds en snel opzeggen van abonnementen.

Epic is wel echt een heel slecht voorbeeld als je het hebt over gevechten “tegen de Maffia”, of dat nou Apple, Google, Microsoft, Sony of wie dan ook is.
thunder8 @WhatsappHack3 december 2022 08:08
Exact. De hele Epic vs Apple zaak gaat over waar het geld heen gaat. Gebruikers die denken goedkoper uit te zijn als Epic wint, gaan van een koude kermis thuis komen, want daar gaat het helemaal niet om. Ik voorspel ALS Epic wint, dat ze met een eigen store eerst een iets lagere prijs bieden, om nog iets van goodwill te kweken onder gebruikers en te laten zien dat het toch echt om hen gaat. Daarna binnen 2 jaar onder het mom van gestegen kosten, valutaschommelingen, verzin een excuus, gaat de prijs naar minimaal naar het niveau voor de rechtszaak.

Of je nu door de hond of de kat gebeten wordt, het is 1 pot nat. Geen van deze bedrijven zijn er voor de consumenten, die zijn alleen wandelende inkomstenbronnen.
laptopleon @thunder83 december 2022 11:24
Als consument kun je toch niet echt invloed uitoefenen. Als Epic zijn eigen winkel-monopolie heeft, heb je geen keuze.

Uiteindelijk zijn consumenten bereid een x bedrag te betalen voor een bepaald product. Wie achter de schermen daar hoeveel aan verdient, daar kun je als consument toch niks aan veranderen en wat kan je het je eigenlijk ook schelen?

Koop je een ander merk hagelslag als je weet dat de winst van de fabriek naar een pensioenfonds gaat in plaats van een rijke belegger? Ik ken niemand die zo ver gaat.

Maar leg je zoiets hier voor aan tweakers, dan hebben sommigen ineens een heel uitgesproken mening. Dat is prima, maar heb je dan wel door dat er veel gekkere situaties bestaan op dit vlak, denk ik dan wel eens.
Servowire 3 december 2022 16:20
Dit is wel lelijk zeg. Ze zouden deze logica ook bij een Bitcoin of Ethereum wallet kunnen toepassen, daar betaal je ook fees (bijv. miners bij Bitcoin).
et36s 4 december 2022 20:16
Apple mag ook weleens aan banden gelegd worden. Twitter dreigen te blokkeren. Al die ellende in China toestaan. Nu deze onzin weer.

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