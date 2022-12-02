Coinbase verwijdert nft-functie iPhone omdat Apple commissie 'gas fees' vraagt

Coinbase Wallet heeft de transactiefunctie voor nft's naar eigen zeggen uitgeschakeld in de iPhone-app omdat Apple een recente update blokkeerde. Volgens het cryptoplatform vereist Apple dat zogenoemde 'gas fees' via het in-app betaalsysteem verlopen om commissie te kunnen innen.

Apple vereist dat de vermelde gas fees via het in-app betaalsysteem moeten verlopen, maar volgens Coinbase is dat onmogelijk en onterecht. Dergelijke transactievergoedingen worden aan entiteiten betaald voor het valideren van nft-transacties en worden doorgaans in cryptovaluta uitbetaald. Apples betaalsysteem zou geen cryptovaluta ondersteunen.

Daarnaast haalt Coinbase uit naar Apple: "Iedereen die begrijpt hoe nft's en blockchain werken, weet dat dit overduidelijk niet mogelijk is. Apples eigen betaalsysteem ondersteunt geen cryptovaluta dus we zouden niet kunnen meewerken, al zouden we dat willen." Het platform gaat verder: "Dit is vergelijkbaar met wanneer Apple commissie zou vragen voor iedere e-mail die verstuurd wordt via een open internetprotocol."

In de App Store-gebruikersvoorwaarden vermeldt Apple nadrukkelijk dat handelingen omtrent nft's inderdaad zijn toegestaan in apps die via het ecosysteem worden aangeboden, maar dat betalingen als in-app aankopen behandeld moeten worden, aldus The Verge. "Apps mogen in-app aankopen gebruiken voor het verkopen en aanbieden van services omtrent nft's, waaronder minting, het aanbieden [van nft's] en het overdragen hiervan." Het is niet duidelijk hoe deze regel geïnterpreteerd moet worden als Apples systeem voor in-app aankopen dit daarentegen niet ondersteunt of wanneer iemand een nft weggeeft maar een derde partij een transactievergoeding krijgt.

Gas fees zijn vergoedingen voor derden die een transactie van in dit geval nft's valideren. Omdat non fungible tokens gedecentraliseerd zijn ingericht, moeten partijen als het ware ingehuurd worden om iedere stap van een transactie te controleren. Iemand die een nft verstuurt, ongeacht of dit een verkoop of een cadeau is, betaalt een kleine vergoeding aan de entiteit die de transactie valideert. Iedere stap, van het maken tot het verkopen en van het kopen tot het overhevelen van een nft, kost een dergelijke vergoeding.

Via de iPhone-app van Coinbase is het momenteel niet mogelijk om nft's verhandelen of versturen. Onder de tweets van het platform melden gebruikers dat men als workaround via de desktopversie van Coinbase wel gewoon nft's kan verhandelen en versturen.