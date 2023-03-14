Meta stopt voorlopig met nft-ondersteuning voor Facebook en Instagram

Meta stopt voorlopig met nft-ondersteuning voor zijn socialemediaplatforms Facebook en Instagram. Dat laat Meta's hoofd voor commercie en fintech weten. De wijziging wordt in de komende weken doorgevoerd op de platforms.

Meta's commercie- en fintechhoofd Stephane Kasriel bevestigde de beslissing maandagavond in een thread op Twitter. Kasriel zegt dat het bedrijf 'voorlopig stopt met digitale verzamelobjecten'. Een woordvoerder zegt tegen The Verge dat de techgigant hiermee zijn tests voor het 'minten' en verkopen van nft's op Instagram stopzet, net als de mogelijkheid om dergelijke non-fungible tokens te delen op Instagram en Facebook. Dat gebeurt volgens de woordvoerder 'in de komende weken'. Meta introduceerde de testfuncties vorig jaar.

"In het hele bedrijf kijken we goed naar wat we prioriteit geven om onze focus te vergroten," zei Kasriel. "We stoppen voorlopig met digitale verzamelobjecten om ons te richten op andere manieren om creators, mensen en bedrijven te ondersteunen." Het bedrijf zegt zich in de toekomst meer te willen richten op andere gebieden, zoals messaging, het verbeteren van betaaldienst Meta Pay en mogelijkheden voor creators om geld te verdienen met Instagram Reels. Meta zegt tegen TechCrunch dat het bedrijf cryptocurrency in de gaten blijft houden voor op de lange termijn.

Meta suggereerde eerder al dat het komend jaar meer projecten gaat schrappen. Ceo Mark Zuckerberg noemde 2023 eerder een 'jaar van efficiëntie' voor Meta. "Als onderdeel hiervan gaan wij proactiever te werk bij het schrappen van projecten die niet presteren of niet meer zo cruciaal zijn", zei de topman in februari tegen aandeelhouders. Het bedrijf probeert kosten te verlagen en deed in november een ontslagronde van 11.000 medewerkers, wat neerkwam op 11 procent van zijn personeelsbestand.

Meta nfts
Nft-ondersteuning op Facebook en Instagram. Bron: Meta

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-03-2023 07:38
74 • submitter: bresjt

14-03-2023 • 07:38

74

Submitter: bresjt

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Reacties (74)

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bbr 14 maart 2023 08:02
Waarom bestond dit uberhaubt?
Maar blij dat meer mensen het aan de kant schoppen,. dit had nooit moeten bestaan.
memphis @bbr14 maart 2023 08:09
A non-fungible token (NFT) is a unique digital identifier that cannot be copied, substituted, or subdivided, that is recorded in a blockchain, and that is used to certify ownership and authenticity.
Als voorbeeld is dit veel gebruikt met digitale kunstwerken. Hoewel ze zeggen dat het niet kopieerbaar is wordt er wel veel misbruik van gemaakt.
SunnieNL @memphis14 maart 2023 10:53
Er is nooit gezegd dat het niet kopieerbaar is. Het is meer te zien als een licentie/echtheidscertificaat die je normaal ook al bij kunstwerken krijgt.
geert1 @SunnieNL14 maart 2023 13:26
Dus alleen interessant voor heel specifieke objecten voor een heel specifieke doelgroep. 99% van de wereldbevolking koopt geen dure kunst of een nieuwe Ferrari, en buiten dat soort aankopen heeft een echtheidsbewijs weinig plek in de wereld.

Ik heb genoeg aan een papieren bonnetje waarmee ik garantie kan krijgen op een product; bewijzen van echtheid zijn er vooral om de eigenaar een speciaal gevoel te geven. Bedoeld voor een groep die alle werkelijke behoeften al heeft voorzien en dus alleen nog gepaaid kan worden met het inspelen op narcisme en status. De rest van de wereld heeft liever een extra hap eten dan een mooi bewijsje. Dat maakt deze hype totaal onlogisch voor de praktijk waar 99% van de wereldbevolking in zit. Oftewel een verachtelijk deel van dit late stadium van kapitalisme, waar sommigen blijkbaar nog warm van worden ook.

En een gedecentraliseerd bewijsje op een blockchain is al helemaal onzin wanneer de aanbieder gewoon een centrale partij is; Ferrari geeft zelf die bewijzen van echtheid uit en dat gaat op papier minstens zo goed als in NFT-vorm. Dus zelfs in dit gekunstelde doel voor zo'n kleine groep zijn NFT's alsnog niet nodig of beter dan de huidige oplossing.

Als er maar lang genoeg gesproken wordt over een toekomstig nut dan is dat blijkbaar genoeg voor sommigen. Zelfs als "het is een eigendomsbewijs" het hoogste nut is dat er bedacht kan worden... Maar het internet of de wasmachine hoefde geen decennia te zoeken naar een eigenlijke functie of nut; bij echte uitvindingen is er eerst een probleem en daarop volgt een oplossing.
HummerHealey @geert114 maart 2023 20:36
Samengevat: ik vind het niet nuttig, dus het is niet nuttig.
Immanent Ike @SunnieNL14 maart 2023 11:45
Een certificaat heeft niet zoveel waarde als iedereen die kan maken.
bbr @Immanent Ike14 maart 2023 19:09
En al helemaal niet als er honderden instanties waar je een soortgelijk certificaat kan maken,
als je het over NFTS hebt.

https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g

Het idee is leuk, maar een bestaansrecht is er niet - imo.
En daarnaast word het massaal misbruikt.
brabbelaar @memphis14 maart 2023 08:45
Het digitale object zelf, gewoon een bestand of afbeelding, lijkt me prima te kopiëren. Maar het eigenaarschap ervan misschien niet. De vraag welk probleem nft dus oplost. En of die oplossing een hype rechtvaardigd. Misschien snap ik het niet.

Van muziek en film staat ook prima vast wie de eigenaar is en het wordt overal gekopieerd. De rechthebbende zal er nog steeds achteraan moeten als ie dat wil voorkomen.
1Mark @brabbelaar14 maart 2023 08:52
ik dacht dat alleen de url van dat plaatje in de blockchain werd opgeslagen. Dus datzelfde plaatje op een andere plek staat niet in die blockchain en heeft niet zoveel met je 'eigenaarschap' te maken, dacht ik.
avlt @1Mark14 maart 2023 09:17
Inderdaad. NFT's heten zo omdat het inderdaad tokens zijn; het enige wat jouw eigendom is, is een verzameling bits, meestal in de vorm van een URI die naar iets wijst; een plaatje of b.v. de allereerste tweet.

De token zelf kan niet gekopieerd of vervreemd worden, dat waar de URI naar verwijst ligt volledig buiten invloed van de eigenaar van het NFT en is niet jouw eigendom.

Iemand geinteresseerd in links naar originele plaatjes van de Eifeltoren?
The Zep Man
@brabbelaar14 maart 2023 08:56
Het digitale object zelf, gewoon een bestand of afbeelding, lijkt me prima te kopiëren. Maar het eigenaarschap ervan misschien niet.
NFT is geen eigenaarschap van een werk, maar eigenaarschap van een kassabonnetje dat refereert naar een werk. Het kassabonnetje bewijst niets over eigenaarschap van een werk.
avlt @The Zep Man14 maart 2023 09:18
Precies. Net zoals het blauwe vinkje bij Twitter alleen maar bewijst dat je geld overgemaakt hebt aan Musk. Verder niets.
genc007 @bbr14 maart 2023 13:28
Aan de kant schoppen? NFTs zijn nooit zo populair geweest.

Dit is wederom een centrale entiteit die ziet dat ze geen geld kunnen verdienen met dencentrale businessmodellen.
kuurtjes @bbr14 maart 2023 18:05
Ik had in de Tweakers comments gelezen dat NFT's gemaakt zijn om Blockchain een doel te geven. Opeens werd alles duidelijk.
The Zep Man
14 maart 2023 07:43
Kasriel zegt dat het bedrijf 'voorlopig stopt met digitale verzamelobjecten'.
(...)
"In het hele bedrijf kijken we goed naar wat we prioriteit geven om onze focus te vergroten," zei Kasriel.
Vrije vertaling:
NFT is onzin, we zijn niet op tijd op de hypetrein gesprongen, het kost ons meer als dat het oplevert en dat gaat in de toekomst niet veranderen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:50]

MeMoRy @The Zep Man14 maart 2023 08:05
Onzin? Zo zou ik het niet noemen. Een groots opgezette zwendel, waar een enkeling erg rijk door is geworden misschien.
Als de overheid nou eens snel kon inspringen om dit soort dingen aan te pakken, maar ja...
mrbullet @MeMoRy14 maart 2023 08:36
De overheid kan je beschermen tegen veel dingen, zoals veilig voedsel, beleggen, omgeving, wonen, verkeer etc.
Maar niet wat je met je eigen geld doet. We weten dat bv loterijen een grote zwendel is, en we blijven het kopen. NFT is een andere vorm van een loterij.
The Zep Man
@mrbullet14 maart 2023 08:45
De overheid kan je beschermen tegen veel dingen, (...) We weten dat bv loterijen een grote zwendel is, en we blijven het kopen.
Niet echt een goed voorbeeld, want de overheid heeft daar ook een (tegenstrijdig) belang bij.
NFT is een andere vorm van een loterij.
Bij een loterij speelt dat ieder lot een willekeurige kans heeft. Bij NFT is dat niet zo. Des te vroeger men ermee aan de slag ging, des te groter de kans was om groot geld te verdienen aan de FOMO en het onbenul van anderen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:50]

Tintel
@The Zep Man14 maart 2023 12:09
Daarom had de overheid zich er dus wel mee bemoeid als ze er geld in had gezien. Net zoals ze dat doet bij lotterijen. Als ze een graantje mee kan pikken dan valt de bescherming altijd wat minder goed uit...

(Want het blijft bijzonder dat de overheid lotterijen met een belachelijke lage winst-kans toelaat / zelf exploiteert - dat staat eigenlijk gelijk aan zwendel)
1Mark @The Zep Man14 maart 2023 08:51
Heel bijzonder hoe graag men een specifieke url van een lelijk plaatje van zo'n aap wilde kopen..
jaenster @1Mark14 maart 2023 09:33
Ik vind voetbal plaatjes niet veel anders. En als je ziet wat sommige baseball cards waard zijn in de USA. Het is klassieke wat de gek er voor geeft.

@Iblies je hoeft me niet te overtuigen van hoe belachelijk NFT's zijn, mijn punt was meer dat het ook is wat de gekte er voor geeft, hier moet je alleen nog gekker voor zijn :) :+

[Reactie gewijzigd door jaenster op 23 juli 2024 03:50]

Iblies
@jaenster14 maart 2023 10:57
Die plaatjes worden in beperkte series geprint en is fysiek zichtbaar en overdraagbaar.

Digitale barcodes lijkt daarom meer op loterijen en wat de gek er voor geeft wat die hoopt het waard zal worden.
MeMoRy @mrbullet14 maart 2023 09:30
Oh zeker wel. Je hebt de wet op kansspelen en de kansspelauthoriteit om deze te handhaven.
Maar ja, de Nederlandse overheid is zelf eigenaar van de Staatsloterij, dus heeft sowieso een dubbele pet op. En als ze zouden ingrijpen, dan zouden ze waarschijnlijk focussen op dat ze er belastinggeld over kunnen vangen, in plaats van de consument beschermen.
Verder is oplichting gewoon een misdrijf (artikel 326 Wetboek van Strafrecht). Maar ja, er zou dan eerst in de rechtzaal erkend moeten worden dat NFTs een vorm van oplichting is.
Wolfos @MeMoRy14 maart 2023 12:03
NFTs zijn niet persé een vorm van oplichting. Als je iemand voor $10,000 een plaatje verkoopt en de verkoopgeschiedenis gefaked hebt zodat het veel meer waard lijkt dan heb je een punt. Maar als je er verder geen schijn van waarde aan geeft dan is het puur aan de koper.
GeroldM @Wolfos14 maart 2023 15:31
Probleem is dus dat deze persoon NIET het plaatje koopt. Alleen maar een link naar dat plaatje. Krijg de indruk dat sommige mensen dat verschil niet kunnen of willen zien.

Als de werkelijke eigenaar van het plaatje het plaatje weghaalt of de link naar het plaatje verandert, dan zit jij met een nietwerkende link die je 10.000 USD heeft gekost.

NFT != Non-Fungible Token
NFT == Naïve Fool Token
Wolfos @GeroldM14 maart 2023 15:41
Ik ga je niet vertellen dat het nuttig is of $10k waard is, maar oplichting impliceert dat de verkoper het representeert als iets dat het niet is. Ik denk niet dat Meta dat gedaan heeft.
lukjah @mrbullet14 maart 2023 08:44
We weten dat bv loterijen een grote zwendel is, en we blijven het kopen. NFT is een andere vorm van een loterij.
Sterker nog, de (meeste) loterijen zijn van de staat.
litebyte
@mrbullet14 maart 2023 09:06
De overheid legt wel regels op waar loterijen (noem het gelegimiteerde zwendel) aan moeten voldoen, zie het als een soort bescherming.

Het punt is dat we nu machtige digitale 'overheden' hebben zoals facebook (schuilnaam Meta) die door lobbyen, om electorale redenen, of om ( geo) politieke beleidsbeinvloedbaar of beleidsbepalend zijn.
Dauthi @mrbullet14 maart 2023 09:10
De poppetjes binnen de overheid willen de burgers niet beschermen.
Daarom is bijna ieder systeem en industrie dat we hebben gecorrumpeerd: de economie, landbouw en voeding, pharmaceutisch, technologie, milieu natuur en klimaat, ontwikkelingshulp, wapenindustrie en oorlogen.
Alles wordt gelobbyt en de politici en ambtenaren zijn zeer omkoopbaar.

In Brussel werken 55000 ambtenaren EU en er zijn 48000 lobbyisten transparency.eu om hen te beïnvloeden. Wetsvoorstellen worden veelal 1 op 1 overgenomen van de lobbyisten.
Reguleringen zijn dus veelal in het voordeel van de politici, die er persoonlijk beter van worden, en de industrie die ontzettend veel verdiend, en macht ontleent aan het lobbyen.

Ook in Den Haag lopen lobbyisten de deur plat, veelal omdat ze toegangspasjes hebben voor de voor hen belangrijke ministeries.

De overheden zouden wel kunnen beschermen maar principal-agency dilemma's zorgen er voor dat ze dat voornamelijk nalaten.
WillySis @Dauthi14 maart 2023 09:50
Dat is wel een heel somber beeld van de overheid.
Corruptie vindt plaats, maar is zeker niet algemeen. Binnen de EU hebben ambtenaren en zelfs de politici niet veel macht. Als je via omkoping succes wilt hebben, dan moet je ook gelijk een flink aantal mensen omkopen en daarmee is de kans vrij groot dat je tegen de lamp loopt.

Lobbyen is vooral het geven van informatie. Natuurlijk lobbyt elke organisatie om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen of tegen te houden. Daarbij worden vaak overdreven voorspellingen gedeeld en industrieën dreigen te vertrekken of grote verliezen te gaan leiden. Tegen elke lobbyist staat wel weer een tegenhanger die juist het milieu (oid) behartigt.
Het aantal lobbyisten met een vergunning zegt niet heel veel. Ik heb ook zo'n pasje namens een patiëntenvereniging. Ik kom misschien drie keer per jaar in Den Haag en ben in vijf jaar tijd twee keer in Brussel geweest.
jwal @Dauthi14 maart 2023 11:25
Je hebt op zich gelijk, maar niet op het vlak van omkoping.
Neem bijvoorbeeld het indienen van een compleet wetsvoorstel. De multinational schrijft de wetgeving, officieel "als voorbeeld" omdat zij kennis hebben van de specifieke markt waarop men regulering wil invoeren, maar het wordt wel heel makkelijk voor de politicus als iemand zijn huiswerk al voor hem gedaan heeft. De politicus kiest er dan soms zelf voor om het volledige wetsvoorstel zoals de lobbyist het heeft aangeleverd voor te stellen.
Lobbyisten hebben wekelijks tot dagelijks toegang tot de bestuurslaag, wij iedere 4 jaar. 1x raden wie er meer beinvloed welke beleidskoers er wordt gevaren.. We leven in een lobbycratie. Het grote geld regeert.
Op zich niet erg, ware het niet dat ons een narratief wordt verkocht dat wij degenen zijn die de koers bepalen via de verkiezingen. En we hebben invloed, maar bij lange na niet wat we in een democratie horen te hebben.
stftweaker @mrbullet14 maart 2023 09:11
Veilig voedsel wil ik ook niet gelijk zeggen. En qua loterijen ik geloof dat de staat ook aandelen heeft in vele loterijen dus ja wat is de definitie van beschermen in deze?
The Zep Man
@stftweaker14 maart 2023 09:20
Veilig voedsel wil ik ook niet gelijk zeggen.
Nederland staat wereldwijd op plek 5. Enkel op veiligheid op positie 12, met niet een hele grote afstand t.o.v. positie 1. Dat is echt niet slecht.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:50]

Jerie @mrbullet14 maart 2023 11:24
De overheid kan je beschermen tegen veel dingen, zoals veilig voedsel, beleggen, omgeving, wonen, verkeer etc.
Maar niet wat je met je eigen geld doet.
xd hoe is dit niet tegenstrijdig? Het eerste zinnetje zijn notabene directe voorbeelden van hoe je je geld uitgeeft. Als je je geld uit wilt geven aan namaaksigaretten, vapo's, en je voedsel in de koelkast laat bederven dan heb je die keuze. Maar de overheid doet wel haar best om ons te beschermen, ook in die opzichten.

Zo heeft in deze context onze overheid jarenlang hardhandig opgetreden tegen kansspelen, met als gevolg de vele illegale goksites en een monopoliepositie voor Holland Casino. Daarentegen worden kinderen ook beschermd jegens de lootgoden van Diablo Immortal (met belachelijke grind en P2W).

Helaas hebben ze me niet beschermd tegen Panini, Magic: The Gathering, en Diablo 3 maar het is een complexe wereld, met enorm veel partijen en belangen. Ik ga niet uit van onwil maar onmacht en onwetendheid, tot het tegendeel is bewezen.

NFTs zijn niets meer of minder dan digitale certificaatjes die door een ieder zijn te verifiëren. Waarbij de uitgever van de certificaatjes bepaald wanneer deze offline worden gehaald, want de data (verwijzing middels URL) is gecentraliseerd (bijvoorbeeld plaatjes op hun Nginx servertje). Een zwendel is het, een loterij niet.

Overigens vind ik een loterij die eerlijk is over de kansen (openheid), en redelijke kansen heeft (redelijkheid), niet een zwendel. Wel vind ik het dom om er aan mee te doen, helaas kan ik m'n vrouw er niet over overtuigen...
deniz280 @mrbullet14 maart 2023 13:26
Overheid die ons totaal niet beschermt wat betreft verslavende gok systemen.
z1rconium @MeMoRy14 maart 2023 09:51
Een NFT kan voor heel veel zaken worden gebruikt, ja ook voor zwendel. Als je iets weet van de ticketing industrie - die leeft op zwendel, zeker ticketmaster.

Een use-case die die zwendel juist aan banden legt dmv van NFT's. Ga naar een concert van Suzanne & Freek en je tickets zijn NFT's zonder dat je het doorhebt en nog geen ticket die door een bot is opgekocht en doorverkocht voor 10x de prijs (technisch zo goed als onmogelijk) - GET Protocol regelt dit bijvoorbeeld, ondertussen al 3.5 miljoen tickets verkocht, dagelijks gebruiken 17 bedrijven dit protocol in de event industrie.

Het is allemaal niet zo zwart/wit.
biteMark @MeMoRy14 maart 2023 11:04
Dat is niet de taak van de overheid. NFTs zijn geen oplichterij als zodanig, men is altijd heel open geweest over wat NFTs zijn en dan is het aan jezelf om te bepalen wat je ermee doet. De advertenties van sommige partijen zijn weliswaar misleidend maar dat heeft niks met het product als zodanig te maken.
Nimja @MeMoRy14 maart 2023 08:38
Ik snap ook niet dat het niet gewoon opgepakt is als pyramid scheme.
-=bas=- @MeMoRy14 maart 2023 09:29
Je zal die plaatjes van die lelijke apen maar hebben getekend.
Dan was je flink binnen gelopen.
Maar het staat een ieder vrij om ze wel of niet te kopen.
Als je dan 100,000 dollar voor een lelijke aap neer telt, dan is dat toch echt je eigen keuze.
WillySis @MeMoRy14 maart 2023 09:35
Iedereen is vrij om voor zich zelf te bepalen wat onzin is. Iedereen is ook vrij om te handelen in wat hij/zij leuk vindt om te verkopen. Het is ook aan iedereen zelf om te bepalen wat hij/zij koopt en hoeveel geld het hem/haar waard is.
Er is ook nooit een marketingcampagne geweest om ntf's aan de man te brengen. Zwendel is het daarbij dus zeker niet. Er zijn een aantal digitale artiesten die een leuk centje hebben kunnen verdienen, maar niemand zal zich gedwongen hebben gevoeld om ntf's te kopen.

Zelf heb ik ooit eens flesjes gebakken lucht verkocht op een vrijmarkt. Liep tot mijn verbazing verrassend goed. De ntf's is gewoon een vorm van gebakken lucht.
Keypunchie @The Zep Man14 maart 2023 07:51
Amen.
Jerie @The Zep Man14 maart 2023 08:01
Dat, en er is nogal wat gebeurt in SV de afgelopen week. Dat allerlei gevolgen heeft. Maar zolang men dat beestje niet bij de naam noemt (grootste bank SV, SVB, is omgevallen) blikft het helaas wel gissen en speculatie. In ieder geval handig nieuws om stabiliteit te stimuleren.
kidde @The Zep Man14 maart 2023 08:13
Het is de vraag of dit weer iets zegt over Facebooks investeringen in de Metaverse.

Volgens mij vliegen de werknemers er met duizenden tegelijk uit bij FB. NFT is een makkelijke keuze, maar ik vraag me af wat er nog meer wordt geschrapt.
Some12 @The Zep Man14 maart 2023 11:01
Waarom is het een verklaring van eigendomsrecht, onzin? Je kan hiermee toegang krijgen op Platform B, waar je die gekocht heb op platform A.

Dus dat betekend dat als je een donatie aan een goed doel hebt gedaan, je bijvoorbeeld advertenties kan skippen op een scala aan ondersteunende websites. (Bijvoorbeeld) Of je kan claimen een actie gedaan te hebben, waardoor je dingen ergens anders weer kan unlocken.

Of je koopt een schoen van een bepaald sportmerk, waardoor je automatisch niet meer hoeft te betalen voor een skin in een virtueel platform, welke die skins verkoopt.

Genoeg toepassingen te bedenken.
Frogmen 14 maart 2023 08:40
NFT is net als Crypto handel in niets of in het geval van NFT net iets meer dan niets. Het speelt in op de hebberigheid en goklust van de mens. Daarnaast zijn er velen die bang zijn het te hebben gemist. Samen met een gecreeerde schaarste ontstaat er prijs stijging.
Dit gaat allemaal goed totdat mensen er achter komen dat het niets is, of de prijs zo hoog wordt dat niemand het kan betalen en dan stort het in. Na het instorten begint het opnieuw vaak gestimuleerd door deskundigen van de markt die iedereen een opleving beloven.
Als je dit alleen zou doen, zou je veroordeelt worden voor oplichting maar omdat er geen eigenaar is kan dat niet en wordt het gedoogt.
genc007 @Frogmen14 maart 2023 13:28
Zo te zien ben jij slimmer dan de 100.000’en ontwikkelaars die nu werken aan web3.0 oplossingen.
barthenk @genc00714 maart 2023 15:44
En in ieder geval minder hebberig. En van die "100.000'en" heeft nu zelfs Meta al geen zin meer, dus ik denk dat Frogmen een punt heeft.
genc007 @barthenk14 maart 2023 17:45
Want Meta is jouw definitie van een ethisch en moreel bedrijf waar elke organisatie een voorbeeld aan zou moeten nemen?
barthenk @genc00716 maart 2023 15:07
Nee. Kun je nagaan hoe snel een ethisch en moreel bedrijf nu maakt dat ze wegkomen van 'web3.0'.
genc007 @barthenk16 maart 2023 15:38
Ik denk dat je nog niet snapt dat web3.0 en “bedrijf” niet samen gaan.

Misschien moet je je iets meer verdiepen in de materie voordat je meer onzin uitkraamt.
barthenk @genc00722 maart 2023 15:27
Je vraagt, suggestief, of ik Meta een ethisch en moreel bedrijf vind. Daarop reageer ik. Vervolgens bedenk je dat ik iets anders weer niet snap en concludeer je dat ik "onzin uitkraam".

Je kunt het best met me oneens zijn, maar laten we proberen dat een normaal gesprek te houden, zonder aannames en beledigingen.
genc007 @barthenk23 maart 2023 10:57
Je kraamt inderdaad onzin uit, aangezien je nog steeds niet snapt dat web3.0 en 'bedrijven' niet samengaan.

Decentraal is het tegenovergestelde van centraal.

Ik zal het je uitleggen:
- Web1.0: Centrale distributie van centraal content creatie (bv websites met tekst lezen, bv nieuwsberichten door AD)

- Web2.0: Centrale distributie van decentrale content (bv Uber die op een centrale locatie, decentrale aanbod en vraag van transport samenbrengt. Of twitter waar gebruikers zelf content delen)

Web3.0: Decentrale distributie van decentrale content (bv p2p betalingen rechtstreekt aan een nft-kunstenaar). Hierbij komt nergens een centrale organisaite / bedrijf aan de bal. De nft artiest maakt zelf zijn content, biedt deze aan op een decentrale platform die van niemand is, en ontvangt de betaling direct vanuit de koper. De koper daarentegen zoekt naar kunst op een decentrale platform, en als hij iets leuks vindt, dan betaalt hij voor het artikel en krijgt deze automatisch uitgewisseld in zijn wallet.

Snap je nu waarom je onzin uitkraamt?
AlphaWierie 14 maart 2023 09:43
Ik ben blij dat die hele NFT bubbel aan het barsten is. In het begin was het nog best geinig om bijvoorbeeld als kunstenaar je eigen project online te zetten en ermee te verdienen. Maar inmiddels worden er 10.000den euro's betaald voor een comic plaatje van een aap..
obscura @AlphaWierie14 maart 2023 10:36
Je kan het laakbaar vinden maar het is wel meer dan een plaatje: je behoort tot een elitair clubje van mensen die zo een plaatje van een aap hebben... Het gaat dan ook minder om het plaatje zelf (voor velen dan toch), meer het bezit ervan dat je kan bewijzen. Bv access in bepaalde online groepen, events, ... (networking)
Larmoth 14 maart 2023 09:15
Grappig hoe de tweaker userbase (gem. leeftijd?) zo negatief staat t.o.v. NFT. Ikzelf blij nog altijd hun nut zien in bepaalde toepassingen zoals games of traceability of goods. Natuurlijk mag de zwendel van JPEG en dergelijk eruit maar de basis blijft een mooi concept.
kodak
@Larmoth14 maart 2023 09:37
Wat is volgens jou dan het nut van NFT voor Meta of Facebook? Want het concept mooi vinden is nogal makkelijk als je het niet betrekt op het nieuws of de praktijk.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 03:50]

geert1 @Larmoth14 maart 2023 10:32
Toepassingen in games zijn er nog niet geweest waar het de spelervaring werkelijk verbetert. De NFT-games die er zijn, gaan compleet over geld verdienen en de spelletjes zelf zijn niet leuk. Het zijn lege ervaringen die werken als een lopende band waar je achter moet zitten. Dit zijn dan de gevallen die geen zwendel bleken te zijn, want die zijn er ook zat geweest.

Voordat NFT's kwamen was er al steeds meer monetization in games en het gros van de gamers zag dat ook als een verslechtering, met hooguit hier en daar een uitzondering waar het redelijk kon. NFT's worden door gamers massaal uitgekotst want die kunnen de spelervaring alleen nog maar leger maken.

NFT's voor gaming zijn hooguit interessant voor de uitgever, om extra geld te vangen van whales, wanhoop en hebzucht. De hype bestaat niet vanwege de kopers van de NFT's of het nut ervan; het is puur gedreven door de aanbiedende kant. De eerste verkoop van een NFT kan nog iets opleveren, voordat men erachter komt dat het een kat in de zak is...

Het idee dat NFT's zouden dienen om items tussen games te wisselen is ook onzin: als dat games zijn van verschillende ontwikkelaars/uitgevers dan gaat dat niet gebeuren; die items overnemen kost een hoop ontwikkeltijd en ze passen waarschijnlijk helemaal niet in de andere game. En als het een nieuwe game is van dezelfde uitgever dan was een NFT al helemaal onnodig; dan kan het zomaar met een account of een code gedaan worden. Gaming is sowieso een gecentraliseerd ding, een decentrale uitwisseling daar bovenop is hooguit een wassen neus.

Echte gameplay-mechanics die ontworpen zijn voor plezier en de ervaring zullen altijd duizend keer beter zijn dan welke NFT dan ook. Die verpesten juist het landschap.

Ik hoop ten zeerste dat deze stap weg van NFT's door Meta navolging gaat krijgen.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 03:50]

IStealYourGun @Larmoth14 maart 2023 11:17
Op zich is het idee op papier wel goed, maar eigenlijk willen developers vooral dat je hun nft's koopt en laten ze externe nft's niet toe. Dan kan je evengoed en veel goedkoper gewoon een centrale DB gebruiken zoals steam dat vandaag doet.
GekkePrutser
@Larmoth14 maart 2023 13:30
Natuurlijk mag de zwendel van JPEG en dergelijk eruit maar de basis blijft een mooi concept.
Het probleem is dat deze techniek helemaal wordt opgeslurpt door de hype om de hele zwendel heen, en gewoon helemaal nergens anders meer voor staat.

Zie ook hoe bitcoin bedoeld was als ondermijning van de banken maar inmiddels de graaierige investeerders 'zekerheid' wilden en het hele systeem weer hebben nagebouwd in bitcoins met exchanges als de nieuwe banken. Het hele idee erachter is gewoon geperverteerd door de hype.

Dat is helemaal onafhankelijk van de onderliggende blockchain als technologie, maar ook die is veel te vaak overal in gepropt om in de hype mee te liften, ondanks dat die in veel gevallen helemaal niks toevoegde.

Wat ik zelf wel graag zou zien dat als ik bijvoorbeeld een game koop, ik deze zou kunnen doorverkopen met behulp van een NFT. Net zoals je een Xbox game kan doorverkopen op marktplaats. Zoiets zou voor mij als consument iets toevoegen. Maar momenteel is het puur een zwendel voor mensen om geld te verdienen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 03:50]

Verwijderd @Verwijderd14 maart 2023 09:59
Crypto is dan ook een ponzi schema. Er komt alleen waarde in door nieuwe investeerders. Maar goed, lekker oogkleppen op houden zou ik zeggen.
obscura @Verwijderd14 maart 2023 10:33
Ik vind het opmerkelijk dat crypto zo een gevoelige snaar is bij veel personen.
Immanent Ike @obscura14 maart 2023 11:50
Het is toch niet meer dan logisch dat de crypto hype ook een tegenreactie teweeg brengt?
obscura @Immanent Ike20 maart 2023 15:11
Ja zeker, maar ik zou op tweakers toch net iets meer verwachten dan enkel "het is een ponzi". Los van wat je van de monetaire waarde van crypto of de hype of whatever kan vinden, de tech is toch wel fantastisch. Ook de kennis die momenteel wordt opgedaan rond zero knowledge proofs etc die ook inzetbaar is buiten blockchain...
Larmoth @Verwijderd14 maart 2023 11:26
hahaha je hebt een punt
FrostyPeet 14 maart 2023 08:39
Ik geniet meer van een mooi fysiek voorwerp dan van een gecertificeerd plaatje op een apparaat, waarvoor ik een account moet aanmaken en een werkende internet verbinding nodig heb om het mijn eigendom te maken en het te verkopen.
Dark Angel 58 @FrostyPeet14 maart 2023 09:11
Ik geniet meer van een mooi fysiek voorwerp dan van een gecertificeerd plaatje op een apparaat, waarvoor ik een account moet aanmaken en een werkende internet verbinding nodig heb om het mijn eigendom te maken en het te verkopen.
Helemaal mee eens... maar een bijkomend nadeel maar het kan ook een voordeel zijn is dat je zelf kunt afstoffen wanneer het niet in een glazen of plastic box zit. Zo bouw je een band met een fysiek item :)
kaltun 14 maart 2023 10:24
omg ..
ik verbaas me echt dat meeste tweakers niet eens weten wat een NFT ( en crypto) is en hun meningen creëren via de negatieve berichten vanuit het net...

ja jongens het is een:
- ponzi
- piramide spel
- virtuele plaatjes
- gebakken lucht
- bubbel
- onderwereld geld ( kopen van wapens , drugs ect ect)
- ontraceerbaar
- ect ect

intussen groeit het gebruik,wordt op meerdere vlakken toegepast, worden nieuwe toepassingen gecreërd voor het gebruik ect ect ... maar zodra het op het nieuws komt ( negatief of positief) zie je mensen die het minst verstand hebben het hards ( negatief) schreeuwen

steek jullie hoofden maar in het zand, doe niet mee met het next fase of internet ...
ik geniet van het bezitten van NFT's ( en nee ik doe niet mee met de BAYK hype of cryptopunks of andere waardeloze nft hype , mijn advies is DYOR )
ik zie zoveel ontwikkelingen in de crypto wereld, ik weet niet meer wat ik moet volgen ( zakelijk, games , muziek, ads ....)
laat de haters maar haten, intussen volg ik en doe mee met de SPONZI of de bubbel ;)
Larmoth @kaltun14 maart 2023 11:27
Veel success en volledig akkoord
Immanent Ike @kaltun14 maart 2023 11:55
Vertel, wat voor positieve bijdrage kunnen NFT's leveren aan de muziekwereld?
kaltun @Immanent Ike14 maart 2023 12:05
houd er rekening mee dat het nog in ontwikkeling is, een klein voorbeeld

https://music.gala.com/
Frogmen @kaltun14 maart 2023 15:29
@kaltun Gewoon interesse wat voor NFT heb je dan gekocht en wat is de reden erachter om deze te kopen? Want eerlijk gezegd ik zie het voor mezelf niet.
kaltun @Frogmen14 maart 2023 16:11
~~

[Reactie gewijzigd door kaltun op 23 juli 2024 03:50]

genc007 14 maart 2023 13:30
Wanneer gaan mensen snappen dat NFTs een revolutie zijn?

Misschien niet in huidige vorm, maar iets digitaals ‘uniek’ kunnen maken is iets waar we al jaren naar opzoek waren.

Digitaal was altiid makkelijk te kopieren, maar nu opeens niet meer. Dat is de innovatie, en niet de huidige use case van apen plaatjes.

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