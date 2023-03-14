Meta stopt voorlopig met nft-ondersteuning voor Facebook en Instagram

Meta stopt voorlopig met nft-ondersteuning voor zijn socialemediaplatforms Facebook en Instagram. Dat laat Meta's hoofd voor commercie en fintech weten. De wijziging wordt in de komende weken doorgevoerd op de platforms.

Meta's commercie- en fintechhoofd Stephane Kasriel bevestigde de beslissing maandagavond in een thread op Twitter. Kasriel zegt dat het bedrijf 'voorlopig stopt met digitale verzamelobjecten'. Een woordvoerder zegt tegen The Verge dat de techgigant hiermee zijn tests voor het 'minten' en verkopen van nft's op Instagram stopzet, net als de mogelijkheid om dergelijke non-fungible tokens te delen op Instagram en Facebook. Dat gebeurt volgens de woordvoerder 'in de komende weken'. Meta introduceerde de testfuncties vorig jaar.

"In het hele bedrijf kijken we goed naar wat we prioriteit geven om onze focus te vergroten," zei Kasriel. "We stoppen voorlopig met digitale verzamelobjecten om ons te richten op andere manieren om creators, mensen en bedrijven te ondersteunen." Het bedrijf zegt zich in de toekomst meer te willen richten op andere gebieden, zoals messaging, het verbeteren van betaaldienst Meta Pay en mogelijkheden voor creators om geld te verdienen met Instagram Reels. Meta zegt tegen TechCrunch dat het bedrijf cryptocurrency in de gaten blijft houden voor op de lange termijn.

Meta suggereerde eerder al dat het komend jaar meer projecten gaat schrappen. Ceo Mark Zuckerberg noemde 2023 eerder een 'jaar van efficiëntie' voor Meta. "Als onderdeel hiervan gaan wij proactiever te werk bij het schrappen van projecten die niet presteren of niet meer zo cruciaal zijn", zei de topman in februari tegen aandeelhouders. Het bedrijf probeert kosten te verlagen en deed in november een ontslagronde van 11.000 medewerkers, wat neerkwam op 11 procent van zijn personeelsbestand.