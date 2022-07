Mojang staat nft’s en blockchainimplementatie niet toe in Minecraft

Ontwikkelaar Mojang Studios staat de implementatie van blockchain en het gebruik van gamebestanden om nft’s te maken niet toe in Minecraft. Het vindt dat nft’s 'niet passen bij de waarden van Minecraft'.

Momenteel werkt Mojang aan vernieuwde gebruikersvoorwaarden, die een passage bevat over nft’s en blockchain. De gamestudio heeft voor de publicatie van de nieuwe richtlijnen besloten om een verklaring te geven over deze passage. Mojang heeft gemerkt dat een aantal gebruikers en bedrijven onlangs nft’s hebben uitgebracht die zijn gekoppeld aan Minecraft-wereldbestanden en skins.

“Om ervoor te zorgen dat Minecraft-spelers een veilige ervaring hebben, mogen blockchaintechnologieën niet worden geïntegreerd in onze client- en serverapplicaties”, zegt de ontwikkelaar. Ook mogen in-gamebestanden zoals werelden, skins, items of andere mods 'niet worden gebruikt om zeldzaam digitaal bezit te creëren'.

Dit wil de ontwikkelaar niet toestaan, omdat het 'in strijd is met de inclusieve boodschap van het spel'.“Nft's zijn niet inclusief voor onze hele gemeenschap en creëren een tweedeling van nft-bezitters en mensen die geen nft’s hebben. De investeringsmentaliteit rond nft's haalt de focus weg van het spelen van het spel en moedigt woekerwinsten aan”, zegt Mojang. Daarnaast maakt het zich zorgen om de fraude die wordt gepleegd met nft’s. Verder zegt de ontwikkelaar dat het geen plannen heeft om blockchain in Minecraft te implementeren. Wel gaat het 'de verdere ontwikkeling van blockchain op de voet volgen, om ervoor te zorgen dat onze regels worden gehandhaafd en om te bepalen of het veiligere ervaringen of andere praktische toepassingen in gaming mogelijk zal maken'.

Mojang is niet het enige bedrijf dat nft’s weert van zijn platform. Sinds oktober verbiedt Valve het aanbieden van spellen op Steam die 'gebouwd zijn op blockchaintechnologie die nft's of cryptovaluta verschaffen of laten verhandelen'.