Minecraft-bans gelden straks ook voor privé-servers

In een aankomende versie van Minecraft kunnen spelers die een ban hebben gekregen van ontwikkelaar Mojang ook niet meer spelen op privé-servers. Ze kunnen dan alleen nog maar de singleplayermodus betreden, zolang de ban voortduurt.

De wijziging zal gelden voor zowel de Bedrock als de Java-editie van de game. De update waarin dit zal gelden, is nu in pre-release vorm beschikbaar voor de Java-editie en telt versienummer 1.19.1. Deze moet op 28 juni daadwerkelijk uitkomen. Wanneer het voor Bedrock gaat gelden, is niet duidelijk.

Naast de introductie van bans die gelden voor privé-servers, introduceert Mojang ook ondersteuning voor het melden van grensoverschrijdend gedrag in de chat. Een hulppagina voor de Java-editie zet uiteen hoe dat proces eruit ziet. Misbruik van het systeem kan ook tot een ban leiden. Het is niet helemaal duidelijk of een ban meteen geldt voor Bedrock en Java tegelijk, maar vermoedelijk wel.

Microsoft-dochter Mojang legt uit dat meldingen over spelers beoordeeld worden door hun 'zeer getrainde moderatiestaf' en dat permanente bans alleen voor 'de meest ongehoorde overtredingen' zijn bedoeld. Alleen meldingen van grensoverschrijdend gedrag in openbare servers worden beoordeeld, 'persoonlijke werelden worden niet beoordeeld'; de bans gelden er alleen wel voor. Spelers die een ban hebben gekregen, zien daarvan een melding bij game-log-in.

Mojangs bans staan los van een eventuele ban van een privé-server. Administrators daarvan zijn vrij om spelers te verbannen wanneer ze willen; die ban heeft alleen effect op de server of servers die zij beheren. In een topic op de Minecraft-subreddit wordt veel gepraat over de nieuwe beslissing van Mojang en Microsoft. Gebruikers zijn het overwegend niet eens met de algemene moderatiestrategie.

Minecraft kent momenteel de versies Java en Bedrock. Op mobiele apparaten en consoles is alleen Bedrock beschikbaar en deze ondersteunt crossplay. Op macOS en Linux is alleen de Java-editie beschikbaar en op Windows is er keuze uit beide. Microsoft heeft een verdere uiteenzetting van de verschillen van de twee versies.