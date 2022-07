Java-versie Minecraft bevat eerbetoon aan overleden Minecraft-streamer

De launcher van de Java-versie van Minecraft bevat een eerbetoon aan de streamer Technoblade. De YouTuber, wiens kanaal meer dan 13 miljoen abonnees heeft, is vorige week overleden aan de gevolgen van kanker. Hij is 23 jaar geworden.

De afbeelding in de launcher toont een varken met een kroon. Dit is een verwijzing naar Technoblades avatar in Minecraft, een varken-man met een gouden kroon. De originele versie van de afbeelding heeft een varken in dezelfde positie, maar daar ontbreekt het karakteristieke hoofddeksel.

Technoblade maakte deel uit van de populaire Minecraft-server Dream SMP. Er is vrij weinig bekend over zijn privéleven, behalve dat hij Alex heette. Vorig jaar werd hij gediagnosticeerd met kanker. In een YouTube-video die afgelopen donderdag werd gepubliceerd, las de vader van Technoblade een bericht voor van de streamer. Daarin schrijft Technoblade over het maken van zijn laatste video, terwijl hij worstelde met kanker. Op het moment van schrijven is de video meer dan 54 miljoen keer bekeken. Het Minecraft-team schrijft vrijdag dat het "kapot is van het verlies van Technoblade" en dat hij "veel heeft betekend voor de gemeenschap van het spel".