Schrijver van 'einde' van Minecraft zegt dat Microsoft dat einde niet bezit

De schrijver van het 'Endgedicht' van Minecraft, dat verschijnt nadat spelers de Enderdraak hebben verslagen en de game hebben 'uitgespeeld', beweert dat Microsoft de rechten daarvan niet bezit. Om die reden heeft hij de tekst in het publieke domein geplaatst.

Volgens de auteur, Julian Gough, heeft hij weliswaar 20.000 euro gekregen voor zijn poëtische bijdrage, maar heeft hij nooit een contract ondertekend. Mojang zou hem in 2011, nadat hij het geld al had ontvangen, wel een contract opgestuurd hebben, maar dat weigerde hij te ondertekenen. Toen Microsoft de game een paar jaar later kocht, kreeg hij nogmaals de vraag om het contract te ondertekenen, maar ook ditmaal weigerde hij.

Afgelopen december besloot hij, naar eigen zeggen na lang beraad, om zijn auteursrecht weg te geven en 'het einde van Minecraft' in het publieke domein te plaatsen. Volgens hem mogen mensen de 1542 woorden tellende tekst nu naar hartenlust gebruiken voor wat ze maar willen; ze mogen het drukken op T-shirts, gebruiken in schooltoneelstukjes of zelfs op de zijkant van hun busje schrijven.

Microsoft heeft op het moment van schrijven nog niet gereageerd op dit verhaal, dus in hoeverre Gough de volledige waarheid spreekt, is moeilijk te zeggen. Neem het dus met een flinke korrel zout.

Het 'Endgedicht' verschijnt tijdens de aftiteling, nadat spelers in het gebied genaamd 'De End' de Enderdraak hebben verslagen. Het gedicht bestaat uit een gesprek tussen twee onbekende sprekers, die stilstaan bij de prestaties van de speler en zijn relatie met de rest van het universum.