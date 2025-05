Monkey Island- en Terminator-acteur Earl Boen is overleden

De Amerikaanse acteur Earl Boen is overleden op 81-jarige leeftijd. Hij is vooral bekend van zijn rol als Dr. Silberman, de psycholoog die in de eerste drie Terminator-films figureerde. Ook zullen gamers zijn stem herkennen van onder meer Captain LeChuck uit de Monkey Island-games.

Waarschijnlijk was piratenkapitein LeChuck de meest bekende gamegerelateerde rol waar hij zijn stem aan leende. Daar begon hij in 1997 mee voor de toenmalige game The Curse of Monkey Island. Dat was ook de eerste game in de reeks die volledige voice-overs had. Zijn laatste rol in de Monkey Island-reeks was in Tales of Monkey Island uit 2009.

Maker Ron Gilbert wilde Boen ook weer graag inhuren voor de game Return to Monkey Island van vorig jaar, maar Gilbert vertelde eerder tegenover de website Adventure Gamers dat de acteur vriendelijk had geweigerd, wegens het feit dat hij ouder werd en al met pensioen was.

Boens stem was te horen in een veelheid games, waaronder voice-overs in World of Warcraft. Ook vertolkte hij rollen in Zork: Grand Inquisitor, Soldier of Fortune, Metal Gear Solid 2, Star Trek: Bridge Commander, Call of Duty en Psychonauts. De acteur was wat gamerollen betreft vooral actief in de eerste jaren voor en na het millennium.

Op het vlak van film is Boen vooral bekend van zijn rol als Dr. Silberman, de ietwat bekrompen en middelmatige psycholoog die in de eerste Terminator-film Kyle Reese ondervroeg en in de tweede film hetzelfde deed met het personage Sarah Connor. Ook zat hij in de derde film, Terminator 3: Rise of the Machines en kwam hij voor in archiefmateriaal van Terminator: Dark Fate uit 2019.