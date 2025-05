Return to Monkey Island komt op 27 juli uit voor Android en iOS - update

Return to Monkey Island komt op 27 juli uit voor Android en iOS. Van origine kwam de game in 2022 uit voor pc's en de huidige generatie Xbox en PlayStation. Het gaat hier om de eerste Monkey Island-game van de originele maker Ron Gilbert sinds 1991.

In de beschrijving van de op donderdag geplaatste trailer voor de mobiele versie schrijft uitgever Devolver Digital dat de game zowel smartphones als tablets zal ondersteunen. De trailer vertoont hoogstwaarschijnlijk geen beelden van deze mobiele versies van de game, aangezien de beelden identiek zijn aan die van een trailer die vorig jaar al getoond werd, voor de andere versies.

Return to Monkey Island is net als zijn voorgangers een point & click adventure game. De speler volgt het verhaal van Guybrush Threepwood, direct na Monkey Island 2. Opnieuw is Threepwood achter het geheim van Monkey Island aan en opnieuw moet hij daarin concurreren met de ondode piratenkapitein LeChuck. Sinds 1991 kwamen nog drie Monkey Island-games uit waar Gilbert niet bij betrokken was.

Update, 21.45: in de titel van dit artikel stond de maand juni vermeld, maar dat had juli moeten zijn. Dit is aangepast.