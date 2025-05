Threads heeft tot nu toe meer dan 30 miljoen gebruikers binnengehaald

Meer dan 30 miljoen gebruikers hebben zich naar verluidt ingeschreven voor Threads, de Twitter-concurrent van Meta. Daarnaast maakt Instagram-ceo en Threads-voorman Adam Mosseri bekend dat een feed met alleen posts van accounts die een gebruiker volgt, onderweg is.

Die 30 miljoen inschrijvingen maakt Mark Zuckerberg zelf bekend op Threads, schrijft onder andere Engadget. In de eerste zeven uur zou het platform zeven miljoen gebruikers hebben binnengehaald en tegen de tijd dat op donderdag de westkust van de VS wakker werd, steeg dat getal naar 30 miljoen. De opening van Threads was iets na middernacht, Nederlandse tijd.

Volgens onder andere The Verge hebben veel grote merken en beroemdheden vervroegd toegang gekregen to Threads. Gebruikers die geen interesse hebben in posts van dergelijke grote namen deden hun beklag bij Mosseri; zij willen het liefst alleen een feed met posts van accounts die ze volgen. Mosseri zegt dat die functie onderweg is.

Threads is nog niet beschikbaar in Europa. Een Meta-woordvoerder vertelt aan Politico dat dat komt vanwege 'onzekerheid omtrent regelgeving'. Volgens de site doelt Meta daarmee op de Digital Markets Act. Die is ontworpen om de macht van grote techbedrijven in te perken.

Desalniettemin zijn dergelijke regiorestricties in principe te omzeilen. Gebruikers die die route bewandelen, doen er goed aan om in het achterhoofd te houden dat een Instagram-account niet alleen vereist is voor Threads, maar dat dat Instagram-account ook verwijderd wordt als je je Threads-account verwijdert.