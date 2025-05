Zuckerberg: minder dan de helft van alle Threads-gebruikers blijft op platform

Minder dan de helft van alle Threads-gebruikers gebruikt het sociale medium actief. Dat zegt ceo Mark Zuckerberg. Desondanks was het behoud van gebruikers beter dan Meta had verwacht. Het bedrijf wil er met maatregelen voor zorgen dat gebruikers terugkeren naar het platform.

"Natuurlijk is het geweldig als ruim honderd miljoen mensen zich aanmelden voor een platform en ze allemaal, of zelfs de helft daarvan, blijven plakken. Daar zijn we nog niet", zei ceo Mark Zuckerberg tegen zijn personeel. Reuters kon meeluisteren bij die meeting. Het wegblijven van de actieve gebruikers ziet Zuckerberg als 'normaal' en hij verwacht dat die gebruikers terugkeren naarmate het bedrijf meer functies toevoegt.

Zuckerberg denkt aan een desktopversie en een zoekfunctionaliteit als voorbeelden van functies om gebruikers terug te laten keren. Daarnaast werkt Meta aan 'retentieverhogende hooks' om gebruikers te verleiden terug te keren naar de app. Zo denkt het bedrijf aan het tonen van 'belangrijke' Threads-berichten in de Instagram-app. Gebruikers kunnen er bij het aanmaken van een Threads-account voor kiezen in te loggen met een Instagram-account.

Meta bracht Threads op 6 juli uit. Het platform behaalde op de eerste dag het aantal van dertig miljoen gebruikers. Binnen vijf dagen werd de honderd miljoen aangetikt. Niet eerder behaalde een online dienst die mijlpaal zo snel. Threads is vooralsnog niet in de Europese Unie beschikbaar, omdat Meta niet zeker is of het platform aan EU-wetten voldoet.