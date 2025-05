AMD brengt Radeon RX 7900 GRE met 16GB GDDR6 uit voor Chinese markt en oem's

AMD heeft een Radeon RX 7900-gpu met 16GB geheugen uitgebracht. Deze kaart is voor zover bekend niet bestemd voor directe verkoop aan Europese consumenten, maar wel voor oem-systeembouwers. De RX 7900 GRE heeft minder compute-units dan de XT- en XTX-versies.

In tegenstelling tot eerdere geruchten brengt AMD de Radeon RX 7900 GRE niet alleen uit in China, maar ook wereldwijd, schrijft ComputerBase. De kaart is in China echter ook los voor consumenten te koop. In de rest van de wereld komt hij alleen beschikbaar voor systeembouwers, die de RX 7900 GRE kunnen gebruiken in voorgebouwde pc's, meldt het Duitse medium.

De RX 7900 GRE heeft een Navi 31-gpu, net als de 7900 XT en XTX. De kaart heeft daarnaast 80 compute-units, voor een totaal van 5120 streamingprocessors. De huidige RX 7900 XT heeft 84 CU's. De nieuwe videokaart heeft ook een memory cache chiplet minder dan de RX 7900 XT. Daardoor heeft de RX 7900 GRE een kleinere geheugenbus van 256bit en in totaal 64MB Infinity Cache.

De boostclock van de RX 7900 GRE ligt ook lager, evenals de tdp. ComputerBase meldt een adviesprijs van 649 dollar. Omgerekend met btw is dat 714,86 euro. De 7900 XT heeft een introductieprijs van 899 dollar; de 7900 XTX kreeg bij release een adviesprijs van 999 dollar.