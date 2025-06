Gerucht: AMD brengt mogelijk geen high-end videokaarten uit in RX 8000-serie

AMD brengt volgens geruchten geen high-end gpu's uit in zijn komende Radeon RX 8000-serie. Het bedrijf zou zijn RDNA 4-architectuur meer gaan richten op de midrangemarkt. Deze berichten zijn echter nog niet bevestigd.

De vierde generatie Navi-architectuur van AMD krijgt 'geen enkele high-end gpu', meldt @Kepler_L2, die vaker vroegtijdig informatie over gpu's deelt en zegt de informatie te hebben gekregen van drie verschillende bronnen. Daarmee zou AMD zijn focus voor die generatie opnieuw verleggen naar het middensegment. De chipontwerper deed hetzelfde met zijn Polaris- en RDNA 1-architecturen, toen het bedrijf alleen low-end gpu's en midrangekaarten op de markt bracht in zijn Radeon RX 400-, 500- en 5000-series.

AMD heeft nog niet gereageerd op deze geruchten, meldt ook Videocardz. Het is daarmee nog niet bekend of deze berichten kloppen en welke gpu's AMD concreet wil uitbrengen in zijn volgende RDNA-generatie.

Er zijn ook nog weinig concrete details bekend over RDNA 4. AMD bevestigde de komst van die architectuur eerder al wel in een officiële roadmap. De gpu's worden geproduceerd op een 'geavanceerde node', waarmee vermoedelijk wordt gedoeld op het TSMC-3nm-procedé, dat inmiddels wordt gebruikt in massaproductie. Het wordt de opvolger van de RDNA 3-architectuur, die momenteel wordt gebruikt in de Radeon RX 7600, 7900 XT en 7900 XTX. Binnenkort zou AMD ook een Radeon RX 7700 XT en 7800 XT uitbrengen. Laatstgenoemde verscheen al op de website van Powercolor.