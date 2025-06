AMD brengt Radeon RX 7600-desktopvideokaart donderdag uit voor 299 euro

AMD introduceert zijn Radeon RX 7600. Deze desktopkaart beschikt over een RDNA 3-gpu met 32 compute-units en krijgt 8GB GDDR6-geheugen. De videokaart komt donderdag beschikbaar en heeft een adviesprijs van 299 euro.

AMD voorziet zijn Radeon RX 7600 van een Navi 33-gpu met in totaal 2048 streamprocessors. De videokaart haalt volgens AMD een gameclock van 2250MHz en een boostclock van maximaal 2625MHz. De RX 7600 wordt geproduceerd op TSMC's 6nm-procedé, waar hoger gepositioneerde RX 7000-kaarten op 5nm worden gemaakt.

De Radeon RX 7600 wordt voorzien van 8GB GDDR6-geheugen met snelheden van 18Gbit/s. In combinatie met de 128bit-geheugenbus biedt de videokaart daarmee een geheugenbandbreedte van 288GB/s. De videokaart heeft daarbij 32MB Infinity Cache. Deze extra cache zit ditmaal in de gpu-die geïntegreerd. Bij hoger gepositioneerde RX 7000-videokaarten zit de Infinity Cache op losse chiplets. De videokaart is gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en ondersteunt daarmee AV1-encoding.

AMD positioneert de Radeon RX 7600 als een desktop-gpu voor 1080p-gaming op meer dan 60fps. Volgens tests van het bedrijf is de videokaart gemiddeld 29 procent sneller dan de voorgaande RX 6600. Tweakers noteert in eigen tests een gemiddelde prestatieverbetering van 20 tot 25 procent ten opzichte van de RX 6600.

De AMD Radeon RX 7600 komt op donderdag 25 mei uit. De videokaart krijgt bij introductie een adviesprijs van 299 euro. Tweakers publiceerde woensdag een review van de Radeon RX 7600.