De adviesprijs van de RX 7600 bedroeg enkele dagen geleden nog 299 dollar, maar is door AMD verlaagd naar 269 dollar. Voor de Benelux betekent dat een adviesprijs van 299 euro, wat 90 euro lager is dan waarvoor de RX 6600 XT oorspronkelijk in de winkel werd gelegd.

De overeenkomsten met de RX 6600 XT zijn ondertussen ook groot, en los van de nieuwere architectuur en de iets hogere geheugensnelheid valt alleen het grotere aantal transistors op. Ook is de Navi 33-gpu op de RX 7600 nog gewoon een monolithische chip, terwijl de RX 7900 XT en XTX werden opgedeeld in een gcd omringd door losse mcd's. De nieuwe RX 7600 lijkt dus erg veel op de RX 6600 XT, en zal zijn meerwaarde daardoor vooral met de nieuwere RDNA3-architectuur moeten laten zien.

Een concurrent voor de RTX 4070 hebben we tot dusver niet gezien, en nu komt er uit het Radeon-kamp een kaart die nog weer onder de net uitgebrachte RTX 4060 Ti wordt geplaatst. De RX 7600 heeft een aantal overeenkomsten met deze nieuwe GeForce, zoals de 32MB aan cachegeheugen, de 128bit brede geheugenbus en de 8GB aan GDDR6 dat op precies dezelfde snelheid werkt. Ook de total board power is vrijwel gelijk tussen de twee. Het formaat van de Navi 33-gpu op de RX 7600 is met 204mm² wel iets groter dan de 190mm² van de RTX 4060 Ti, maar het productieprocedé is ook verschillend.

Ons uitgangspunt bij gpu-tests is altijd dat we de rest van het systeem een zo klein mogelijke bottleneck willen laten vormen. Daarom hebben we ons testsysteem in de afgelopen weken van een upgrade voorzien, na lange tijd gebruik te hebben gemaakt van een overgeklokte AMD Ryzen 9 5950X. Ons nieuwe gpu-testsysteem bestaat uit een watergekoelde Intel Core i9-13900K-processor, overgeklokt naar 5,5GHz-allcore. Omdat de e-cores van deze processor in een aantal van onze tests tot prestatieverlies leiden, hebben we de e-cores op ons platform geheel uitgeschakeld. Daarmee blijven dus enkel alle acht performancecores met zestien threads actief. Als werkgeheugen gebruiken we 32GB aan snel DDR5-7200 met relatief strakke timings, zodat de cpu en het ram zo min mogelijk de beperkende factor vormen voor het meten van gpu-prestaties.

De exacte specificaties van het testsysteem zijn in de tabel hieronder te vinden.

Geteste videokaarten

Voor onze gpu-tests gebruiken we altijd referentiekaarten of Founders Editions, tenzij de desbetreffende gpu niet als een dergelijk model is uitgebracht of wij er geen beschikbaar hebben. In dat geval gebruiken we een custommodel dat wat kloksnelheden betreft zo dicht mogelijk bij de referentiespecificatie zit.

Drivers en meetmethode

We hebben alle videokaarten voor deze review getest met de nieuwste driver die beschikbaar was toen we begonnen. Voor alle Nvidia GeForce-kaarten was dat GeForce 531.79, behalve de RTX 4060 Ti, die met 531.93 is getest. Voor de AMD Radeon-kaarten hebben we Adrenalin 23.4.3 gebruikt, en AMD's 23.10.01.16-driver op de RX 7600. De Intel-videokaart in deze review is met driver 31.0.101.4335 getest.

Met behulp van PresentMon meten we in elke geteste game de prestaties, waaruit we zowel de gemiddelde framerates, of fps, als de frametimes van het 99e en 99,9e percentiel berekenen en die laatste twee in milliseconden rapporteren.

In de grafieken op de volgende pagina's vind je telkens grafieken met samengestelde balkjes, bestaande uit het 99e percentiel, omgerekend naar frames per seconde, genoteerd als minimumframerate, gevolgd door de gemiddelde framerate per seconde. Op die tweede score, het gemiddelde aantal beelden per seconde dat een videokaart kan berekenen, wordt primair gesorteerd. De frametimes geven geen beeld van de gemiddelde framerate, maar van de uitschieters in negatieve zin. Die kunnen immers tot gevolg hebben dat een game ondanks een goed gemiddelde niet vloeiend aanvoelt.

De tijd die het kost om beelden binnen een 3d-game en dus binnen onze benchmark te renderen, varieert van frame tot frame. Bij onze frametimemeting worden de rendertijden van alle individuele frames opgeslagen. Daarna gooien we de 1 procent langzaamste frames weg. De hoogste rendertijd van de resterende 99 procent van de frames, oftewel het langzaamste frame, is het 99e percentiel frametime.

Op verzoek van enkele lezers hebben we ook de 99,9e-percentielwaarden toegevoegd. Hiervoor laten we dus slechts de 0,1 procent langzaamste frames buiten beschouwing. In theorie is dit nog preciezer, maar in de praktijk gooien incidentele oorzaken en meetfouten soms roet in het eten. Voor nu hebben we ze vermeld in de review, maar houd dat dus in het achterhoofd bij het bekijken van deze resultaten.

Gameselectie

Regelmatig houden we de reeks games tegen het licht en bij deze keuzes houden we rekening met de api, de engine, het genre, de AMD/Nvidia-verhouding, de leeftijd en de technische benchmarkdetails van elke game, om op een zo representatief mogelijke suite uit te komen.

Voor deze review hebben we Forza Horizon 5 helaas moeten weglaten. Dit spel start sinds een recente patch niet meer goed op en valt vanuit het in-game menu momenteel niet meer goed te bedienen. Zodra dit met een toekomstige update weer is verholpen, zullen we het spel weer onderdeel maken van onze testsuite.

Game Verschijningsdatum Api Engine Assassin's Creed: Valhalla November 2020 DX12 Anvil Next 2.0 Call of Duty: Modern Warfare II Oktober 2022 DX12 IW 9.0 Cyberpunk 2077 December 2020 DX12 REDengine 4 Doom Eternal Maart 2020 Vulkan Id Tech 7 F1 2022 Juli 2022 DX12 EGO Engine 4.0 Forza Horizon 5 November 2021 DX12 ForzaTech The Callisto Protocol December 2022 DX12 Unreal Engine 4 Metro Exodus (+Enhanced) Februari 2019 DX12 4A Engine Assetto Corsa Competizione September 2018 DX12 Unreal Engine 4 Total War: Warhammer III Februari 2022 DX11 TW Engine 3

Stroommeting

Naast de prestaties meten we het stroomverbruik van videokaarten. De stroommeting voeren we uit met een riserkaart van fabrikant Adex, die we tussen het PCIe-slot en de videokaart in plaatsen. Op die manier kunnen we niet alleen de stroom meten die door de losse stroomkabels loopt, maar ook het vermogen dat de videokaart rechtstreeks uit het PCIe-slot betrekt. Voor de meting gebruiken we verschillende exemplaren van de Tinkerforge Voltage/Current Bricklet 2.0. Voor de slotmeting is de riserkaart met zo’n bricklet uitgerust. Om de stroom van de PEG-kabel te meten, is de bricklet samen met de benodigde connectors op een speciaal voor onze test ontworpen printplaat geplaatst. Afhankelijk van het aantal stroomkabels dat een videokaart vereist, gebruiken we uiteraard diverse meters.