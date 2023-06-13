Beelden van AMD's Navi 32-gpu voor mogelijk RX 7800 duiken op in video-interview

Voor het eerst zijn beelden opgedoken van wat waarschijnlijk AMD's Navi 32-gpu is. De gpu is te zien in een video van een interview met AMD's Lisa Su. Het gaat waarschijnlijk om de gpu voor het midrangesegment van videokaarten op basis van RDNA3, mogelijk voor de RX 7800-serie.

Twitteraar Hoang Anh Phu spotte de gpu op de achtergrond in een video die Forbes begin deze maand publiceerde. In dat interview met AMD-ceo Lisa Su is na anderhalve minuut een gpu te zien die hoogstwaarschijnlijk de Navi 32 is. De beelden, die Hoang wist te upscalen, tonen een grafische die van zo'n 200mm² met vier geheugenchiplets voor in totaal 64MB aan cachegeheugen.

AMD bracht eerder dit jaar al de eerste Radeon-videokaarten uit die werken op basis van Navi 31, de RX7900 waarover Tweakers eerder een review maakte. Dat is het topmodel van kaarten op basis van de RDNA 3-architectuur. Daarnaast heeft het bedrijf eerder ook gezegd dat de RX 7600-videokaarten een Navi 33-chip hebben, die verder geen los cachegeheugen bevat. Van de gpu voor het middensegment, de Navi 32, is tot nu toe nog niet bekend waar die praktisch gebruikt gaat worden. Dat wordt waarschijnlijk de serie van Radeon RX 7800-gpu's, de midrangekaarten van het bedrijf die waarschijnlijk later dit jaar uitkomen.

Vorig jaar bleek al wel uit een software-update dat de Navi 32 eraan komt. Ook werd toen duidelijk dat die gpu naar alle waarschijnlijkheid maximaal 60 compute units krijgt, tegenover de 96 CU's van Navi 31-gpu's en 32 CU's van de Navi 33. In die update stond ook dat Navi 32 64MB aan Infinity Cache zou krijgen, wat met de gelekte afbeelding bevestigd lijkt.