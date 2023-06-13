Beelden van AMD's Navi 32-gpu voor mogelijk RX 7800 duiken op in video-interview

Voor het eerst zijn beelden opgedoken van wat waarschijnlijk AMD's Navi 32-gpu is. De gpu is te zien in een video van een interview met AMD's Lisa Su. Het gaat waarschijnlijk om de gpu voor het midrangesegment van videokaarten op basis van RDNA3, mogelijk voor de RX 7800-serie.

Twitteraar Hoang Anh Phu spotte de gpu op de achtergrond in een video die Forbes begin deze maand publiceerde. In dat interview met AMD-ceo Lisa Su is na anderhalve minuut een gpu te zien die hoogstwaarschijnlijk de Navi 32 is. De beelden, die Hoang wist te upscalen, tonen een grafische die van zo'n 200mm² met vier geheugenchiplets voor in totaal 64MB aan cachegeheugen.

AMD bracht eerder dit jaar al de eerste Radeon-videokaarten uit die werken op basis van Navi 31, de RX7900 waarover Tweakers eerder een review maakte. Dat is het topmodel van kaarten op basis van de RDNA 3-architectuur. Daarnaast heeft het bedrijf eerder ook gezegd dat de RX 7600-videokaarten een Navi 33-chip hebben, die verder geen los cachegeheugen bevat. Van de gpu voor het middensegment, de Navi 32, is tot nu toe nog niet bekend waar die praktisch gebruikt gaat worden. Dat wordt waarschijnlijk de serie van Radeon RX 7800-gpu's, de midrangekaarten van het bedrijf die waarschijnlijk later dit jaar uitkomen.

Vorig jaar bleek al wel uit een software-update dat de Navi 32 eraan komt. Ook werd toen duidelijk dat die gpu naar alle waarschijnlijkheid maximaal 60 compute units krijgt, tegenover de 96 CU's van Navi 31-gpu's en 32 CU's van de Navi 33. In die update stond ook dat Navi 32 64MB aan Infinity Cache zou krijgen, wat met de gelekte afbeelding bevestigd lijkt.

Navi 32

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 13-06-2023 16:45 47

13-06-2023 • 16:45

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Reacties (47)

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SRI 13 juni 2023 16:51
Grappig dat de achthonderd serie tegenwoordig mid range heet. Nu nog mid range prijzen.

Persoonlijk vind ik (met de te verwachten prijzen) het meer high end en de negenhonderd series meer premium high end ofzo.
Het.Draakje @SRI13 juni 2023 16:57
Instap, Mid Range en High End slaan op de performance. Niet op de prijs.
FreezeXJ @Het.Draakje13 juni 2023 18:40
Helaas verschilt performance nogal per generatie, en een 3 jaar oude high-end is nu mid-range op z'n best. Prijzen per segment verschillen niet heel veel in theorie, maar in praktijk krijg je nog steeds evenveel flops voor je euro omdat de prijzen naar idiote hoogte gingen, en mij nog steeds te hoog lijken.
I mean, een high-end videokaart voor >1000 euro is nogal wat. De Radeon HD 7970 was destijds het high-end model, voor een slordige 500 euro, en da's nu goed 10 jaar geleden. Ook de goeie ouwe X850 XT van 2005 was gewoon 500 euro (en ging rap naar beneden daarna). Gaan we naar de overkant dan krijg ik minder info uit de pricewatch, maar een 980Ti (toen echt een monsterrrr) ging voor 800 euro over de toonbank, in 2015. De 780Ti (2013) ging voor ietsje minder, met destijds de gekke GTX Titan voor 999 dollar erboven, als halo product.

Dus als je dan nu kijkt hebben we last van inflatie, en flink ook. Ja, deze kaart schuift in het midden aan, op 2/3 van de high-end power, voor vermoedelijk ook 2/3 van de prijs.
Het.Draakje @FreezeXJ14 juni 2023 05:00
Qua prijzen heb je groot gelijk, ze zijn over de top. Veel klanten zullen daardoor in een lager segment kopen.

Kijken naar het verleden is echter gewoon onzinnig. Vroeger was alles goedkoper. Ik weet nog dat benzine naar de 1 gulden ging. Dat vonden we toen ook belachelijk duur. Ook daar hebben we te maken met meer dan de inflatie.

Ik verwacht niet dat de grafische kaarten op korte termijn (< 2 generatie's) substantieel in prijs zullen dalen. Gelukkig zijn mijn eisen niet hoog, ik ben geen race-, shoot-, hack/slash-gamer. Was ik dat wel, dan had ik al lang een console gekocht als alternatief.
Chrono Trigger @FreezeXJ14 juni 2023 09:31
Er was een tijd toen Moore's Law nog niet dood was. Toen kreeg je elke 12/18 maanden een nieuwe generatie videokaarten waarvan de midrange kaarten meestal al beter waren dan de high-ends van de serie ervoor. Toch betaalde je maar 200 euro voor de midrange en 400-500 voor de high-end kaart. Sterker nog, soms kreeg je binnen 3 maanden een afgepelde refresh van de high-end kaart voor 200 euro (zie 8800GT)

Dat waren nog eens tijden. Heb mijn laatste videokaart gekocht in begin 2018. Een GTX1060 voor 380 euro in de hoop het uit te zingen tot de prijzen weer zouden normaliseren naar bovenstaand. Die strategie is helaas verouderd als melk.
BarnET @Chrono Trigger17 juni 2023 21:17
Dat was heel veel geld voor een 1060.
Gelukkig heb een team rood equiv. Voor 120 euro op marktplaats op de kop kunnen tikken (RX580 8gb)
Yuboka @SRI13 juni 2023 18:25
Inderdaad, alles boven de 500 euro vind ik highend.
Darthpaulx @Yuboka13 juni 2023 18:51
Vind ik ook.
Mid range is vanaf 300 tot 450.
Low is 0 tot 300.

Of we moeten het zo bekijken.
200-300 is 1080p waar 300 gpu alles op max moet kunnen spelen.
300-450 is 1440p waar natuurlijk de duurste alles op max op deze resolutie moet kunnen spelen.
450-600 high end 1440p- 4k
600+ moet alles goed afspelen.
Allemaal zonder Ray tracing natuurlijk.
Met RT is geen een kaart goed genoeg. hahaha
SG
@SRI13 juni 2023 18:49
ik zou er ook disclaimer bij doen. Van wat voor prijzen bedoel je. Bij 2018 prijs zal je de 1,5 factor inflatie moeten mee nemen.
Mid-2023 en dan hopen dat ook goede inflatie gecompenseerde loon.
Dat is het probleem. Valt dat tegen waar alles duurder wordt dan hou je soms flink wat minder over. Dan gaan luxere producten of varianten niet meer.
Al kijk ik wel in heden meer, wat wil je. Goed 1080P, goed 1440p, goed 4K, goed 8K gamen?
Maar dat maakt mid range geen high-end omdat die getallen 3 , 5 , 10 jaar geleden kleine cijfertjes waren.
Die high-end is vaak tot 1440p al overkill.
ik stel upgrades dit jaar uit, wacht wel op betere tijden.
HandheldGaming 13 juni 2023 16:54
Pfff AMD is zo vreemd met naamgeving deze generatie.
Het zou zo moeten zijn:
7900 XTX = 7900 (XT) = Navi 31
7900 XT = 7800 = Navi 31
7800 (XT) = 7700 = Navi 32
7600 (XT) = 7600 = Navi 33
Ze hebben het zo onnodig complex gemaakt. Je voegt gewoon XT toe als je het wat hoger of lager clockt of meer VRAM geeft ofzo. Het moet allemaal niet zo moeilijk en onoverzichtelijk.
Katsunami @HandheldGaming13 juni 2023 18:20
Al die onzin met "RX" en "XT" en "XTX".

Maak gewoon een paar series:
x100 - low
x200 - low-mid
x300 - mid
x400 - mid-high
x500 - high
x600 - ultra-high

Daarbij is "x" de generatie: 5000 serie, 6000 serie, 7000 serie, etc. Breng je kaarten uit die de bestaande versie refreshen? Dan wordt het een 401, en later een 402 indien nodig.

Dan weet je direct waar je aan toe bent. Een Radeon 7402 is dan van de 7de generatie, mid-high segment, en de tweede refresh (met meer geheugen, cores, of kloksnelheid dan de 7401 of 7400.)
7400 => 2400 MHz,
SG
@Katsunami13 juni 2023 18:54
Dit gejammer is alleen relevant als impulsief zonder hardware oriëntatie zomaar wat gaat kopen en je dan laat lijden door SKU naamgeving.
Ik zal altijd meerdere reviews raadplegen en dan rollen er dan 1 of paar SKU naamgevingen uit. Dan kijk ik naar de verschillende uitvoeringen.
zo kom je ook achter rare dingen die in reviews gemeld worden.

Nu ik niet van plan ben om te upgraden dit jaar zal ik reviews wat vluchtiger lezen en veel skippen.
Katsunami @SG14 juni 2023 12:38
Dit gejammer is alleen relevant als impulsief zonder hardware oriëntatie zomaar wat gaat kopen en je dan laat lijden door SKU naamgeving.
Dat doe ik dan ook niet, maar dan kan ik die naamgeving en verschuiving van wat "low, mid, high" is wel nog irritant vinden.
youridv1 @HandheldGaming13 juni 2023 17:19
hoewel t erger kan, ben ik het wel met je eens. Ik heb ook nooit helemaal begrepen waarom je suffixes zou gebruiken voor compleet andere gpu’s. Gewoon het getalletje aanpassen. Ga dan aub gewoon in stapjes van 50 werken en gebruik zoals je zegt de XT voor clockspeed oid.
d3x @HandheldGaming13 juni 2023 18:24
dat is natuurlijk je eigen interpretatie op een bestaande marketing setting. Het is idd niet echt standvastig op met opvolgende logica. Maar leg dan maar eens uit wat een TI doet met soms meer of minder ram dan een andere lagere of hogere generatie. Tenminste bij AMD heb je bij hogere getallen en extensies steeds meer VRAM, kan je niet zeggen bij nvidia.
Darthpaulx @HandheldGaming13 juni 2023 18:55
Yep.
Amd moet gewoon net als Nvidia eerst zonder XT uitbrengen.
Hun XT moet zelfde betekenis gaan krijgen als Ti van Nvidia.
Maar helaas wilt Amd zo graag XT toevoeging hebben.

Wat ik nu zie is dat de volle navi32 voor een 7800 is en niet xt versie.
Ik denk dat ze de 7800xt toch nog uit de navi31 gaan pakken.

En weer meer geheugen geven Amd.
Vroeger gaf je ons altijd zat geheugen dat ik zoet ben voor jaren.
En nu komen we al geheugen te kort omdat Amd nu Nvidia volgd met aantal geheugen.
Fine wine van Amd bestaat zo niet meer.
redbullzuiper @HandheldGaming13 juni 2023 20:00
Ze hadden gewoon deze naamgeving moeten gebruiken in mijn optiek:

7900 XT
7900
7800 XT
7800

I.p.v. XT en XTX

We kunnen alles zeggen wat we willen over NVIDIA, al helemaal het RTX 4080 debacle, maar ze zijn wel consistent met hun naamgeving. Bij AMD gaat het soms alle kanten op. De laatste jaren blijven ze gelukkig wel de RX naam gebruiken.
SkyStreaker @HandheldGaming13 juni 2023 21:04
Juist, je zou met gemak niet meer weten of je nu beter kunt wachten of niet voor meer peformance, want ik ben het een beetje kwijt aan het raken.
Sinester @HandheldGaming13 juni 2023 16:57
Het kan altijd erger, bijvoorbeeld dat er 2 producten zijn met precies dezelfde naam, maar met andere specs

Nu kan je nog steeds naar de naam kijken en ongeveer inschatten wat de prestaties zijn
HandheldGaming @Sinester13 juni 2023 17:01
Ja.... maar dat het erger kan maakt het niet beter. Ik denk dat mijn voorstel best prima is. Overigens zou ik de X900 serie in de toekomst reserveren voor Navi x0 en niet x1. Maar goed, ik denk dat marketing het daarmee te simpel vindt.

Overigens als markteer ben ik van mening dat dingen zo simpel mogelijk houden voor de consument eigenlijk altijd beter is voor jezelf en de consument. Maar ik begrijp waarom de verleiding er is om de boel complex te maken, want dat levert doorgaans meer op op de korte termijn. Op de lange temrijn levert het altijd meer gezeik op dan het je oplevert naar mijn mening, maar dat is moeilijker meetbaar.
Osiummaster 13 juni 2023 16:56
AMD's "high end" kaarten zijn weinig interessant. 100-200 goedkoper dan Nvidia maar ondertussen mis je alle handige Nvidia software features en langdurige driver support (RIP Fury drivers). AMD heeft deze generatie hun productie process efficienter en goedkoper gemaakt en leveren nu een minder stroom efficiente GPU op een goedkopere node met hogere yields.... Tegen een hogere prijs dan voorheen.

AMD probeert niet meer te concurreren. Ze vinden het wel leuk 100-200 euries goedkoper dan Nvidia. Nvidia doet hun prijzen keer 2 en AMD zit daar vrolijk 10% onder ipv 50%.
SterkeYerke @Osiummaster13 juni 2023 17:18
Niet alleen dat, die RX 7600 levert nauwelijks betere prestaties dan zijn voorgangers voor nagenoeg hetzelfde stroomverbruik. Chiplets zijn bij gpu's misschien wel de toekomst, maar ik denk wel dat je kunt concluderen dat AMD er nog wat aan moet sleutelen. RDNA 3 is tot dusver nauwelijks een verbetering ten opzichte van RDNA 2, terwijl nVidia wél flinke stappen heeft gezet deze generatie.

Dat gezegd hebbende: iedere videokaart die redelijk presteert en geen vreemde bugs heeft kan interessant zijn voor de juiste prijs ;). Daar kan best het succes van Navi 32 liggen, al zullen we eerst wel een paar price drops moeten wachten voor het zover is. De RX 6700 (XT) was ook "mwa" toen 'ie net nieuw was.
Osiummaster @SterkeYerke13 juni 2023 19:43
Het enige wat AMD momenteel te bieden heeft is hun surplus mining inventaris dat ze nu eindelijk voor een schappelijke prijs verkopen omdat ze anders een warenhuis aan bakstenen overhebben. Al hun "nieuwe" kaarten zijn gewoon de oude meuk met een langzame memory bus en weinig of geen verbetering.

Intel's hardware ziet er een stuk duurder uit voor productie, ze missen alleen nog de drivers. Maar AMD probeert echt niet meer te concurreren met Nvidia. Ze konden al heel lang veel goedkoper en dat ziet men nu met de 6000 series die plots toch wel veel goekoper kunnen. Maar zodra AMD echt aantrekkelijke prijzen bied gooit Nvidia hun prijzen ook omlaag. Dit weet AMD dus ze verlagen gewoon niet.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 23 juli 2024 13:31]

senna2301 @Osiummaster13 juni 2023 21:22
ik kan het hier echt in vinden! Vanwaar de haat?
MSalters @senna230113 juni 2023 22:38
Navi3x is natuurlijk geen oude inventaris, dus het is een onzinnig comment onder dit artikel.
Osiummaster @MSalters14 juni 2023 12:26
Zeker wel. Ze hebben gewoon toevallig warenhuizen vol GPU's over.

Reservaties bij TSMC doe je niet even een dagje van tevoren. AMD wilde deze kaarten aan miners slijten tegen giga winsten maar die bron is opgedrood dus nu gaat langzamerhand de surplus aan oud inventaris eruit voor prijzen die 3 jaar geleden wel goed waren maar onderhand zeer achterhaald.

Waarom denk je dat de RX7800 uberhaupt nog niet uit is? Ze willen hun oude meuk eerst slijten.
senna2301 @Osiummaster14 juni 2023 14:25
Is dit niet precies wat nvidia ook gedaan heeft?
Osiummaster @senna230114 juni 2023 15:45
Ja en nee. Nvidia heeft wel degelijk een 4080 en 4070 gereleased. Nieuwe ""mid-range"" spullen. AMD heeft zoveel onverkocht spul dat ze hun vervangende probleem niet eens uitbrengen. En nog steeds weigert AMD hun prijzen te verlagen.

Mijn probleem is dat AMD niet wil concurreren met Nvidia. Mensen die AMD blijven aanraden in de hoop dat er concurrentie komt bereiken het tegenovergestelde; juist omdat mensen AMD blijven kopen terwijl AMD slechts lichtelijk onder Nvidia's prijzen zit, hoeft AMD hun prijzen niet te verlagen.

AMD kan wel degelijk goede prijs-kwaliteit leveren maar ze weigeren het gewoon te doen en blijven comfortabel in de duopolie GPU positie zitten.

Voor die kleine korting die AMD bied vergeten mensen de berg aan missende features en support die AMD niet heeft. Vooral nu deep-learning de name of the game is en AMD daar gewoon vrijwel niks bied behalve een DL core in nieuwe GPU's die nog niet eens functionele driver support heeft

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 23 juli 2024 13:31]

Osiummaster @senna230114 juni 2023 11:23
Heb laatst AMD's nieuwe "deep learning" update voor Pytorch geprobeerd. Ditmaal zou het wel werken! Een hele Youtube propaganda video hadden ze gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=mPrfh7MNV_0

Driemaal raden: Werkt niet tenzij je je hele OS en systeem ervoor inricht en zelfs dan slechts gelimiteerd.

AMD heeft slechte support voor alle professionele software. Geen deep-learning support. Geen DLSS. Na 6 jaar is mijn Fury al zonder driver support.

Nieuwe AMD 7X serie had problemen met VR, is minder efficient, slechtere driver support. Na alle cirkel trek over AMD bied AMD echt geen prijs die al die missende functionaliteit waarmaakt. DLSS is ook geen meme meer zoals 4 jaar geleden.

Ik kan je honderd redenen geven waarom AMD gewoon niet de moeite waard is maar de hoofdreden blijft dat AMD gewoon veel te duur is. Als ze 30-40% goedkoper dan Nvidia waren dan was het de moeite waard maar die 10% die je bespaart met AMD betaal je in missende functionaliteit ruim terug

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 23 juli 2024 13:31]

Kunio @Osiummaster14 juni 2023 11:44
Na 6 jaar is mijn Fury al zonder driver support.
De Fury kaarten werden in 2015 gelanceerd, oftewel 8 jaar geleden.

[Reactie gewijzigd door Kunio op 23 juli 2024 13:31]

Osiummaster @Kunio14 juni 2023 12:22
En nu even googlen wanneer de Fury driver support ophield

https://www.techpowerup.c...on-200-300-series.283642/
Kunio @Osiummaster14 juni 2023 13:01
Zoals ik zie op de site van AMD dateert de laatste driver van 2022, dus laten we het op 7 jaar houden. :)
senna2301 @SterkeYerke13 juni 2023 17:55
Ik gebruik al 3 jaar een amd kaart(6800xt) en ik mis 0 functies. Zou 1.2.3 niet kunnen bedenken wat ik zou moeten missen. Zal vast wel iets zijn maar denk dat het zich beperkt tot een kleine groep. Ohja schiet mij ineens binnen! Raytracing natuurlijk. Nouja mis ik ook niet haha. Vind als het een stuk beter dan dan nvidia.
SkyStreaker @senna230113 juni 2023 21:03
Ik zou wel eens een poll willen zien wie RT nou ook echt deels of vol-continue gebruikt. Als ik zo eens om mij heen kijk, valt het nog wel eens tegen denk ik.
sjaak88 @SkyStreaker13 juni 2023 21:23
Dat ligt compleet aan het spel. Het zijn nu vooral nog single player games, neems eens een kijkje naar Portal rtx, dat is gewoon bijzonder tof om door te lopen. Ik zie hier zeker wel de toekomst in.

Het moet nog allemaal meer mainstream worden maar alle reacties van dat mis ik niet, kom op man, spellen worden zoveel meer realistisch en mooier mits goed toegepast.
SkyStreaker @sjaak8814 juni 2023 05:10
Je geeft zelf eigenlijk al antwoord op de vraag, het wil niet mainstream worden, lijkt het wel. En wat jijzelf als laatste zegt is geheel subjectief.

De tijd zal het zeggen.
Osiummaster @senna230113 juni 2023 19:39
Wacht maar tot je hem 6 jaar gebruikt.

https://www.techpowerup.c...on-200-300-series.283642/
SterkeYerke @Osiummaster13 juni 2023 20:11
AMD laat door de bank genomen de kaarten iets eerder vallen, maar daar staat tegenover dat dat niet meteen wil zeggen dat die kaarten nu compleet useless zijn. De 290 en 390-kaarten staan nog steeds wel hun mannetje als je het vergelijkt met de 780 en 970, grofweg hun concurrenten uit die tijd. Bovendien krijgt óók de 780 al een poos geen nieuwe drivers meer. Bij AMD kun je dan nog kiezen voor bijvoorbeeld Amernime-drivers.

Alleen van de Fury is het jammer, maar vanuit AMD is het wel logisch dat die kaarten niet meer ondersteund worden. 4GB videogeheugen is voor moderne games best krap en de Fury verkocht ook vrij slecht. Daar komt nog eens bij dat menig Fury X inmiddels de geest heeft gegeven vanwege een lekkende waterkoeler. Voor AMD valt daar niet zo veel eer meer aan te behalen.
nuffy @SterkeYerke13 juni 2023 18:02
die 7600 OC is nu ook al 30€ gedaald in 14 dagen en voor 289€ verkrijgbaar in sommelige spellen ( engines ) best interessant tov 6600 serie.

6600 = 199€
6600xt = 275€
6650xt = €249€
7600 = 289€
Darthpaulx @nuffy13 juni 2023 19:11
Echt dom dat ze de rx6600xt nog duurder verkopen dan de 6650.
Alleen maar omdat die tijdens de crypto bubbel uitkwam met hoge prijs.
7600 is niet veel sneller dan de 6650 maar toch wel 40 euros duurder dus.
18% duurder met <10% betere performance dan de 6650.
We moeten zeker betalen voor de nieuwe features als vc-1 codec. Dat is zo Nvidia praktijken. hahaha
nuffy @Darthpaulx13 juni 2023 19:59
Dat de volgende generatie weinig vooruitgang brengt is met meer producten zo zoals telefoons/tablets . Enige argument dat overblijft is de nieuwere software en support

Die 6650xt is een no brainer voor 249€ van A-merken in OC uitvoering. Toch vult de 7600 het gat met de 6700xt mooi op die vanaf €370 een flink eind hoger zit alsook de prestaties dat zijn.
De berekening is dus waarschijnlijk binnekort alweer anders
Snowdog 13 juni 2023 17:35
Als je het niet over driver features had was ik het met je eens geweest, dat is niet zozeer het punt, dat ze de prijzen van nVidia volgen, dat is wel een groot probleem. En het geeft nog maar eens aan dat een duopoly ook gewoon een enorm slechte zaak is (vooral wanneer beide partijen tevreden zijn met de status quo).

Eeeeeh, dit was een reactie op een andere reactie, maar somehow wordt dit als 1e post getoond, dat was niet echt de bedoeling. Tweakers-dingetje I guess.

[Reactie gewijzigd door Snowdog op 23 juli 2024 13:31]

SG
@Snowdog13 juni 2023 19:02
dus AMD mag geen gezonde marge hebben?
ze kunnen makkelijk 50% er af maar dan kunnen ze meteen RDNA6 - 7 opdoeken
want er komt dan ook minder binnen om te investeren.

Als je Radeon concurrerend wilt hebben zullen we ook massaal een goede prijs met marge betalen. Voor gezonde langdurige concurrentie strijd. Dat krijg je niet met hardware met dump prijzen in markt dumpen.
Geld ook voor CPU.
Het zijn geen consoles of printers.
Kan je het niet veroorloven dan niet. ik leg mijn grens bij 500 en 1080P of 1440P is reso genoeg. En eventueel setting lager no RT
Snowdog @SG13 juni 2023 19:13
"ok", je mag het prima dumpen noemen maar dat is het absoluut niet en marge hebben ze genoeg, zie ook hoe de prijzen nu omlaag gaan. Geen idee waarom je het idee hebt dat deze prijs nodig is om concurrerend te zijn. AMD ligt vele jaren achter op nVidia qua verkoopbaarheid en deze prijzen doen geen wonderen (no shit, gewoon mining-prijzen).

Ook voor een normale prijs (vorige generatie, die zelfs al relatief duur was, maar nog altijd een stuk beter dan nu) zou AMD nog prima winst kunnen maken met deze kaarten, maar blijkbaar zitten we in een situatie waar niemand meer echt voor de gamers wil opkomen. We mogen hopen dat Intel ooit een keer met goede kaarten voor een normale prijs komt, want anders zitten we vast aan deze prijzen, en ja, dat is veel te hoog. De winst per kaart is enorm en niet echt wat gezond is voor een normale markt.

Geen idee waar je het verder over hebt, AMD heeft het juist goed gedaan qua CPU's. En consoles, grappig dat je die erbij haalt. Daar krijg je een stuk meer voor minder. Zelfs een PC die equal is met consoles wordt nu gewoon lastig omdat die gfx cards zo belachelijk duur zijn.
FinalLight 13 juni 2023 22:51
waar is mijn FSR3? :?

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