Panasonic kondigt 2023-line-up met oled- en lcd-tv's van 42 tot 85 inch aan

Panasonic heeft zijn complete lijn met oled- en lcd-televisies voor het komende jaar aangekondigd. Het bedrijf komt met vier oledmodellen en vijf lcd-modellen. Die lopen uiteen van 42 tot 85 inch, maar de prijzen zijn vooralsnog niet bekend.

Het topmodel van de oledschermen is de MZ2000, die het bedrijf al tijdens de CES-beurs toonde. Verder heeft het bedrijf ook de MZ800, MZ950 en MZ1500 aangekondigd. Dat zijn oledtelevisies met een diagonaal van 42, 48, 55 of 65 inch. Zowel het topmodel als de goedkopere versies hebben een 4k-resolutie met HDR10+ Adaptive- en Dolby Vision IQ-ondersteuning. Ook heeft het toestel voor gamers die een pc willen aansluiten HDMI 2.1, vrr en ondersteuning voor AMD FreeSync Premium en Nvidia's G-Sync. De apparaten hebben verder ook DVB-C-, S- en T-ontvangst en integratie voor zowel Google Assistent als Amazon Alexa.

Het verschil in de toestellen zit onder andere in het geluid. Bij het goedkopere MZ800-model is dat Dynamic Surround Sound, maar de duurdere MZ1500 heeft Dynamic Theatre Surround Pro met naar voren gepositioneerde speakers. Dat duurdere model heeft ook een HCX Pro AI-processor die het beeld in real time kalibreert. Ook dat hebben de goedkopere modellen niet.

De MX-line-up bestaat uit de MX700 en MX710, de MX800 en de MX940 en MX950. Dat zijn 4k-tv's met quantumdotminiledtechnologie die beschikbaar komen in verschillende maten. De MX900-serie is er in 43 en 50 inch voor de MX940 en in 55, 65 en 75 inch voor de MX950. De MX700-serie komt uit in 43, 50, 55 en 65 inch. Voor de MX800 komen daar nog versies van 75 en 85 inch bij.

De MX800- en MX900-series hebben, net als de oledmodellen, HDMI 2.1 en ondersteuning voor FreeSync, maar niet voor G-SYNC. Wel hebben alle modellen vrr-ondersteuning. Het duurdere MX950-model heeft daarnaast ook een HCX Pro AI-processor voor dezelfde realtimebeeldkalibratie. Wat de televisies gaan kosten en wanneer die in Nederland uitkomen, is nog niet bekend.