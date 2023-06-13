Panasonic kondigt 2023-line-up met oled- en lcd-tv's van 42 tot 85 inch aan

Panasonic heeft zijn complete lijn met oled- en lcd-televisies voor het komende jaar aangekondigd. Het bedrijf komt met vier oledmodellen en vijf lcd-modellen. Die lopen uiteen van 42 tot 85 inch, maar de prijzen zijn vooralsnog niet bekend.

Het topmodel van de oledschermen is de MZ2000, die het bedrijf al tijdens de CES-beurs toonde. Verder heeft het bedrijf ook de MZ800, MZ950 en MZ1500 aangekondigd. Dat zijn oledtelevisies met een diagonaal van 42, 48, 55 of 65 inch. Zowel het topmodel als de goedkopere versies hebben een 4k-resolutie met HDR10+ Adaptive- en Dolby Vision IQ-ondersteuning. Ook heeft het toestel voor gamers die een pc willen aansluiten HDMI 2.1, vrr en ondersteuning voor AMD FreeSync Premium en Nvidia's G-Sync. De apparaten hebben verder ook DVB-C-, S- en T-ontvangst en integratie voor zowel Google Assistent als Amazon Alexa.

MZ800

Het verschil in de toestellen zit onder andere in het geluid. Bij het goedkopere MZ800-model is dat Dynamic Surround Sound, maar de duurdere MZ1500 heeft Dynamic Theatre Surround Pro met naar voren gepositioneerde speakers. Dat duurdere model heeft ook een HCX Pro AI-processor die het beeld in real time kalibreert. Ook dat hebben de goedkopere modellen niet.

De MX-line-up bestaat uit de MX700 en MX710, de MX800 en de MX940 en MX950. Dat zijn 4k-tv's met quantumdotminiledtechnologie die beschikbaar komen in verschillende maten. De MX900-serie is er in 43 en 50 inch voor de MX940 en in 55, 65 en 75 inch voor de MX950. De MX700-serie komt uit in 43, 50, 55 en 65 inch. Voor de MX800 komen daar nog versies van 75 en 85 inch bij.

De MX800- en MX900-series hebben, net als de oledmodellen, HDMI 2.1 en ondersteuning voor FreeSync, maar niet voor G-SYNC. Wel hebben alle modellen vrr-ondersteuning. Het duurdere MX950-model heeft daarnaast ook een HCX Pro AI-processor voor dezelfde realtimebeeldkalibratie. Wat de televisies gaan kosten en wanneer die in Nederland uitkomen, is nog niet bekend.

MZ980

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 13-06-2023 15:33 79

13-06-2023 • 15:33

79

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Reacties (79)

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Koen88 13 juni 2023 15:36
Fijn dat er steeds meer keuze komt qua OLED rond de 42 inch - ik wacht al jaren op een OLED tv in een formaat wat ik wel kwijt kom in mijn woonkamer!
QwaftZefoni @Koen8813 juni 2023 15:42
same, tot die tijd doet de Panasonic Plasma TX-P42GT60 hier gelukkig nog trouw z'n dienst
(en werkt de Netflix en Youtube API ook nog gewoon)
maar de TV is nooit tussendoor gekalibreerd dus vast z'n zwartwaarde wat verloren onderhand
Verwijderd @QwaftZefoni13 juni 2023 16:00
Dat is het fijne aan topmodellen kopen.
Hier ook nog een VT60 en een GT60 uit 2013 die nog kunnen.
De GT60 heeft 7k uur erop staan en is vlek vrij.
De VT60 is met 22k uur compleet uitgewoond ziet er nog steeds top uit zonder fosfor plekken maar als gaming scherm zit ie vol donkere vlekken.
De VT60 is wel die ook dat frisse wit heeft wat oleds ook hebben de GT60 heeft dat niet, de LG G1 waar ik nu op tik als monitor is toch wel een forse stap verder.
Een ST60 bij me schoonouders heeft geen updates meer gehad.
Me Panasonic ax800 4k lcd uit 2014 krijgt nog wel updates dat was me vorige monitor met dp 1.2 :D

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 01:35]

cHoc @QwaftZefoni13 juni 2023 16:51
Hier nog een TH-42PY70 gekocht in 2008, en werkt nog perfect.
Verwijderd @cHoc13 juni 2023 18:51
Pak een LG C1 of C2 ergens in de aanbieding je weet niet wat je ziet.
apeklootje @Verwijderd13 juni 2023 19:30
Nadeel bij LG en Samsung is dat er inferieure condensatoren gebruikt worden waardoor sommige tv's er 'a een jaar of drie mee stoppen.
Sony, Panasonic en Toshiba zijn duurder maar gebruiken betere onderdelen op hun moederborden.
aliberto @apeklootje13 juni 2023 20:53
Ik heb in December 2022 77 inch topmodel gekocht maar de subwoofer begon het al te begeven bij 40% geluidsvolume. Na 2 bezoeken van CE Repair is eindelijk de subwoofer vervangen. Ik wilde de optische kabel aansluiten maar de plastic klemmetjes vielen uit de aansluiting. Nu moet er binnenkort een nieuwe moederbord geplaatst worden.

Dus je kan soms ook wel eens pech hebben. Maar het geluid wat eruit komt is geweldig. Ik hou van minimalisme en dan is deze tv het beste wat je kan hebben. Subwoofer op de grond is niet mogelijk vanwege gehorige woning.

Ik heb ook nog een Naim Muso 2 maar deze is in verhouding minder mooi / vol van geluid weergave.

Voor een impressie zie foto

[Reactie gewijzigd door aliberto op 23 juli 2024 01:35]

r0p @aliberto13 juni 2023 23:31
2 tips voor jou:
- SVS soundpath voetjes schroeven onder je subwoofer of van IsoAcoustics. Ontkoppelt de subwoofer van de vloer waardoor deze minder resoneert en je buren minder last hebben. Je bas wordt er ook strakker van. Tenzij je een rel gebruikt met een passive woofer aan de onderkant deze willen ze juist op de grond hebben.

- Plaats de sub met een lange kabel op de luister positie. ontkoppel je speakers en speel op Youtube een subwoofer testtoon af. beweeg nu door de kamer langs de muren. De plek waar de bas het hardst klinkt moet je sub komen te staan. Resultaat is meer bas op je luister positie zonder dat je de sub heel hard hoeft te zetten je buren last hebben.
aliberto @r0p14 juni 2023 00:13
Bedankt voor jouw tip, maar ik hoor:
  • de buurman bidden.
  • de buurman praten met visite.
  • de buurman televisie kijken.
  • de buurman een adapter van de telefoon in het stopcontact plaatsen.
  • wanneer de buurman naar de wc gaat.
  • de buurman zichzelf scheren (tikken met mesje op wasbak)
Een subwoofer op de grond is bij mij echt geen optie als jij je buren nog te vriend wil houden. Dan kom je al snel uit bij het topmodel van Panasonic qua beeld en geluid voor het maximaal haalbare in mijn situatie. Ik woon in een jaren 50 duplex woning. Zie wederom impressiefoto.

[Reactie gewijzigd door aliberto op 23 juli 2024 01:35]

Verwijderd @aliberto18 juni 2023 23:18
Al het geluid wat je beschrijft ligt in frequentie veel hoger dan wat een sub weergeeft.
Verwijderd @r0p18 juni 2023 23:51
Een sub is in de regel zwaar gedempt en resoneert niet. De lucht in de ruimte en de vloer, wanden of het plafond resoneren bij de juiste frequenties wel.

Een laagafgestemde slappe opstelling (wat jij ontkoppeld noemt) is vaak effectief omdat daardoor de vloerresonanties niet meer worden aangestoten.
Bas lijkt dan soms strakker omdat de vloer niet meer resoneert en geen geluid meer afstraalt.

De methode die je beschrijft om de plaats van de sub te bepalen is tamelijk onzinnig, je wilt op de luisterpositie immers niet "meer bas" maar juist een evenwichtig geluidsbeeld.
Daarvoor is het essentieel dat de sub op een plek komt waar ruimteresonanties (die van de lucht in de ruimte) beperkt worden aangestoten. Je wil in iedere geval tot de Schroeder frequentie zo min mogelijk ruimte resonanties aanstoten.
Verwijderd @aliberto18 juni 2023 23:16
Een subwoofer kun je meestal probleemloos opstellen op een laag afgestemde fundatie, ook op een relatief slappe vloer. Je hoeft voor die vloer immers alleen maar te voorkomen dat vloerresonanties worden aangestoten. Plaats de sub bijvoorbeeld op een zware 50x50 cm betontegel die via drie squashballen contact met de vloer maakt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 01:35]

Verwijderd @apeklootje13 juni 2023 20:33
Ik geloof je, de LG G1 is me eerste LG daarvoor altijd Panasonic.
Me keuze voor de G1 was puur om het scherm, 4x hdmi 2.1 en de prijs...pakte de G1 juni 2021 55 inch voor 1300 euro open doos waarbij het folie nog op het scherm zat...
keepitfrosty @apeklootje13 juni 2023 23:23
Garantie dingetje dan toch?
Superbra @apeklootje14 juni 2023 09:45
Nadeel bij LG en Samsung is dat er inferieure condensatoren gebruikt worden waardoor sommige tv's er 'a een jaar of drie mee stoppen.
Sony, Panasonic en Toshiba zijn duurder maar gebruiken betere onderdelen op hun moederborden.
Mijn ervaring is anders. Goedkope LG van mijn schoonouders (rond de 500 euro) doet het nu al bijna vijf jaar zonder problemen. Mijn Sony KD-65ZF9, master series, die aan 3000 euro gelanceerd werd, hield het al voor bekeken na 1 jaar en 51 weken. Gelukkig voor mij net voordat de garantie verliep. Sony is twee keer langsgekomen. De eerste keer om vast te stellen dat er een moederbord probleem was maar dat hadden ze niet bij zich. De tweede keer werd het moederbord vervangen en na een test besloten dat er toch nog een ander probleem moest zijn. De TV werd total loss verklaard en ik kreeg uiteindelijk een nieuwe.
Cocytus @Verwijderd14 juni 2023 08:45
Inderdaad, de hoeveelheid motion blur op OLED tov plasma vanwege sample-and-hold is niet om aan te zien.

[Reactie gewijzigd door Cocytus op 23 juli 2024 01:35]

Luuk1983 @QwaftZefoni13 juni 2023 18:08
https://youtube.com/watch?v=yjpKp4AVXdY&feature=share

:*)
Aaargh! @Koen8813 juni 2023 18:10
Hoe dicht zit jij op je TV ? Met 42" is de optimale kijkafstand voor een door THX aanbevolen kijkhoek van 36º maar liefst 1.43m. Dan zit je echt met je neus bovenop de TV. Tenzij je in een tiny house woont zie ik in de gemiddelde Nederlandse woonkamer geen use-case voor een 42" TV.

Zelf woon ik ook niet groot (klein appartement) en zit misschien 4m vanaf de TV. Er hangt nu een 65" OLED omdat dat destijds de grootste was die nog enigszins betaalbaar was maar nu ik zie dat de 77" en 82" modellen hard in prijs dalen begint het wel weer te jeuken,
Balgehakt @Aaargh!13 juni 2023 21:10
Ik denk dat vrij veel mensen hun woonkamer niet inrichten op basis van de optimale kijkafstand volgens aanbevelingen van THX. Genoeg mensen willen gewoon af en toe een filmpje of TV kijken en daarvoor verder niet hun hele leefruimte om de TV heen bouwen.
holoduke51 @Aaargh!13 juni 2023 19:58
Koop de nieuwe Apple vision. Dat geeft pas een immersie.
Koen88 @Aaargh!14 juni 2023 10:12
De door THX aanbevolen optimale kijkhoek is voor mij niet relevant. Ik zit ongeveer 2,5 meter van mijn TV, ik heb een 48 inch TV geprobeerd en daar werd elke uitzending een tenniswedstrijd (van links naar rechts en terug kijken), heel onprettig. Na een maand toch de TV maar teruggebracht en een kleiner exemplaar neergezet. Ik ben nu al enkele jaren heel tevreden met dit 42 inch exemplaar van Sony, doet precies wat ik wil, maar ik zou graag OLED hebben vanwege de betere zwartwaardes. Dit scherm formaat wordt nou eenmaal niet als "premium" gezien, terwijl het voor mij simpelweg het enige formaat is wat past en ik het niet erg vind om er flink geld tegenaan te gooien. De reden dat ik zo dicht op de TV zit is om dat mijn huiskamer in een L vorm gebouwd is, en net in de basis van die L staat de bank - en de TV zal toch echt tegenover de bank moeten, omdat ik anders nergens meer langs kan lopen of de TV voor het raam moet hangen. Er staat een eettafel van 240x100 staat in de lengte van de L, en er zijn nog 3 grote ramen aanwezig aan de voorzijde van de woning. Achterin gaat ook niet, daar is de keuken al. Nee, ik woon niet bepaald klein, maar ik ga ook niet mijn hele woonkamer inrichten op een grotere TV als ik dan geen praktische ruimte meer over houdt voor kasten, tafels en stoelen.
Aaargh! @Koen8814 juni 2023 11:40
Ook op 2.5 meter is 48" echt veel te klein, op die afstand zou ik minimaal voor een 55" gaan. Ik heb jarenlang op ongeveer 2 meter van een 50" scherm gezeten en dat was al aan de kleine kant.
ik ga ook niet mijn hele woonkamer inrichten op een grotere TV als ik dan geen praktische ruimte meer over houdt voor kasten, tafels en stoelen.
Tja, mijn woonkamer is ingericht rond de TV, want dat is de primaire functie van de woonkamer. Als de TV niet aanstaat is er ook geen reden om in de woonkamer te zijn.
Koen88 @Aaargh!14 juni 2023 12:38
Tja, mijn woonkamer is ingericht rond de TV, want dat is de primaire functie van de woonkamer. Als de TV niet aanstaat is er ook geen reden om in de woonkamer te zijn.
Precies dat - wij spelen vaak bordspellen, lezen nog wel eens wat, luisteren naar muziek en houden van lang tafelen. Dat zijn allemaal zaken die we óók in diezelfde woonkamer doen, omdat er geen losse eetkamer of serre is. Daarnaast is er een paar weken terug ook nog een kleine bij gekomen, dus ik heb nu ook plots ruimte nodig voor een box en speelgoed. Maar dat is het mooie, ieder zo zijn smaak en ideeën - ik snap het helemaal dat je voor een optimale TV beleving gaat als dat is waar die kamer om draait voor jou, en dan is een grotere TV inderdaad een logische optie. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik al vrij snel een TV te groot vind (opa vertelt), die 48 inch is niet voor niets terug gegaan.
joey82 @Aaargh!14 juni 2023 13:47
waarom veel te klein? dat is toch echt per persoon verschillend,

iedereen heeft andere voorkeuren....
joey82 @Koen8813 juni 2023 16:50
LG heeft al een tijdje 42 en 48 inch oled tv's
TheVivaldi @joey8213 juni 2023 17:07
Dus als je alleen uit LG kunt kiezen, dan is dat “meer keus”, waar Koen88 het over heeft? Ik noem dat “weinig keus”, want dan ben je slechts aan één merk gebonden.
apis29
@TheVivaldi13 juni 2023 19:10
Panasonic zelf, Philips en Sony hadden ook allang 42 en 48" modellen.
Waarschijnlijk ook nog steeds hetzelfde oude paneel dus dat schiet allemaal niet op. Wel prima voor de slaapkamer...
Koen88 @joey8214 juni 2023 10:14
LG, Philips en Sony gebruikten allemaal dezelfde panelen, deze Panasonics lijken eigen panelen te zijn, waardoor er daadwerkelijk keuze ontstaat. Maar het gaat mij er vooral om dat er meer keuze komt in dit segmen, in plaats van "wil je OLED of niet".
7ven @Koen8813 juni 2023 15:57
Hear, hear! Maar wat is dan het 42 inch model. Er worden veel modellen genoemd maar enkel vanaf 43 inch. Is dit een fout in de aankondiging of is er toch een 42 inch model?

(edit: typo, laten we bij correctie het goed doen)

[Reactie gewijzigd door 7ven op 23 juli 2024 01:35]

knurk @7ven13 juni 2023 16:18
hear hear* 8)7
Videopac @knurk13 juni 2023 16:32
Inderdaad! #praatNederlandsmetme
TheVivaldi @Videopac13 juni 2023 17:07
Hier, hier! #praatNederlandsmetme

:+
Verwijderd @Koen8813 juni 2023 17:16
Hoe klein is jouw woonkamer? :/
Koen88 @Verwijderd14 juni 2023 10:17
13x6, maar in een L. In de lengte van de L staat al een eettafel van 240x100, gevolgd door mijn keuken. Aan de voorzijde van de woning zijn 3 ramen, waardoor de keuze voor de plaats van de TV beperkt is: hij kan niet voor het raam, en hij kan niet op een plek waardoor er zoveel licht op valt dat je geen TV kunt kijken. Dus heel praktisch kan ik niet verder dan 2,5m van mijn TV zitten, en eigenlijk vind ik dat ook gewoon prima. Het is een woonkamer, geen entertainment room - als ik dat zoek duik ik mijn gameroom wel in (maar aangezien daar voor 90% retro spul staat wat nog op een OSSC Pro wacht is een dergelijk grote TV daar ook nog niet relevant).
Verwijderd @Koen8814 juni 2023 11:29
2,5m kijkafstand? Dan mag je wel een 65inch hebben hoor ;)

Met een knipoog, want het is geen entertainment ruimte zeg je. Maar dan zeg ik... Heb je ook geen OLED nodig.
Koen88 @Verwijderd14 juni 2023 12:33
Hahaha, ik snap de redenatie - maar ik kijk wel graag 's avonds naar films, en ik game in mijn vrije tijd. Dan is OLED wel weer fijn. Maar goed, toen ik een TV ging kopen was die keuze er niet, dus ik heb nu een Sony die wel HDR ondersteunt, maar dat ziet er zo slecht uit dat het direct uit gezet is. Zaken als Freesync en HDR lijken me super om te hebben, maar het is geen dealbreaker.

Keuzes, keuzes...
Elaborate8455 13 juni 2023 15:42
Hopelijk komen er ooit ook grotere modellen beschikbaar! Volgens mij is TCL nu degene met het grootste scherm van 97 inch. Maar een OLED zou natuurlijk nog mooier zijn. Nu heb je nog steeds een projector nodig als je boven de 100 inch wilt gaan. Of je moet een ton willen spenderen op een Samsung The Wall, maar dat is natuurlijk voor de gemiddelde consument absoluut absurd.
Rhizix @Elaborate845513 juni 2023 15:44
Denk eerlijk gezegd dat alles boven 55-65 inch voor de "gemiddelde consument" al absurd is.
Meer aanbod is altijd mooi natuurlijk.
Saekerhett @Rhizix13 juni 2023 15:49
Onzin, ligt toch gewoon aan de grootte van je kamer? Ik heb nu een 65" hangen, maar de volgende tv zal vast 75" worden. Kan prima. Mijn oude 55" had ik een tijdje op de slaapkamer hangen en die was daar te groot, dan zat je echt met je hoofd te bewegen om ondertitels te lezen. Dus die verkocht en een 43" teruggekocht.

Nogmaals, het ligt puur aan de grootte van de kamer. En je eigen voorkeur uiteraard.
ErikT5952 @Saekerhett13 juni 2023 16:20
En je portemonnee,

Vandaar dat groter dan 65" voor de gemiddelde consument niet direct haalbaar is, ongeacht je kamer ;)
CorbataGames @ErikT595213 juni 2023 18:00
De 75 inch schermen van vorig jaar, zijn ongeveer net zo duur als de 65” schermen van 10 jaar terug als je t 9 jaar geleden kost. Ik kocht toen een 65 inch oled van 1 generatie geleden en heb nu net een 75 inch gekocht voor iets minder dan dat geld.

75 inch valt echt nog wel mee qua prijs. Heb hem nu voor 2599 euro besteld. Als je dat spreidt over 7 tot 10 jaar dat je m in gebruik hebt…. Dat kan een gemiddelde portemonnee toch ook wel hebben? En anders pak je er 1 van nog iets ouder…
ErikT5952 @CorbataGames15 juni 2023 16:26
Ik heb het er ook best voor over om dit soort bedragen uit te geven voor een TV en hier op Tweakers vast vele met ons.

Alleen blijft €2600,- voor de gemiddelde TV-kijker een best pak geld lijkt mij zo.
CorbataGames @ErikT595215 juni 2023 17:36
Het is ook best een pak geld, maar ‘voor de gemiddelde consument niet haalbaar’ lijkt me wat overdreven.
Elaborate8455 @Rhizix13 juni 2023 15:56
Ligt zeer aan de kamer en wat gebruikelijk is. Toen 50 inch tv’s uitkwamen vonden sommige mensen ze waarschijnlijk ook absurd groot, maar nu is dat eigenlijk wel gebruikelijk.

Die 97 inch TV van TLC is ook niet super mega ofzo. Ze raden zelf een kijkafstand aan van 3 meter om een vergelijkbare ervaring te hebben als in de bioscoop. In mijn eigen woonkamer zou ik wel 5 meter van m’n TV kunnen zitten op de bank. Dan zou ik graag 120-140 willen hebben.

Maar misschien hebben we in de tussentijd dat zulke TV’s uitkomen wel allemaal AR/VR headsets op.
k995 @Elaborate845513 juni 2023 16:24
Hangt er echt vanaf wat je zelf leuk vind, ik zit graag dichter en dus is het hier 125 inch waar we 2.5-3m vaanf zitten.
cricque @k99513 juni 2023 16:38
Ik vind 50 inch om 2m al te kortbij, zo zie je maar smaken verschillen
k995 @cricque13 juni 2023 16:40
gaming scherm is een 48 inch op 1m ;-)
24hourpartypal @cricque14 juni 2023 12:02
Ligt er ook maar net aan wat je kijkt natuurlijk. Het nieuws, reality tv of een spelshow lijkt 2m me ook niet te bekoren, maar bij een visueel spectaculaire film of game is natuurlijk wel een stuk meer immersiever. Dan is het aan het individu om een goede balans tussen die 2 te vinden naar de hand van wat zij consumeren.
Balgehakt @Elaborate845513 juni 2023 16:38
Ik denk dat 'de gemiddelde consument' een TV van 97" wel echt super mega zou vinden en een TV van 120-140" niet op een normale manier kwijt zou kunnen. De meeste mensen proberen in hun woonkamer niet per se de totale ervaring van een bioscoop na te bootsen.

Ik vind persoonlijk mijn 55 Inch TV al iets te aanwezig in de woonkamer, maar nog net acceptabel. Tijdens het kijken zit ik er rond de 4 1/2 meter vandaan, als ik een keer ga gamen zet ik er meestal een stoel dichtbij.

Toegegeven, een 'grote' TV in de ruimte went wel, maar een TV van 97" zou de kamer echt compleet domineren. Persoonlijk kan ik me niet echt een gezellige woonkamer voorstellen met daarin zo'n enorm zwart vlak (een lichtgevend schilderij verhelpt dat overigens ook niet voor mij).

Nu is smaak natuurlijk persoonlijk, maar ik zie bij de gemiddelde consument echt niet snel veel grotere schermen in de woonkamer komen. Die modellen lijken me meer voor enthousiastelingen of mensen met een aparte mediaruimte.
CorbataGames @Rhizix13 juni 2023 18:04
Ik draag lenzen en daarmee is mijn zicht wel zo’n beetje 100%. Tijdens tv kijken op mijn 65” gaat alles top maar als ik de PlayStation aan zet, zet ik vaak de in game lettertypes groter en zit dan nog te knijpen om alles te lezen. Mijn woonkamer is circa 6 meter breed, denk dat ik op iets meer dan 5,5 meter afstand van de tv zit.

Ik heb net een 75 inch besteld, vind het geen overbodige luxe. Nog groter zou kunnen, maar denk dat t dan wat erg veel ruimte inneemt,
Videopac @Elaborate845513 juni 2023 17:20
Jij beheert een bioscoop in een middelgrote stad?
Astennu @Elaborate845514 juni 2023 08:28
Alleen LG heeft een 97" Oled maar weer niet of die dit jaar ook een update heeft gekregen. Helaas voeren andere merken die niet. Then again nu zijn ze nog veel. Te duur. Het prijs verschil tussen de 83 en 97 is nog veel te groot. Ik vind het wel jamer dat Panasonic geen 83" heeft anders zou ik het merk zeker overwegen. Mijn broer gebruikt de Panasonic plasma van mijn ouders nog steeds. Is nog steeds een best mooi scherm. zeker gezien de leeftijd!
XBWillem 13 juni 2023 15:40
Is bekend welke audio codecs worden ondersteund? Ik baal er nog steeds van dat mijn LG OLED GX geen DTS ondersteunt. Hierdoor moest ik mijn blu-ray speler HDMI audio out, en mijn US blu-ray speler video/audio HDMI out op mijn receiver aansluiten. En die heeft dan weer mindere beeld doorstuur techniek.
RaJitsu @XBWillem13 juni 2023 17:10
Heeft je blurayspeler geen extra audio-uitgang?
XBWillem @RaJitsu13 juni 2023 18:59
Alleen mijn 4K speler. Ik heb ook een regio vrije normale blu-ray speler die dat niet heeft. Maar het liefst zou ik hebben dat alles automatisch gaat.
Server.1968 13 juni 2023 15:58
Panasonic MX700 50'', ter vervanging van mijn 10 jaar oude Sony 32''. Prettig dat ik mijn vakantiegeld nog niet heb uitgegeven. Hoop dat het merk net zulke toptoestellen uitbrengt als altijd.
Klaus_1250 13 juni 2023 16:00
De apparaten hebben verder ook DVB-C-, S- en T-ontvangst en integratie voor zowel Google Assistent als Amazon Alexa.
Hier ontbreekt wel het eea. Ze ondersteunen ook IPTV, DVB-IP, DVB-T2 en DVB-S2. Iig het topmodel heeft ook een dubbele tuner. Vooral DVB-IP kan interessant zijn.
TMT 13 juni 2023 16:21
Tv's blijven wat steken onder de 100inch.
Buiten "the wall" van Samsung zie ik een 110inch professioneel scherm van LG als maximum.
Zal technisch wel moeilijker worden om die grote formaten heelhuids te transporteren zeker?
men 150inch projectiescherm zal nog wel even blijven hangen.
EXCalibur_EeK @TMT13 juni 2023 16:38
Samsung heeft een MicroLED scherm van 110 inch. MicroLED is modulair dus formaat kan makkelijk groter. Het is nu alleen nog erg duur dus voor de gewone consument nog lang niet interessant. MicroLED is wel de toekomst. Zeg maar de voordelen van OLED zonder de nadelen.

https://www.samsung.com/us/tvs/micro-led/highlights/

[Reactie gewijzigd door EXCalibur_EeK op 23 juli 2024 01:35]

TMT @EXCalibur_EeK14 juni 2023 09:01
inderdaad, Effe gegoogeld en modulaire microled lijkt de nabije toekomst te zijn voor grotere schermen. Prijs is nog gigantisch zelfs in vergelijking met de duurdere beamers, maar zal wel naar beneden komen de volgende jaren
jhr27 13 juni 2023 16:27
Helaas heeft Panasonic dit jaar de plank nogal misgeslagen. De MZ1500 is weer voorzien van een front firing speaker, maar dan weer niet van een MLA-paneel. De JZ- en LZ-serie hadden daarentegen in de 1500-serie wel het toppaneel maar zonder de front firing speaker, uitermate geschikt voor de gebruiker die topbeeld wenst, maar zelf al over een geluidsinstallatie beschikt.

Bron: https://fwd.nl/beeld/pana...-up-met-mzw2004-topmodel/
TheVivaldi @jhr2713 juni 2023 17:10
Ik heb ook liever niet van die ingebouwde speakers en gebruik zelf wel een speaker of geluidssysteem wat ik fijn vind.
Technics SA-DA8 @jhr2713 juni 2023 18:44
Dacht dat de 1500 serie altijd front firing speakers had of iig een soundbar eronder.
jhr27 @Technics SA-DA813 juni 2023 23:10
Tot 2021 klopte dat ook. De HZ1500 uit 2020 had bijvoorbeeld ook een front firing speaker onder de tv. Maar in 2021 kwam Panasonic met de JZ1500 en in 2022 met de LZ1500 (de KZ vonden ze kennelijk niks ;( ). Beiden beschikken over het paneel uit de 2000-serie maar zonder de front firing speaker. Ik heb zelf de JZ1500 (NL model=JZT1506) en het geluid wat daar uit komt is echt ontzettend slecht. Maar dat maakt mij niks uit want ik combineer het sowieso met een geluidsinstallatie. Voor mij weliswaar een Denon AVR-2803 (die ik nog ga upgraden) maar een Technics SA-DA8 is ook niet verkeerd ;) .

[Reactie gewijzigd door jhr27 op 23 juli 2024 01:35]

Technics SA-DA8 @jhr2714 juni 2023 00:03
Ok ja ik zat al te kijken van zijn ze dan afgestapt van de soundbar in de 1500 serie.
Die Technics SA-DA8 was idd een geweldige receiver die ik aan een liefhebber verkocht heb.Er staat nu een Marantz SR7011 receiver hier met een Panasonic oled gzw1004.
Maar stiekem vind ik de aangekondigde MX950 led tv wel interessant.
Renegade666 13 juni 2023 16:16
Hmm, wel jammer dat ze geen 77/83" versies hebben. 77" heb ik op het oog, maar word dan ben ik bang een LG :(

Misschien de text aanpassen, want de mz2000 heeft blijkbaar wel een 77/83" variant volgens het andere artikel

[Reactie gewijzigd door Renegade666 op 23 juli 2024 01:35]

k995 @Renegade66613 juni 2023 16:24
er is toch 75 & 85 inch?
Renegade666 @k99513 juni 2023 16:25
Misschien niet duidelijk, maar ik doel op de OLED's ;) niet op de LCD's.
Jazco2nd 13 juni 2023 16:35
Jammer, geen enkel model dat geheel vlak (seamless) tegen de wand kan.

Als je dat eenmaal hebt gehad, met Samsung The Frame of de LG G1, G2, G3 wil je echt niet meer anders.

Helaas, behalve deze 2 series zijn er geen alternatieven. The Frame is eigenlijk veel te duur voor de beeldkwaliteit die je krijgt. LG G-serie is hun top-end serie. Peperduur en vanaf 55". Zit ik ook niet op te wachten..
The Zep Man
@Jazco2nd13 juni 2023 16:38
Als je dat eenmaal hebt gehad, met Samsung The Frame of de LG G1, G2, G3 wil je echt niet meer anders.
Ligt er ook aan wat mogelijk is. Zo heb ik wel eens mediakamer onder een zadeldak geïnstalleerd. Dan heb je niet eens een muur om de TV aan te monteren. :+
Jazco2nd @The Zep Man13 juni 2023 16:42
Maar dan is de bewoner ook geen seamless tv gewend. Dus weet niet wat hij/zij mist :)
The Zep Man
@Jazco2nd13 juni 2023 16:59
Maar dan is de bewoner ook geen seamless tv gewend. Dus weet niet wat hij/zij mist :)
Kan het prima elders (gehad) hebben en alsnog weten wat die mist.
Technics SA-DA8 13 juni 2023 18:46
Ben wel benieuwd hoe goed de miniled varianten het doen van panasonic.Ze hebben een periode gehad dat ze geen direct led tv's maakten en dat er nu miniled versies komen kan ik alleen maar toejuichen.

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