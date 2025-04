Panasonic presenteert nieuwe oledtopmodellen met Fire TV

Panasonic heeft maandag zijn nieuwe oledtopmodellen voor 2024 gepresenteerd: de Z95A van 55" en 65", en de Z93A van 77”. De twee televisies gebruiken Amazons Fire TV als smartplatform. De Z95A beschikt bovendien over een micro-lens array voor helderder beeld.

Vorig jaar voorzag Panasonic al een paar tv-modellen van Amazons smart-tv-platform en daar gaat de Japanse elektronicafabrikant ook in 2024 mee door. Nieuw, aldus Panasonic, is de Alexa-functie ‘far-field voice control’, waarmee je vanaf de andere kant van de woonkamer tegen de tv kunt praten om apps te starten, muziek af te spelen, titels te zoeken of je smarthome te bedienen. De afstandsbediening zou je daar niet bij nodig hebben. Ook maken de tv’s gebruik van Alexa-widgets om allerlei zaken weer te geven als je niet actief aan het kijken bent. Zo kunnen er fotogalerijen worden afgespeeld en agendameldingen worden getoond.

Net als Panasonics oledtopmodel van vorig jaar, de MZW2004, wordt de Z95A uitgerust met een micro-lens array, ook wel mla. Mla voegt een extra laag toe, die interne verstrooiing van licht binnen het substraat van het paneel tegengaat. Daardoor wordt een groter deel van het licht daadwerkelijk richting de kijker uitgestraald. Dat betekent bij gelijke elektrische input dus een hogere helderheid, terwijl de kijkhoek van de schermen er niet onder te lijden heeft. Net als vorig jaar moet het grootste topmodel, de Z93A van 77", het overigens zonder mla stellen.

Verder worden de Z95A en Z93A uitgerust met een nieuwe beeldverwerkingsprocessor, de HCX Pro AI Processor MK II. De chipset zorgt volgens Panasonic voor betere 4k-upscaling van videostreams en soepelere kleurverlopen. Beide tv’s kunnen refreshrates tot 144Hz weergeven. Wanneer en voor welke prijzen ze op de markt komen, is nog niet bekend.