TCL toont QM891-miniledtelevisie met 115"-diagonaal en 20.000 dimmingzones

TCL introduceert zijn QM891-televisie. Deze miniled-tv komt beschikbaar met een beelddiagonaal van 115" en ruim 20.000 dimmingzones. TCL kwam eerder al met een 115"-tv, maar die kwam alleen uit in China. De QM891G moet ook buiten China uitkomen, in ieder geval in de VS.

TCL kondigde zijn QM891-televisie aan tijdens een persconferentie op de CES-beurs in Las Vegas. Het is volgens TCL de grootste miniledtelevisie die beschikbaar is voor consumenten. Het apparaat zou een maximale piekhelderheid van 5000cd/m² halen, aldus de Chinese fabrikant. TCL claimt dat de tv met zijn miniledbacklight over 'meer dan 20.000' zones voor full-array local dimming beschikt. Het toestel krijgt ook een AIPQ Ultra-processor en een geïntegreerd 6.2.2-speakersysteem met Dolby Atmos-ondersteuning.

CNET meldt dat de tv later dit jaar beschikbaar komt in de Verenigde Staten. Bij release gaat de tv 'minder dan 20.000 dollar' kosten. Wanneer de tv precies uitkomt, is echter nog niet bekend. Of de televisie ook naar de EU komt, is ook nog onduidelijk. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij TCL. De Chinese fabrikant bracht eerder al een X11G-tv met 115"-diagonaal uit, maar die verscheen alleen in TCL's thuisland.

Update, dinsdag: Een woordvoerder van TCL heeft aan Tweakers bevestigd dat de tv beschikbaar komt in de Benelux. De televisie verschijnt 'rond mei' en gaat 19.999 euro kosten.