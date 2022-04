TCL's nieuwe miniled-tv's met Google TV ondersteunen Airplay 2 en HomeKit

TCL introduceerde onlangs enkele nieuwe QLED-lcd-tv's met miniledbacklight. Deze modellen, te weten de C935 en C835, draaien op Google TV en bevatten ook ondersteuning voor Airplay 2 en HomeKit.

Televisiewebsite FlatpanelsHD meldt op basis van een briefing van TCL dat deze twee modellen Airplay 2 en HomeKit zullen ondersteunen. Dat geldt ook voor de C735, die niet over een miniledbacklight beschikt. Alleen deze drie modellen krijgen Airplay 2- en HomeKit-ondersteuning. Deze Apple-gerelateerde functies waren al beschikbaar bij eerder uitgebrachte modellen voor de Noord-Amerikaanse markt.

Airplay 2 maakt het mogelijk om mediabestanden zoals foto's en muziek draadloos te delen vanuit een iOS- of Mac-apparaat met de televisie. HomeKit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de televisie aan of uit te zetten en van HDMI-input te wisselen via een iPhone of Siri-stemcommando. Doordat het gaat om tv-modellen met Google TV zijn ook Chromecast en Google Home aanwezig.

De C935, C835 en C735 maken deel uit van de modellen die TCL dit jaar uitbrengt in Europa. Het gaat om 4k-televisies met ondersteuning voor HDMI 2.1, VRR en 144Hz. De C935 haalt waarschijnlijk een helderheid van 2000cd/m², terwijl dat bij de C835 1000cd/m² zal zijn. De C735 beschikt niet over een miniledbacklight en zal daarmee minder fel en vooral ook een minder fijnmazig systeem hebben voor het weergeven van high dynamic range.