Eerste leveringen van Playdate-handheld met draaihendel zijn verstuurd

Panic heeft de eerste batch van de Playdate-handheld verstuurd. De console moest eind vorig jaar verschijnen, maar werd op het laatste moment uitgesteld vanwege accuproblemen. De Playdate kost 179 dollar, heeft een 2,7"-zwart-witscherm en krijgt minimaal vierentwintig games.

Panic zegt op Twitter dat de eerste batch is verzonden, maar zegt daarbij dat het om 'kleine' batches gaat. Het bedrijf verwacht dat de eerste groep aan preorders in mei allemaal verstuurd zijn. Klanten krijgen een mail als hun console is verscheept. Het bedrijf zegt verder het aantal leveringen elke dag te willen verhogen. Pas later wil het bedrijf bekendmaken wanneer de tweede groep preorders wordt geleverd.

De Playdate werd in mei 2019 geïntroduceerd en is gemaakt door de uitgever van de game Firewatch. Het scherm heeft een resolutie van 400x240 pixels en geen backlight. Er is dus invallend licht nodig om het scherm af te kunnen lezen. Aan de rechterzijde zit een bedieningshendel die in sommige games gebruikt kan worden. Op de voorkant zitten een d-pad en A- en B-knoppen. Verder is er wifi, bluetooth en een USB-C- en 3,5mm-aansluiting aanwezig. Het apparaat is 74x76x9mm groot.

De handheld komt minimaal met vierentwintig games, die over een periode van twaalf weken worden verspreid. Panic noemt dit een seizoen en zegt dat het seizoen start wanneer de Playdate voor het eerst wordt gebruikt. Het verspreiden van die games gebeurt bovendien willekeurig. Krijgt iemand over zes maanden dus zijn of haar Playdate, dan kan hij of zij in eerste instantie twee games spelen. In de weken daarna komen daar de extra spellen bij.

Bij de introductie zei Panic dat de console begin 2020 zou verschijnen voor 149 dollar, maar de preorders zijn pas gestart in juli 2021 voor een prijs van 179 dollar. In november dat jaar moest het bedrijf de leveringen weer uitstellen, omdat de accu ondermaats presteerde bij de eerste batch van vijfduizend handhelds. Daarom werd er voor een andere accu gekozen. Wie nu de Playdate bestelt, ontvangt de console pas in 2023.