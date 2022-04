Nieuwe 'ultradunne' AyaNeo Windows-gaminghandheld krijgt oledscherm

De ceo van AyaNeo, maker van de Windows-handheld AyaNeo, zegt dat het bedrijf werkt aan ultradunne gaminghandhelds met een oledscherm. De handheld moet de 'dunste oled-Windows-handheld' ter wereld worden. De eerste foto van de handheld is online verschenen.

AyaNeo-ceo Arthur Zhange heeft de nieuwe serie handhelds op YouTube aangekondigd, na er eerder al een Weibo-post over te hebben gemaakt. De nieuwe generatie is helemaal anders dan traditionele Windows-handhelds, zegt Zhange. Hij stelt dat het probleem met eerdere generaties Windows-handhelds altijd was dat het formaat van hardware een beperking was, waardoor de formfactor altijd groot uitvalt en de handheld uiteindelijk groot en zwaar is. De nieuwe generatie maakt gebruik van hardware die het mogelijk maakt om een dunnere handheld te maken. AyaNeo zegt op Twitter dat de handheld minder dan 600 gram weegt. De Steam Deck weegt 669 gram.

Welke hardware AyaNeo in de handheld gestopt heeft, is nog niet bekend, maar de handheld moet 'AAA-games soepel draaien', zegt Zhange, en veel lichter en dunner zijn. Daarnaast zegt Zhange dat de aankomende AyaNeo voorzien zal zijn van een oled-scherm, in tegenstelling tot zijn voorgangers, die gebruikmaken van lcd-schermen. De nieuwe handheld is de opvolger van de Ayaneo 2021 en de AyaNeo Next. Zhange zegt ook dat het gelukt is de prijs van de AyaNeo-handheld omlaag te halen.

Zhange vertelt dat de nieuwe generatie AyaNeo de volledige productlijn zal vergroten. Voor performance kunnen gebruikers kiezen voor de AyaNeo Next Discovery Edition, die voorzien is van een AMD Ryzen 6000-apu en die later dit jaar uitkomt, als ook een Next-serie met Ryzen 5000-apu. De AyaNeo 2021 blijft ook verkocht worden, net als de AyaNeo Retro Power met 4800U-apu. Daar komt de AyaNeo Ultra-thin bij, die in mei officieel aangekondigd zal worden tijdens een persconferentie.

Youtuber Cary Golomb heeft de eerste beelden van de nieuwe AyaNeo gedeeld. Hij noemt de handheld relatief klein, en op de foto's is te zien dat deze voornamelijk veel dunner is dan de vorige generatie AyaNeo-handhelds, meer vergelijkbaar met de Steam Deck van Valve.