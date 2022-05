Aya Neo toont handhelds Neo 2 en Slide met RDNA 2-gpu en Air met Ryzen 5000-apu

Aya Neo heeft in een persconferentie meer informatie gegeven over drie aankomende handheld-pc's: de Aya Neo 2, de Neo Slide en de Neo Air. De Neo 2 en de Slide zullen Ryzen 6000-apu's gebruiken. Dat is een primeur voor Aya. De Air moet een betaalbaardere handheld worden.

Aya Neo 2 en Neo Slide met RDNA 2-graphics

De Neo 2 zal gebruikmaken van een AMD Ryzen 7 6800U-processor met een AMD Radeon 680M aan boord. Die gpu benut dezelfde RDNA 2-architectuur als de gpu in de Steam Deck. Verder heeft Aya Neo laten weten dat de Neo 2 LPDDR5-6400-geheugen gebruikt, opslag een pci-express 4.0-bus tot zijn beschikking heeft, er een vingerafdruklezer aanwezig is en de usb-poorten aan de usb 4.0-spec voldoen. Een prijs en een releasedatum deelde Aya Neo in zijn Chinese persconferentie over zijn Windows-handhelds niet. Overige specs ontbreken ook nog.

Beeld: Aya Neo via Liliputing

De Neo slide gaat dezelfde apu als de Neo 2 benutten, inclusief RDNA 2-graphics. Verder is bekend dat het scherm van de Slide omhoog kan schuiven waarna het toetsenbord eronder blootgelegd is. Dat keyboard beschikt over rgb-verlichting. De prijs van de Slide is ook nog niet bekend, maar Aya Neo schaart de Slide en Neo 2 onder de flagship-noemer. Voor context: de Aya Neo 2021 kost 1015 dollar, dus een vergelijkbare prijs valt te verwachten.

Beeld: Aya Neo via Liliputing

De Aya Neo Air: 'budgetvriendelijke' optie met Ryzen 5000-serie apu

Zoals eerder ook uitlekte, krijgt de kleinere en lichtere Aya Neo Air een nog niet nader gespecificeerde Ryzen 5000-apu en een oledscherm dat 109% van de ntsc-kleurruimte kan weergeven. In benchmarks moet de Air vooral 60fps aantikken in indiegames. In triple A games is dat meer 30fps op lage settings. Het gewicht komt uit op minder dan 420 gram en is bijna zo dun als een Nintendo Switch Lite.

De Neo Air heeft verder 2 usb-c-poorten, een 3,5mm-audiojackaansluiting en een sd-kaartlezer. Dit model moet deze maand nog uitkomen voor een nog onbekende prijs. Hij wordt in ieder geval verkocht in het zwart en in het wit, maar andere kleuren volgen ook nog.

Beeld: Aya Neo via Liliputing