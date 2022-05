'Google Pixel Watch draait op soc van Galaxy Watch uit 2018'

De Google Pixel Watch draait naar verluidt op de Exynos 9110-soc. Dat zegt een bron van 9to5Google. Deze soc werd voor het eerst gebruikt in de Samsung Galaxy Watch uit 2018. De site speculeert dat de oude soc gebruikt wordt omdat 'het Pixel Watch-project een tijd geleden begon'.

De Samsung-soc, gemaakt op een 10nm-procedé, deed zijn intrede in de Galaxy Watch uit 2018 en is daarmee niet meer de nieuwste soc. Het Koreaanse bedrijf gebruikte hem tot op heden voor het laatst in de Galaxy Watch3 uit 2020, de opvolger van de Galaxy Watch. De Watch4, die in augustus uitkwam, benut bijvoorbeeld de 5nm Exynos W920. 9to5Google baseert het bericht op een bron, die het niet verder identificeert. Verder speculeert de site dat Google wellicht niet halverwege de ontwikkeling wilde wisselen van soc en daarmee vertraging oplopen.

De doodsteek hoeft het gebruik van deze soc niet per se te zijn. In zijn Pixel 6 en 6 Pro gebruikte Google ook Cortex A76-processorkernen, die op het moment van de release van die telefoons al behoorlijk verouderd waren. Desalniettemin werd de gebruikservaring in bijvoorbeeld de Tweakers-review van de telefoons als 'heerlijk vloeiend' omschreven. Het optimaliseren van Wear OS voor de Pixel Watch kan daarnaast gezien worden als een 'thuiswedstrijd' voor Google; het is samen met Samsung de maker van het besturingssyteem.

Eerdere geruchten indiceerden dat de Pixel Watch een 300mAh-accu en e-sim zal hebben. Het slimme horloge van Google, de eerste van het bedrijf, moet in de herfst van dit jaar uitkomen voor een nog onbekende prijs. In welke landen het horloge uitkomt, is ook nog niet bekend. Bij Pixel-producten is het verre van vanzelfsprekend dat ze naar de Benelux komen.