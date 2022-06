Montblanc presenteert eerste niet-Samsung-horloge met Wear OS 3

Horlogemerk Montblanc heeft als eerste fabrikant na Samsung een horloge met Wear OS 3 uitgebracht. Het gaat om de Summit 3, een horloge dat de fabrikant aanbiedt voor 1290 dollar. De Galaxy Watch4-modellen met Wear OS 3 kwamen vorige zomer uit.

Het was al sinds het begin bekend dat andere fabrikanten ook met Wear OS 3-horloges zouden komen, maar tot wanneer alleen horloges van Samsung met de nieuwe versie van het besturingssysteem op de markt zouden zijn, was niet bekend. Montblanc maakt in de specs melding van Wear OS 3.

Het horloge heeft een Qualcomm Snapdragon Wear 4100+-soc en een rond 1,28"-oledscherm met 416x416 pixels. Het horloge heeft een werkgeheugen van 1GB en 8GB aan interne opslag. De specs vermelden dat het horloge compatibel is met iOS, terwijl Wear OS 3 dat in principe niet aan boord heeft. Samsung kwam vorige zomer met de Watch4-horloges. Google komt dit najaar met zijn eerste Pixel Watch. Wanneer andere horloges met Wear OS 3 uitkomen, is onduidelijk.