Nieuwe Qualcomm-socs voor wearables verlengen accuduur tot 50 procent - update

Qualcomm werkt aan nieuwe Wear-chips die de accuduur van wearables met vijftig procent zou verlengen. Dat bleek uit uitgelekte slides, maar is inmiddels bevestigd door het bedrijf. De socs worden gemaakt op een 4nm-node en er staan 25 verschillende smartwatches met deze chips op de planning.

Het was al bekend dat Qualcomm werkte aan nieuwe chips voor wearables en het bedrijf hintte eerder al dat deze binnenkort verschijnen. Eerder kwam al het gerucht naar buiten dat deze Wear-socs op 4nm worden geproduceerd. Evleaks heeft nu details over de wearablechip naar buiten gebracht. Qualcomm komt met twee nieuwe chips voor smartwatches: de W5+ Gen 1 en de W5 Gen 1. De leaker toont drie informatiesheets waarop staat dat de W5 Gen 1-chips zorgen voor vijftig procent langere accuduur op smartwatches vergeleken met de Snapdragon 4100+, de meest recente wearable-soc van het bedrijf.

De chips ondersteunen Bluetooth 5.3 en kunnen de smartwatches in een extra diepe slaapstand zetten, waardoor de accuduur nog langer mee zou gaan. Ook hebben de chips ondersteuning voor gezondheidssensoren die continu metingen uitvoeren.

Smartwatches zouden daarnaast ook een veel dunner ontwerp kunnen krijgen met de nieuwe chips. In de sheets staat dat de in ieder geval de Wear 5+ Gen 1-soc dertig procent kleiner dan zijn voorganger wordt. Het oppervlak van de chips is met 90mm² een stuk kleiner dan de Wear 4100+. Die meet 100mm² voor de soc en nog eens 28mm² voor de power management integrated circuits. Dat is bij de Wear 5+ Gen 1-chip geïntegreerd in de soc zelf. Ook de hoogte verbetert; die gaat van 0,69mm naar 0,48mm.

De chip zou verder tot twee keer sneller worden dan zijn voorganger. De Wear 5+ Gen 1 heeft vier Cortex-A53-kernen en een Cortex-M55-kern met een kloksnelheid van 250MHz en 16GB aan Lpddr4-2133 geheugen. Op de sheets staat dat er al zeker 25 wearables in ontwikkeling zijn die er gebruik van maken.

Update, 18:15 uur: Qualcomm heeft de socs inmiddels officieel aangekondigd in een persbericht. Ook maakt de fabrikant bekend dat de Oppo Watch 3 Series in augustus op de markt komt.