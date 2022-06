Fossil presenteert Gen 6-horloges met nieuwe Snapdragon-soc

Fossil heeft zijn Gen 6-smartwatches gepresenteerd. De nieuwe klokjes draaien op een Qualcomm Snapdragon Wear 4100+-soc. Google maakte al eerder bekend dat de horloges niet gaan draaien op de nieuwste versie van Wear OS.

Behalve de nieuwe soc heeft de Gen 6 ook een SpO₂-meter aan boord, blijkt uit de specificaties die Fossil online heeft gezet. De horloges ondersteunen Bluetooth 5.0 in plaats van 4.2. Laden moet bovendien sneller gaan; na een half uur moet de accu voor tachtig procent vol zijn. Verder is er vooral veel hetzelfde. Zo is het scherm nog altijd een 1,28"-oledscherm met 416x416 pixels, terwijl ook het werkgeheugen met 1GB hetzelfde is gebleven. De opslag is met 8GB eveneens ongewijzigd.

Met de Galaxy Watch 4-serie verschenen onlangs de eerste horloges met het nieuwe Wear OS 3, maar Google zei al eerder dat de Gen 6-horloges pas later een optionele upgrade naar Wear OS 3 zullen krijgen. Die is optioneel omdat het horloge dan terug moet naar de fabrieksinstellingen en er misschien functies zullen verdwijnen. Daarbij kan het gaan om compatibiliteit met iOS. Wear OS 2 werkt met iPhones, maar of dat met Wear OS 3 ook zo is, is nog onbekend. De Galaxy Watch 4 van Samsung werkt niet met iPhones.

De Gen 6 komt in de Benelux uit met prijzen vanaf 309 euro, meldt AndroidWorld op basis van een inmiddels verdwenen listing op de site van De Bijenkorf in België. Fossil heeft de releasedatum van de Gen 6 gezet op 27 september.