Jon Prosser: Google Pixel Watch komt op 26 mei uit

Bronnen van YouTuber Jon Prosser laten hem weten dat de Pixel Watch, de eerste Wear OS-smartwatch van Google zelf, op 26 mei op de markt moet komen. Officieel is het horloge nog niet getoond, maar renders ervan zijn al eerder uitgelekt.

Dat laat Prosser weten op Twitter. Hij baseert dat op zijn eigen bronnen. Prosser komt vaker in de actualiteit met dergelijke insider-informatie en had zodoende het bijvoorbeeld ook bij het rechte eind toen het ging om de releasedatum van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Wel houdt hij een slag om de arm: "Google staat erom bekend dat het releasedata uitstelt", vult hij aan.

Eerdere informatie die via Business Insider naar buiten kwam, ging over de aard van het horloge. Het zou codenaam Rohan hebben en de eerste Wear OS-smartwatch worden met Fitbit-integratie, maar wordt geen Fitbit-product. Het product is bedoeld om de concurrentie met de Apple Watch aan te gaan. Technische details over het slimme horloge ontbreken nog.

Google werkte eerder al aan een smartwatch, maar koos er in 2016 voor om werk aan dit product te staken en in plaats daarvan te focussen op smartwatchsoftware voor partnerbedrijven. Marktaandeel van Googles slimme horloges zou echter achterblijven op Apple, daarom zou Google nu zelf met een smartwatch willen komen.