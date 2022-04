'Foto's in restaurant achtergelaten Pixel Watch verschijnen online'

Enkele dagen geleden vroeg Google een handelsmerk aan voor de 'Pixel Watch' en dit weekend kreeg Android Central foto's in handen van een vermeende Pixel Watch die iemand in een Amerikaans restaurant heeft achtergelaten.

De foto's tonen sterke gelijkenissen met renders van de smartwatch die eerder online zijn gezet. Het horloge heeft een rond ontwerp en is vrij bol aan zowel de boven- als onderkant. De draaiende kroon uit de renders is aanwezig en daarnaast heeft hij een enkele aanvullende knop, conform conceptbeelden van Google I/O 2021.

Hoe dik de bezel is, valt niet te zien, omdat er geen foto's zijn waarop de display aanstaat met alle pixels verlicht. Er is alleen een foto met het Google-logo; vermoedelijk is de smartwatch daar aan het opstarten. Het zwarte 'schermgedeelte' loopt in ieder geval krom langs de behuizing naar beneden.

Verder lijkt er een poort voor diagnostiek te zitten aan de bovenkant, waar ook de horlogeband aan het apparaat hecht. Wellicht is die niet aanwezig in het uiteindelijke model voor consumenten. Ook is een gaatje te zien in de zijkant, waar een microfoon of hoogtemeter achter kan zitten. Aan de achterzijde zit, volgens speculatie van onder andere 9to5Google, de hardware voor een hartslagmeter, een elektrocardiogram en wellicht nog andere gezondheidsfunctionaliteiten.

De handelsmerkaanvraag van afgelopen week bevat weinig informatie. Het betreft een handelsmerk voor 'smartwatches en smartwatch-accessoires' en betreft de naam Pixel Watch. Dat lijkt dus te zijn hoe Google het apparaat gaat noemen. Eerdere geruchten, afkomstig van bronnen van YouTuber Jon Prosser, stelden dat het slimme horloge op 26 mei uit moet komen. Google zelf heeft nog niets onthuld of bekendgemaakt.

Het horloge draait ongetwijfeld op Wear OS 3, de nieuwe versie van het os die een product is van de samenwerking tussen Samsung en Google. Vooralsnog is de Samsung Galaxy Watch4 de enige smartwatch die op dat besturingssysteem draait.