Render toont vermoedelijk rond ontwerp Google Pixel Watch

De Google Pixel Watch zal naar alle waarschijnlijkheid een ronde smartwatch worden met een zilveren draaiknop, met integratie voor onder meer Fitbit. Dat is te zien in een render getoond door Evleaks. De Pixel Watch wordt de eerste Wear OS-smartwatch van Google.

Evleaks heeft de render van de Google Pixel Watch in handen en zegt dat het ontwerp aansluit bij eerdere onofficiële beelden van de smartwatch. Het horloge draait op Wear OS, dat Google ontwikkelde met Samsung.

Het is al langer bekend dat Google werkt aan een concurrent voor de Apple Watch, onder de codenaam Rohan. De eerste smartwatch van Google krijgt Fitbit-integratie en zal volgens de doorgaans goed ingelichte youtuber Jon Prosser 26 mei uitkomen. Volgens geruchten zal de Pixel Watch in drie verschillende kleuren verschijnen: goud, grijs en zwart. De smartwatch zou 32GB opslagruimte hebben. Google heeft de Pixel Watch nog niet officieel aangekondigd of het bestaan ervan bevestigd.

Google wilde in 2016 ook al Pixel-horloges uitbrengen, schreef Business Insider in 2019, maar de ontwikkeling daarvan werd gestaakt. Met de nieuwe Pixel Watch hoopt Google opnieuw een plek te veroveren op de smartwatchmarkt, waar Apple dominant is.