Streamingsdienst GoPlay krijgt via website ondersteuning voor Chromecast

De Belgische streamingsdienst GoPlay heeft gedeeltelijke ondersteuning toegevoegd voor streamen via Chromecast. Abonnees kunnen via de website GoPlay.be video streamen naar de tv. Video's kunnen nog niet direct uit de app naar Chromecast gestuurd worden.

Dat schrijft GoPlay in de veelgestelde vragen op de website. Ondersteuning werd stilzwijgend toegevoegd. Bij het uitbrengen van de apps voor GoPlay, voegde SBS België geen ondersteuning toe voor Chromecast en Apple TV, al zei het bedrijf dat casten 'binnenkort' mogelijk zou worden. De apps staan sinds oktober vorig jaar in de appstores van Apple en Google, zonder aankondiging. Het streamingplatform van SBS België werd januari vorig jaar uitgebracht. Casten lijkt nu dus wel deels mogelijk.

Het is nog niet mogelijk om te casten via de Android-app van GoPlay, enkel via de website goplay.be. Wanneer ondersteuning toegevoegd wordt aan de app en wanneer ondersteuning voor Apple TV volgt, is niet bekend. Eerder schreven tweakers dat casten via de website mogelijk was, ook met AirPlay, maar dat die functionaliteit uitgeschakeld werd. Met GoPlay kunnen Belgische tv-kijkers gratis programma's terugkijken van de zenders Play4, Play5 en Play6. De streams hebben wel advertenties.