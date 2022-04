SBS België introduceert apps voor GoPlay zonder Chromecast-ondersteuning

SBS België heeft stilzwijgend twee apps uitgebracht voor zijn GoPlay-dienst. De apps bevatten nog steeds geen Chromecast-ondersteuning of livestreaming van tv-zenders, ondanks eerdere beloftes.

De apps staan sinds eerder deze maand in de App Store en de Play Store. Het gaat om twee applicaties voor het streamingplatform GoPlay van SBS België. Dat platform werd in januari uitgebracht, maar destijds nog zonder mobiele apps. Kijkers kunnen op de streamingdienst zenders van Play4, Play5 en Play6 gratis kijken. De streams hebben wel advertenties.

Toen GoPlay werd aangekondigd waren er nog geen applicaties beschikbaar voor iOS en Android. Die zouden op een later moment volgen, maar het was niet bekend wanneer. De apps staan inmiddels wel in de appwinkels, maar missen belangrijke functies. Zo is Chromecast-functionaliteit nog steeds niet beschikbaar, al zegt de uitgever dat het dat 'binnenkort' mogelijk wil maken. Op de screenshots in de appwinkels is te zien dat livestreaming van tv mogelijk is, maar volgens gebruikers is die functionaliteit niet te gebruiken.