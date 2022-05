Belgische staatssecretaris wil in 2023 digitale portefeuille voor elke burger

De Belgische staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel wil dat elke Belg in 2023 gebruik kan maken van een digitale portefeuille. Op het platform, dat de naam Smart Nation meekreeg, moeten de digitale handtekening, identiteitskaart, rijbewijs, trouwboekje en visa beschikbaar zijn.

Mathieu Michel vertelt in Het Belang van Limburg dat er aan een app zal worden gewerkt waarmee iedereen zijn of haar legitieme identiteitsgegevens kan ophalen zoals een identiteitskaart, een rijbewijs of een trouwboekje. In die app zal ook een verbeterde e-box te vinden zijn waarin overheidscommunicatie wordt gedeeld en een e-loket waar overheidsdocumenten kunnen worden aangevraagd.

Met de digitale portefeuille en hervormingen wil de staatssecretaris de kosten van het digitale beleid van de federale overheid naar beneden brengen en overheidsadministratie voor burgers efficiënter maken. "Er bestaan 1200 federale websites. De federale overheid spendeert 1 miljard euro aan haar digitale beleid. Die kosten moeten naar beneden", klinkt het. "Bovendien mogen de burgers administratie niet meer als een last ervaren, maar als een hulp waarop ze fier zijn."

Het hele project moet 50 miljoen euro gaan kosten. Volgens Michel liggen het budget en de bouwstenen al klaar. Hij zegt er vertrouwen in te hebben dat het binnen twee jaar lukt om iedere Belg toegang te geven tot de digitale portefeuille. Er moet in ieder geval een app komen, maar de staatssecretaris zegt dat er wellicht ook een website komt om de documenten op te raadplegen. Een concrete datum waarop het nieuwe platform met de bijbehorende app in gebruik wordt genomen, is nog niet bekendgemaakt.

De Europese Unie wil dat alle lidstaten identiteitsbewijzen gaan ontwikkelen die elektronisch beschikbaar zijn. Volgens de plannen die eerder dit jaar werden gepresenteerd, moeten in alle Europese landen binnenkort digitale bewijzen als alternatief voor de papieren variant kunnen worden gebruikt.