'Belgische 5G-spectrumveiling kan in tweede kwartaal 2022 van start gaan'

De Belgische federale minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter, stelt dat de veiling van het Belgische 5G-spectrum in het tweede kwartaal van 2022 kan worden georganiseerd. Daarin zal een beperkt stuk van het spectrum vrijgehouden worden voor een nieuwe vierde speler.

"Een vierde speler kan ervoor kiezen om een deel van het 5G-spectrum aan te kopen en dat enkel voor de B2B-markt in te zetten", stelt De Sutter aan Het Laatste Nieuws. "We laten we de mogelijkheid aan de markt om de concurrentie aan te gaan, de prijzen voor consumenten te laten drukken en innovatie te creëren in een specifiek marktsegment", klinkt het bij de minister. De Sutter meldt ook dat ASTRID, de Belgische operator die instaat voor de telecommunicatie tussen Belgische hulp- en veiligheidsdiensten, ook de overstap naar 5G zal kunnen maken.

De federale regering komt in november nog een laatste keer samen in verband met de wetteksten die onder andere de 5G-veiling behandelen. Nadien zal De Sutter samen met het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie de veiling voorbereiden. Die zal naar verluidt kunnen plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2022. De Belgische overheid introduceert in november ook een kennisplatform over de technologie: www.over5G.be. Hier zullen burgers meer wetenschappelijke informatie kunnen terugvinden over de 5G.